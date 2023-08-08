https://ria.ru/20230808/kiberataka-1888772616.html

В Японии не зафиксировали утечки информации из-за хакерских атак

В Японии не зафиксировали утечки информации из-за хакерских атак - РИА Новости, 08.08.2023

В Японии не зафиксировали утечки информации из-за хакерских атак

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада, чьи слова приводит агентство Киодо, заявил во вторник на пресс-конференции, что его ведомство не зафиксировало утечек... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T08:08

2023-08-08T08:08

2023-08-08T08:08

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ТОКИО, 8 авг - РИА Новости. Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада, чьи слова приводит агентство Киодо, заявил во вторник на пресс-конференции, что его ведомство не зафиксировало утечек секретной информации в результате хакерских атак со стороны Китая. "В результате хакерских атак не зафиксировано фактов утечек секретной информации, имеющейся в распоряжении министерства обороны", - заявил он. Газета Washington Post со ссылкой на бывших и действующих высокопоставленных американских чиновников сообщила, что хакеры из Китая осенью 2020 года получили доступ к сетям связи военного назначения Японии. И хотя в Токио предприняли шаги по усилению безопасности, инфраструктура недостаточно защищена от вмешательства Пекина, что может препятствовать обмену разведданными между США и Японией. По данным газеты, осенью 2020 года Агентство национальной безопасности США обнаружило, что китайские военные хакеры взломали секретные оборонные сети Японии, "проникнув в самые секретные компьютерные системы" страны. Газета назвала взлом "одним из самых разрушительных в современной истории" Японии. По словам собеседников газеты, случившееся было настолько тревожным, что, несмотря на пандемию, глава киберкомандования и директор Агентства национальной безопасности (АНБ) США генерал Пол Накасонэ, а также бывший заместитель советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджер отправились в Токио и проинформировали министра обороны, а затем и премьер-министра Японии. Один из собеседников газеты заявил, что шпионская программа КНР вызывает беспокойство США, так как Китай разрабатывает возможности для осуществления кибератак, которые могут быть использованы для нарушения работы критически важных служб в США, а также у ключевых азиатских союзников. Газета New York Times со ссылкой на американских чиновников ранее писала, что китайские хакеры якобы пытались проникнуть в определенные учетные записи почты госдепартамента США за несколько недель до поездки американского госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин в июне. В четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя эти сообщения заявил, что США должны прекратить распространять ложную информацию. Помимо этого, в СМИ появились утечки о том, что китайские хакеры якобы получили несанкционированный доступ к электронной почте главы американского минторга Джины Раймондо.

https://ria.ru/20230728/kiberataki-1886954194.html

https://ria.ru/20230724/kiberataki-1885989781.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, япония, китай, энтони блинкен, дональд трамп, агентство национальной безопасности сша