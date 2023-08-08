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Кадыров рассказал о предотвращении чеченским батальоном диверсий ВСУ
Кадыров рассказал о предотвращении чеченским батальоном диверсий ВСУ - РИА Новости, 08.08.2023
Кадыров рассказал о предотвращении чеченским батальоном диверсий ВСУ
Бойцы батальона "Запад-Ахмат" нанесли удар по позициям ВСУ на территории таможенного поста Нехотеевка с украинской стороны, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T20:00
2023-08-08T20:00
2023-08-08T20:30
специальная военная операция на украине
россия
украина
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
чеченская республика (чечня)
белгородская область
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ГРОЗНЫЙ, 8 авг — РИА Новости. Бойцы батальона "Запад-Ахмат" нанесли удар по позициям ВСУ на территории таможенного поста Нехотеевка с украинской стороны, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Тем самым наши бойцы лишили укронатовских бандитов возможности устраивать диверсионные вылазки с данного направления", — написал руководитель республики.Действиям военных предшествовала работа воздушной разведки, которая выявила скопление техники и личного состава противника. Ночью на пропускной пункт доставляли боеприпасы и средства передвижения для диверсионных групп. Выявленные разведкой координаты передали минометному расчету, который рано утром приступил к выполнению задачи.Глава республики поблагодарил батальон "Запад-Ахмат" за эффективную службу на этом участке линии боевого соприкосновения.В июле Кадыров сообщал, что бойцы подразделения займутся предотвращением вылазок украинских диверсантов в приграничных районах Белгородской области. Впоследствии он заявил о срыве одного из таких прорывов в направлении двух сел.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, чеченская республика (чечня), белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Чеченская республика (Чечня), Белгородская область
Кадыров рассказал о предотвращении чеченским батальоном диверсий ВСУ
Кадыров: батальон "Запад-Ахмат" нанес удар по позициям ВСУ и предотвратил диверсии