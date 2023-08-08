https://ria.ru/20230808/knr-1888766752.html

КНР может чаще патрулировать территорию вблизи США, заявил эксперт

КНР может чаще патрулировать территорию вблизи США, заявил эксперт - РИА Новости, 08.08.2023

КНР может чаще патрулировать территорию вблизи США, заявил эксперт

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая в будущем могли бы чаще проводить патрулирование вблизи территории США самостоятельно, либо с другими... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T06:42

2023-08-08T06:42

2023-08-08T06:46

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тихоокеанский флот вмф россии

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ПЕКИН, 8 авг – РИА Новости. Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая в будущем могли бы чаще проводить патрулирование вблизи территории США самостоятельно, либо с другими странами, как в этом году с ВМФ РФ, Вашингтону следует к этому привыкать, заявил газете Global Times военный эксперт Фу Цяньшао. Газета Wall Street Journal в воскресенье сообщила, что 11 китайских и российских военных кораблей в рамках совместного патрулирования в Тихом океане подошли к Алеутским островам, не заходя в территориальные воды США. При этом американские военные заявили, что корабли двух стран остаются в международных водах и не считаются угрозой, однако американские эксперты назвали патрулирование "крайне провокационным". Китайское издание подчеркивает, что американские СМИ раздувают тему совместного патрулирования ВМФ РФ и ВМС КНР в Тихом океане, однако игнорируют тот факт, что США постоянно направляют свои военные корабли и самолеты близко к территории Китая для ведения ближней разведки и военных учений в рамках так называемой "свободы судоходства". Эксперт по международным делам Института международных отношений и дипломатии Пекинского университета иностранных языков Чжо Хуа заявил Global Times, что американские СМИ пытаются раздуть теорию "угрозы Китая и России". Он отметил, что совместное китайско-российское патрулирование в международных водах в северной и западной части Тихого океана представляет собой положительную силу, которая помогает обеспечивать региональную стабильность и безопасность стратегических маршрутов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, при этом США повышают боевую готовность, объединяя союзников и партнеров в регионе для изменения оборонной политики, что привело к эскалации региональной напряженности. Военный эксперт Фу Цяньшао в свою очередь отметил, что международные воды в северной части Тихого океана, включая Берингово море, важны, потому что отсюда корабли могут выйти в Арктику. По его словам, в условиях глобального потепления арктические судоходные пути могут стать ключевыми маршрутами для гражданских коммерческих судов. По мнению экспертов, в то время как совместное патрулирование Китая и России направлено на обеспечение безопасности ключевых стратегических маршрутов, США хотят контролировать проходы, исходя из своего гегемонистского мышления. Наблюдатели также отметили иронию в том, что все силы США, участвующие в наблюдении за совместным китайско-российским патрулированием, были задействованы в провокациях против Китая у его территории, проходя либо через Тайваньский пролив, либо в Южно-Китайском море. В частности, газета называет эсминцы USS John S. McCain, USS Benfold, USS John Finn и USS Chung-Hoon, а также патрульный самолет P-8. Это, по мнению авторов статьи, разоблачает двойные стандарты США, которые считают нормальным американское военное присутствие рядом с другими странами, но не принимают военное присутствие других стран вблизи их территории. "В будущем ВМС Китая могли бы проводить больше подобных морских патрулирований в удаленных акваториях, либо самостоятельно, либо вместе с другими странами. Американцы должны к этому привыкнуть", — сказал Фу. По мнению китайских экспертов, подобные морские учения служат контрмерой и сигналом против гегемонистских действий США, которые часто совершают провокации вблизи Китая во имя свободы судоходства. Ранее отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) России сообщил, что корабли ВМФ России и ВМС Китая провели третье совместное российско-китайское морское патрулирование акватории Тихого океана. В ходе учений, которые начались 28 июля, корабли ВМФ России и ВМС Китая прошли Японское море, пролив Лаперуза, Охотское море и Камчатский пролив. Моряки отработали совместное тактическое маневрирование, провели тренировки по связи, посадки и взлеты вертолетов с палуб кораблей друг друга. Всего отряд прошел свыше 2300 морских миль. В состав международного отряда вошли российские большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Гремящий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга". От Китая в патрулировании участвуют эскадренные миноносцы "Гуйян" и "Цицикар", сторожевые корабли "Тунлин" и "Жичжао", корабль комплексного снабжения "Тайху".

https://ria.ru/20230803/kosmos-1887889572.html

https://ria.ru/20230808/ssha-1888765700.html

https://ria.ru/20230803/razryv-1887887581.html

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в мире, китай, сша, россия, тихоокеанский флот вмф россии