https://ria.ru/20230808/kapital-1888865743.html

Никитин: капитал на ребенка в Новгородской области будет повышаться

Никитин: капитал на ребенка в Новгородской области будет повышаться - РИА Новости, 08.08.2023

Никитин: капитал на ребенка в Новгородской области будет повышаться

Капитал на ребенка будем поднимать, так как эта практика помогает повысить рождаемость, сообщил председатель комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T15:15

2023-08-08T15:15

2023-08-08T15:15

новгородская область

андрей никитин (политик)

россия

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Капитал на ребенка будем поднимать, так как эта практика помогает повысить рождаемость, сообщил председатель комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин на форуме "Территория смыслов". Никитин рассказал молодежи, что делает государство для поддержки семей с детьми. Так, за 5-6 лет "детский бюджет" вырос с 650 миллиардов до 2,7 триллиона рублей. Выплачивается пособие для семей с детьми до 17 лет, если доход ниже прожиточного минимума. Кроме материнского капитала, появился в регионах капитал на первого и третьего ребенка. "Многие регионы, например, наша Новгородская область, ввели капитал на первого ребенка. Нам это нужно для того, чтобы молодые женщины, молодые семьи не боялись рожать первого ребенка.. Сейчас в Новгородской области это 150 тысяч рублей. Дальше – второй ребенок – маткапитал, третий ребенок – еще выплаты есть. В принципе, можно построить свою жизнь, чтобы выплатить ипотеку, купить свое жилье. Это работает. Безусловно, точно мы будем эти суммы повышать, будем выплаты поднимать", - отметил Никитин. Также он добавил, что совместно с министерством труда и социальной защиты комиссия Госсовета выявила регионы "демографической зимы" – это Северо-Запад, Центр России. Регионы уже защитили свою программу развития демографии. Например, для поддержки семей с детьми в Новгородской области открыты семейные МФЦ, молодожены могут бесплатно проверить свое здоровье, есть школа семейной жизни, открыты пункты проката колясок и других товаров для новорожденных, а также есть предабортное консультирование. "У нас один из лучших результатов – 14,4 процента отказов от абортов.. Для меня важно, что 436 детей родились, которые родиться не должны были, - это половина школы. Благодаря тому, что мы стали с этими женщинами разговаривать - и не только медики, а психологи, соцработники, волонтеры, священники.. Свою социальную политику государство должно так сделать, чтобы люди понимали, что рождение ребенка, скорее, поможет им в жизни, а не создаст дополнительных сложностей", - заявил Никитин. Форум "Территория смыслов" – это крупнейшая образовательная площадка России, которая ежегодно собирает молодых профессионалов из самых разных отраслей со всей страны. В 2023 году молодежный форум в пятый раз проходит на площадке образовательного центра президентской платформы "Россия – страна возможностей" – Мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске с 26 июля по 2 сентября.

https://ria.ru/20230615/metriki-1878284360.html

новгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новгородская область, андрей никитин (политик), россия