Инспектора ПДН осудили за халатность после убийства младенца пьяной матерью
Кировского инспектора ПДН осудили за халатность после убийства младенца пьяной матерью
Молоток судьи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Инспектора подразделения по делам несовершеннолетних из Кирово-Чепецка приговорили к 1 году условно за халатность, в результате которой пьяная мать убила 10-месячную девочку, сообщило следственное управление СК РФ по Кировской области.
Утром 29 декабря 2021 года в одной из квартир города Кирово-Чепецка было обнаружено тело 10-месячной девочки со следами побоев. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В ходе следствия было установлено, что смертельные телесные повреждения ребенку нанесла ее мать, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Женщину приговорили к 17 годам лишения свободы.
По данным регионального СУСК, еще в сентябре 2021 года в отношении 30-летней жительницы Кирово-Чепецка было возбуждено уголовное дело по факту истязания 9-летнего сына. Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, семье придан статус находящейся в социально опасном положении. Мальчик был изъят из семьи и помещен в социальное учреждение. Младшая 10-месячная дочь женщины осталась жить в семье.
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"Инспектор ПДН была ответственной за проведение индивидуальной профилактической работы с семьей… Она не приняла должных мер к обеспечению соблюдения прав малолетней, защите от физического и психического насилия, грубого обращения. Инспектор ПДН знала о том, что женщина продолжает ненадлежащим образом исполнять свои родительские обязанности, постоянно злоупотребляла спиртными напитками... Инспектором ПДН была допущена преступная халатность, в результате чего 30-летняя мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила убийство своей 10-месячной дочери", - говорится в сообщении СУСК.
В отношении сотрудницы ПДН было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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"Суд признал инспектора ПДН виновной в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Ей назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год с лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов на срок 1 год", - подчеркивается в сообщении.