https://ria.ru/20230808/kitay-1888763313.html

Генконсул России высказался о новых проектах с Китаем

Генконсул России высказался о новых проектах с Китаем - РИА Новости, 08.08.2023

Генконсул России высказался о новых проектах с Китаем

РФ надеется, что результатом Китайской международной выставки приграничной торговли в Суйфэньхэ станут новые совместные проекты между Россией и Китаем, заявил... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T05:13

2023-08-08T05:13

2023-08-08T05:13

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хэйлунцзян

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СУЙФЭНЬХЭ (Китай), 8 авг – РИА Новости. РФ надеется, что результатом Китайской международной выставки приграничной торговли в Суйфэньхэ станут новые совместные проекты между Россией и Китаем, заявил во вторник генеральный консул России в Харбине Сергей Линник на церемонии открытия выставки. Девятая международная выставка приграничной торговли проходит 8-11 августа в приграничном с РФ городе Суйфэньхэ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. "В этом году, после снятия строгих противоэпидемических ограничений в Китае, организаторам представилась долгожданная возможность провести выставку в очном формате. Благодарим всех задействованных в организации мероприятия за вклад и усилия, вложенные в строительство павильонов выставки, экспозицию товаров, а также возможность проведения переговоров и презентаций между российскими и китайскими компаниями", - заявил Линник. Он выразил надежду, что результатом мероприятия станут новые совместные проекты между двумя странами. Дипломат отметил, что российская сторона рассматривает выставку "как одну из важных платформ для расширения межрегионального и приграничного практического сотрудничества". "Заметную роль в российско-китайских межрегиональных связях играет приграничное сотрудничество. В городе Суйфэньхэ расположены одни из крупнейших пунктов пропуска на границе между Россией и Китаем: железнодорожный погранпереход Гродеково – Суйфэньхэ и автомобильный пункт пропуска Пограничный – Суйфэньхэ", - указал он. Генконсул добавил, что через указанные пункты пропуска традиционно проходят значительные объёмы грузов, работа пунктов пропуска не прекращалась даже в сложных условиях эпидемии, бушевавшей в мире в последние годы. "Мы также рады возобновлению в начале года пассажирского сообщения через автомобильный погранпереход, что не только позволило восстановить активные делегационные обмены, но и вернуло драгоценную возможность жителям приграничных регионов осуществлять взаимные поездки", - подчеркнул российский дипломат. Помимо прочего, отметил он, в городе Суйфэньхэ расположен один из сегментов экспериментальной зоны свободной торговли провинции Хэйлунцзян, призванный стимулировать дальнейшее развитие российско-китайского сотрудничества, а в соседних дальневосточных регионах России уже несколько лет функционируют специальные экономические зоны – Территории опережающего социально-экономического развития и Свободный порт Владивосток. По его словам, "их синергетическое развитие по обе стороны российско-китайской границы будет открывать дополнительные возможности для углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества". "Убеждён, что Международная выставка приграничной торговли в Суйфэньхэ будет и дальше оставаться одной из эффективных площадок для наполнения практическим содержанием российско-китайского приграничного сотрудничества", - подчеркнул Линник.

https://ria.ru/20230808/kitay-1888762404.html

https://ria.ru/20230807/druzya-1888702049.html

https://ria.ru/20230802/kitay-1887825261.html

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в мире, россия, китай, хэйлунцзян