https://ria.ru/20230808/kadyrov-1888938093.html

Кадыров рассказал о предотвращении чеченским батальоном диверсий ВСУ

Кадыров рассказал о предотвращении чеченским батальоном диверсий ВСУ - РИА Новости, 08.08.2023

Кадыров рассказал о предотвращении чеченским батальоном диверсий ВСУ

Бойцы батальона "Запад-Ахмат" нанесли удар по позициям ВСУ на территории таможенного поста Нехотеевка с украинской стороны, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T20:00

2023-08-08T20:00

2023-08-08T20:30

специальная военная операция на украине

россия

украина

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

чеченская республика (чечня)

белгородская область

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ГРОЗНЫЙ, 8 авг — РИА Новости. Бойцы батальона "Запад-Ахмат" нанесли удар по позициям ВСУ на территории таможенного поста Нехотеевка с украинской стороны, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Тем самым наши бойцы лишили укронатовских бандитов возможности устраивать диверсионные вылазки с данного направления", — написал руководитель республики.Действиям военных предшествовала работа воздушной разведки, которая выявила скопление техники и личного состава противника. Ночью на пропускной пункт доставляли боеприпасы и средства передвижения для диверсионных групп. Выявленные разведкой координаты передали минометному расчету, который рано утром приступил к выполнению задачи.Глава республики поблагодарил батальон "Запад-Ахмат" за эффективную службу на этом участке линии боевого соприкосновения.В июле Кадыров сообщал, что бойцы подразделения займутся предотвращением вылазок украинских диверсантов в приграничных районах Белгородской области. Впоследствии он заявил о срыве одного из таких прорывов в направлении двух сел.

https://ria.ru/20230731/kharkov-1887414291.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, чеченская республика (чечня), белгородская область