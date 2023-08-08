https://ria.ru/20230808/konkurs-1888572304.html

Конкурс Стенина-2023: в онлайн-голосовании победила работа из Индии

Конкурс Стенина-2023: в онлайн-голосовании победила работа из Индии - РИА Новости, 08.08.2023

Конкурс Стенина-2023: в онлайн-голосовании победила работа из Индии

В начале августа Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина завершил онлайн-голосование, в котором приняли участие пользователи Интернет. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T11:00

2023-08-08T11:00

2023-08-08T11:12

новости агентства

россия

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

фото

культура

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. В начале августа Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина завершил онлайн-голосование, в котором приняли участие пользователи Интернет. Лидером голосования стала фотография индийского журналиста Кабира Дхангьяни "Чайки на реке Джамна".Сам автор так описывал свою работу: "Мужчина ведет лодку вдоль берегов реки Джамна в Нью-Дели. Зимой в Индию прилетают перелетные птицы. К октябрю их уже можно наблюдать по всей стране, а в марте они улетают".В ТОП-5 лучших по мнению интернет-пользователей работ из шорт-листа также вошли одиночные фото и серии репортеров из России и Бурунди: второе место в онлайн-голосовании отдано фотографической серии "Спящие королевы" Фабриса Мбонанкира(Бурунди), третье и четвертое места отданы одиночным фотоработам россиян – "Помня о 45-м" Пелагии Тихоновой и "Индивидуальная гонка" Евгения Филиппова. На пятом месте - работа еще одного индийского фотографа, фоторепортера из Калькутты Сайяна Адхикари "Умирающая традиция".Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре на сайте. В планах конкурса по традиции дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура"(Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), ShanghaiUnited Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).

https://ria.ru/20230803/laureat-1887955338.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, россия, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, фото