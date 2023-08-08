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Инспектора ПДН осудили за халатность после убийства младенца пьяной матерью - РИА Новости, 08.08.2023
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15:40 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/khalatnost-1888872695.html
Инспектора ПДН осудили за халатность после убийства младенца пьяной матерью
Инспектора ПДН осудили за халатность после убийства младенца пьяной матерью - РИА Новости, 08.08.2023
Инспектора ПДН осудили за халатность после убийства младенца пьяной матерью
Инспектора подразделения по делам несовершеннолетних из Кирово-Чепецка приговорили к 1 году условно за халатность, в результате которой пьяная мать убила... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:40
2023-08-08T15:40
происшествия
кирово-чепецк
следственный комитет россии (ск рф)
справки
россия
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Инспектора подразделения по делам несовершеннолетних из Кирово-Чепецка приговорили к 1 году условно за халатность, в результате которой пьяная мать убила 10-месячную девочку, сообщило следственное управление СК РФ по Кировской области. Утром 29 декабря 2021 года в одной из квартир города Кирово-Чепецка было обнаружено тело 10-месячной девочки со следами побоев. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В ходе следствия было установлено, что смертельные телесные повреждения ребенку нанесла ее мать, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Женщину приговорили к 17 годам лишения свободы. По данным регионального СУСК, еще в сентябре 2021 года в отношении 30-летней жительницы Кирово-Чепецка было возбуждено уголовное дело по факту истязания 9-летнего сына. Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, семье придан статус находящейся в социально опасном положении. Мальчик был изъят из семьи и помещен в социальное учреждение. Младшая 10-месячная дочь женщины осталась жить в семье. "Инспектор ПДН была ответственной за проведение индивидуальной профилактической работы с семьей… Она не приняла должных мер к обеспечению соблюдения прав малолетней, защите от физического и психического насилия, грубого обращения. Инспектор ПДН знала о том, что женщина продолжает ненадлежащим образом исполнять свои родительские обязанности, постоянно злоупотребляла спиртными напитками... Инспектором ПДН была допущена преступная халатность, в результате чего 30-летняя мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила убийство своей 10-месячной дочери", - говорится в сообщении СУСК. В отношении сотрудницы ПДН было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека). "Суд признал инспектора ПДН виновной в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Ей назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год с лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов на срок 1 год", - подчеркивается в сообщении.
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Происшествия, Кирово-Чепецк, Следственный комитет России (СК РФ), Справки, Россия, Кировская область, Происшествия – Радио Sputnik
Инспектора ПДН осудили за халатность после убийства младенца пьяной матерью

Кировского инспектора ПДН осудили за халатность после убийства младенца пьяной матерью

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Инспектора подразделения по делам несовершеннолетних из Кирово-Чепецка приговорили к 1 году условно за халатность, в результате которой пьяная мать убила 10-месячную девочку, сообщило следственное управление СК РФ по Кировской области.
Утром 29 декабря 2021 года в одной из квартир города Кирово-Чепецка было обнаружено тело 10-месячной девочки со следами побоев. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В ходе следствия было установлено, что смертельные телесные повреждения ребенку нанесла ее мать, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Женщину приговорили к 17 годам лишения свободы.
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По данным регионального СУСК, еще в сентябре 2021 года в отношении 30-летней жительницы Кирово-Чепецка было возбуждено уголовное дело по факту истязания 9-летнего сына. Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, семье придан статус находящейся в социально опасном положении. Мальчик был изъят из семьи и помещен в социальное учреждение. Младшая 10-месячная дочь женщины осталась жить в семье.
«
"Инспектор ПДН была ответственной за проведение индивидуальной профилактической работы с семьей… Она не приняла должных мер к обеспечению соблюдения прав малолетней, защите от физического и психического насилия, грубого обращения. Инспектор ПДН знала о том, что женщина продолжает ненадлежащим образом исполнять свои родительские обязанности, постоянно злоупотребляла спиртными напитками... Инспектором ПДН была допущена преступная халатность, в результате чего 30-летняя мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила убийство своей 10-месячной дочери", - говорится в сообщении СУСК.
В отношении сотрудницы ПДН было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека).
«
"Суд признал инспектора ПДН виновной в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Ей назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год с лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов на срок 1 год", - подчеркивается в сообщении.
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