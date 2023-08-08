Конкурс Стенина-2023: в онлайн-голосовании победила работа из Индии
© Фото : Кабир Дхангиани, StenincontestРабота фотографа Кабира Дхангиани "Чайки на реке Джамна", Индия. Моя Планета, одиночные фотографии. 1 место
© Фото : Кабир Дхангиани, Stenincontest
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. В начале августа Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина завершил онлайн-голосование, в котором приняли участие пользователи Интернет.
Лидером голосования стала фотография индийского журналиста Кабира Дхангьяни "Чайки на реке Джамна".
Сам автор так описывал свою работу: "Мужчина ведет лодку вдоль берегов реки Джамна в Нью-Дели. Зимой в Индию прилетают перелетные птицы. К октябрю их уже можно наблюдать по всей стране, а в марте они улетают".
В ТОП-5 лучших по мнению интернет-пользователей работ из шорт-листа также вошли одиночные фото и серии репортеров из России и Бурунди: второе место в онлайн-голосовании отдано фотографической серии "Спящие королевы" Фабриса Мбонанкира(Бурунди), третье и четвертое места отданы одиночным фотоработам россиян – "Помня о 45-м" Пелагии Тихоновой и "Индивидуальная гонка" Евгения Филиппова. На пятом месте - работа еще одного индийского фотографа, фоторепортера из Калькутты Сайяна Адхикари "Умирающая традиция".
Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре на сайте. В планах конкурса по традиции дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.
© Фото : Саян Адхикари, StenincontestРабота фотографа Саяна Адхикари "Умирающая традиция. Вид через окружность", Индия. Моя Планета, одиночные фотографии. 5 место
Работа фотографа Саяна Адхикари "Умирающая традиция. Вид через окружность", Индия. Моя Планета, одиночные фотографии. 5 место
© Фото : Саян Адхикари, Stenincontest
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© Фото : Евгений Филиппов, StenincontestРабота фотографа Евгения Филиппова "Индивидуальная гонка", Россия. Спорт, одиночные фотографии. 4 место
Работа фотографа Евгения Филиппова "Индивидуальная гонка", Россия. Спорт, одиночные фотографии. 4 место
© Фото : Евгений Филиппов, Stenincontest
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© Фото : Пелагия Тихонова, StenincontestРабота фотографа Пелагии Тихоновой "Помня о 45-м", Россия. Главные новости, одиночные фотографии. 3 место
Работа фотографа Пелагии Тихоновой "Помня о 45-м", Россия. Главные новости, одиночные фотографии. 3 место
© Фото : Пелагия Тихонова, Stenincontest
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© Фото : Fabrice Mbonankira, StenincontestРабота фотографа Фабриса Мбонанкира "Спящие королевы", Бурунди. Портрет. Герой нашего времени, серии. 2 место
Работа фотографа Фабриса Мбонанкира "Спящие королевы", Бурунди. Портрет. Герой нашего времени, серии. 2 место
© Фото : Fabrice Mbonankira, Stenincontest
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Работа фотографа Саяна Адхикари "Умирающая традиция. Вид через окружность", Индия. Моя Планета, одиночные фотографии. 5 место
© Фото : Саян Адхикари, Stenincontest
1 из 4
Работа фотографа Евгения Филиппова "Индивидуальная гонка", Россия. Спорт, одиночные фотографии. 4 место
© Фото : Евгений Филиппов, Stenincontest
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Работа фотографа Пелагии Тихоновой "Помня о 45-м", Россия. Главные новости, одиночные фотографии. 3 место
© Фото : Пелагия Тихонова, Stenincontest
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Работа фотографа Фабриса Мбонанкира "Спящие королевы", Бурунди. Портрет. Герой нашего времени, серии. 2 место
© Фото : Fabrice Mbonankira, Stenincontest
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О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура"(Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), ShanghaiUnited Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).