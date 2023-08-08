https://ria.ru/20230808/kitay-1888762404.html

Генконсул России заявил о драйвере сотрудничества с Китаем

Генконсул России заявил о драйвере сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 08.08.2023

Генконсул России заявил о драйвере сотрудничества с Китаем

Межрегиональное взаимодействие России и Китая в экономике, торговле, науке, образовании, культуре, спорте и туризме является одной из движущих сил... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T04:58

2023-08-08T04:58

2023-08-08T04:58

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россия

китай

хэйлунцзян

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СУЙФЭНЬХЭ (Китай), 8 авг – РИА Новости. Межрегиональное взаимодействие России и Китая в экономике, торговле, науке, образовании, культуре, спорте и туризме является одной из движущих сил сотрудничества между двумя странами, заявил во вторник генеральный консул России в Харбине Сергей Линник на церемонии открытия 9-й Китайской международной выставки приграничной торговли в Суйфэньхэ. Девятая международная выставка приграничной торговли проходит 8-11 августа в приграничном с РФ городе Суйфэньхэ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. "Отношения между Россией и Китаем достигли небывало высокого исторического уровня, они характеризуются принципами, основанными на всеобъемлющем партнёрстве и стратегическом взаимодействии. При этом одной из движущих сил сотрудничества между нашими странами является межрегиональное взаимодействие в различных областях: экономика и торговля, наука, образование, культура, спорт и туризм", - заявил Линник. Он отметил, что особое внимание в отношениях между нашими странами уделяется торгово-экономической кооперации, а российско-китайский двусторонний товарооборот по итогам прошлого года составил порядка 190 миллиардов долларов, "что придаёт нам больше уверенности в выполнении поставленной лидерами наших стран задачи достижения к 2024 году показателя в 200 миллиардов". "Межрегиональное сотрудничество является важной составляющей современных российско-китайских отношений. Провинция Хэйлунцзян здесь занимает лидирующие позиции среди регионов Китая. Этому способствуют как наличие протяженной общей границы, так и традиционно дружеские связи с российскими регионами", - указал дипломат.

https://ria.ru/20230807/druzya-1888702049.html

https://ria.ru/20230802/kitay-1887825261.html

россия

китай

хэйлунцзян

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в мире, россия, китай, хэйлунцзян