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Конкурс Стенина-2023: в онлайн-голосовании победила работа из Индии - РИА Новости, 08.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:00 08.08.2023 (обновлено: 11:12 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/konkurs-1888572304.html
Конкурс Стенина-2023: в онлайн-голосовании победила работа из Индии
Конкурс Стенина-2023: в онлайн-голосовании победила работа из Индии - РИА Новости, 08.08.2023
Конкурс Стенина-2023: в онлайн-голосовании победила работа из Индии
В начале августа Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина завершил онлайн-голосование, в котором приняли участие пользователи Интернет. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T11:00
2023-08-08T11:12
новости агентства
россия
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
фото
культура
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. В начале августа Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина завершил онлайн-голосование, в котором приняли участие пользователи Интернет. Лидером голосования стала фотография индийского журналиста Кабира Дхангьяни "Чайки на реке Джамна".Сам автор так описывал свою работу: "Мужчина ведет лодку вдоль берегов реки Джамна в Нью-Дели. Зимой в Индию прилетают перелетные птицы. К октябрю их уже можно наблюдать по всей стране, а в марте они улетают".В ТОП-5 лучших по мнению интернет-пользователей работ из шорт-листа также вошли одиночные фото и серии репортеров из России и Бурунди: второе место в онлайн-голосовании отдано фотографической серии "Спящие королевы" Фабриса Мбонанкира(Бурунди), третье и четвертое места отданы одиночным фотоработам россиян – "Помня о 45-м" Пелагии Тихоновой и "Индивидуальная гонка" Евгения Филиппова. На пятом месте - работа еще одного индийского фотографа, фоторепортера из Калькутты Сайяна Адхикари "Умирающая традиция".Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре на сайте. В планах конкурса по традиции дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура"(Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), ShanghaiUnited Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
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2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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60
353
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новости агентства, россия, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, фото
Новости агентства, Россия, Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, Фото, Культура

Конкурс Стенина-2023: в онлайн-голосовании победила работа из Индии

© Фото : Кабир Дхангиани, StenincontestРабота фотографа Кабира Дхангиани "Чайки на реке Джамна", Индия. Моя Планета, одиночные фотографии. 1 место
Работа фотографа Кабира Дхангиани Чайки на реке Джамна, Индия. Моя Планета, одиночные фотографии. 1 место - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : Кабир Дхангиани, Stenincontest
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. В начале августа Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина завершил онлайн-голосование, в котором приняли участие пользователи Интернет.
Лидером голосования стала фотография индийского журналиста Кабира Дхангьяни "Чайки на реке Джамна".
Сам автор так описывал свою работу: "Мужчина ведет лодку вдоль берегов реки Джамна в Нью-Дели. Зимой в Индию прилетают перелетные птицы. К октябрю их уже можно наблюдать по всей стране, а в марте они улетают".
В ТОП-5 лучших по мнению интернет-пользователей работ из шорт-листа также вошли одиночные фото и серии репортеров из России и Бурунди: второе место в онлайн-голосовании отдано фотографической серии "Спящие королевы" Фабриса Мбонанкира(Бурунди), третье и четвертое места отданы одиночным фотоработам россиян – "Помня о 45-м" Пелагии Тихоновой и "Индивидуальная гонка" Евгения Филиппова. На пятом месте - работа еще одного индийского фотографа, фоторепортера из Калькутты Сайяна Адхикари "Умирающая традиция".
Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре на сайте. В планах конкурса по традиции дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.
© Фото : Саян Адхикари, StenincontestРабота фотографа Саяна Адхикари "Умирающая традиция. Вид через окружность", Индия. Моя Планета, одиночные фотографии. 5 место
Работа фотографа Саяна Адхикари Умирающая традиция. Вид через окружность, Индия. Моя Планета, одиночные фотографии. 5 место
Работа фотографа Саяна Адхикари "Умирающая традиция. Вид через окружность", Индия. Моя Планета, одиночные фотографии. 5 место
© Фото : Саян Адхикари, Stenincontest
1 из 4
© Фото : Евгений Филиппов, StenincontestРабота фотографа Евгения Филиппова "Индивидуальная гонка", Россия. Спорт, одиночные фотографии. 4 место
Работа фотографа Евгения Филиппова Индивидуальная гонка, Россия. Спорт, одиночные фотографии. 4 место
Работа фотографа Евгения Филиппова "Индивидуальная гонка", Россия. Спорт, одиночные фотографии. 4 место
© Фото : Евгений Филиппов, Stenincontest
2 из 4
© Фото : Пелагия Тихонова, StenincontestРабота фотографа Пелагии Тихоновой "Помня о 45-м", Россия. Главные новости, одиночные фотографии. 3 место
Работа фотографа Пелагии Тихоновой Помня о 45-м, Россия. Главные новости, одиночные фотографии. 3 место
Работа фотографа Пелагии Тихоновой "Помня о 45-м", Россия. Главные новости, одиночные фотографии. 3 место
© Фото : Пелагия Тихонова, Stenincontest
3 из 4
© Фото : Fabrice Mbonankira, StenincontestРабота фотографа Фабриса Мбонанкира "Спящие королевы", Бурунди. Портрет. Герой нашего времени, серии. 2 место
Работа фотографа Фабриса Мбонанкира Спящие королевы, Бурунди. Портрет. Герой нашего времени, серии. 2 место
Работа фотографа Фабриса Мбонанкира "Спящие королевы", Бурунди. Портрет. Герой нашего времени, серии. 2 место
© Фото : Fabrice Mbonankira, Stenincontest
4 из 4
Работа фотографа Саяна Адхикари "Умирающая традиция. Вид через окружность", Индия. Моя Планета, одиночные фотографии. 5 место
© Фото : Саян Адхикари, Stenincontest
1 из 4
Работа фотографа Евгения Филиппова "Индивидуальная гонка", Россия. Спорт, одиночные фотографии. 4 место
© Фото : Евгений Филиппов, Stenincontest
2 из 4
Работа фотографа Пелагии Тихоновой "Помня о 45-м", Россия. Главные новости, одиночные фотографии. 3 место
© Фото : Пелагия Тихонова, Stenincontest
3 из 4
Работа фотографа Фабриса Мбонанкира "Спящие королевы", Бурунди. Портрет. Герой нашего времени, серии. 2 место
© Фото : Fabrice Mbonankira, Stenincontest
4 из 4

О Конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура"(Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).
Искандер Ахметов и Марсель Нагимов в полуфинальном поединке соревнований по фехтованию на рапирах среди мужчин в рамках Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта в ЦГ имени Винер-Усмановой в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Фотокор РИА Новости стал лауреатом премии World Sports Photography Awards
3 августа, 13:33
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), ShanghaiUnited Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
 
КультураНовости агентстваРоссияМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаФото
 
 
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