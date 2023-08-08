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Кадыров рассказал о предотвращении чеченским батальоном диверсий ВСУ - РИА Новости, 08.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:00 08.08.2023 (обновлено: 20:30 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/kadyrov-1888938093.html
Кадыров рассказал о предотвращении чеченским батальоном диверсий ВСУ
Кадыров рассказал о предотвращении чеченским батальоном диверсий ВСУ - РИА Новости, 08.08.2023
Кадыров рассказал о предотвращении чеченским батальоном диверсий ВСУ
Бойцы батальона "Запад-Ахмат" нанесли удар по позициям ВСУ на территории таможенного поста Нехотеевка с украинской стороны, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T20:00
2023-08-08T20:30
специальная военная операция на украине
россия
украина
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
чеченская республика (чечня)
белгородская область
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ГРОЗНЫЙ, 8 авг — РИА Новости. Бойцы батальона "Запад-Ахмат" нанесли удар по позициям ВСУ на территории таможенного поста Нехотеевка с украинской стороны, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Тем самым наши бойцы лишили укронатовских бандитов возможности устраивать диверсионные вылазки с данного направления", — написал руководитель республики.Действиям военных предшествовала работа воздушной разведки, которая выявила скопление техники и личного состава противника. Ночью на пропускной пункт доставляли боеприпасы и средства передвижения для диверсионных групп. Выявленные разведкой координаты передали минометному расчету, который рано утром приступил к выполнению задачи.Глава республики поблагодарил батальон "Запад-Ахмат" за эффективную службу на этом участке линии боевого соприкосновения.В июле Кадыров сообщал, что бойцы подразделения займутся предотвращением вылазок украинских диверсантов в приграничных районах Белгородской области. Впоследствии он заявил о срыве одного из таких прорывов в направлении двух сел.
https://ria.ru/20230731/kharkov-1887414291.html
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россия, украина, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, чеченская республика (чечня), белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Чеченская республика (Чечня), Белгородская область
Кадыров рассказал о предотвращении чеченским батальоном диверсий ВСУ

Кадыров: батальон "Запад-Ахмат" нанес удар по позициям ВСУ и предотвратил диверсии

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 8 авг — РИА Новости. Бойцы батальона "Запад-Ахмат" нанесли удар по позициям ВСУ на территории таможенного поста Нехотеевка с украинской стороны, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Тем самым наши бойцы лишили укронатовских бандитов возможности устраивать диверсионные вылазки с данного направления", — написал руководитель республики.
Действиям военных предшествовала работа воздушной разведки, которая выявила скопление техники и личного состава противника. Ночью на пропускной пункт доставляли боеприпасы и средства передвижения для диверсионных групп. Выявленные разведкой координаты передали минометному расчету, который рано утром приступил к выполнению задачи.
Глава республики поблагодарил батальон "Запад-Ахмат" за эффективную службу на этом участке линии боевого соприкосновения.
В июле Кадыров сообщал, что бойцы подразделения займутся предотвращением вылазок украинских диверсантов в приграничных районах Белгородской области. Впоследствии он заявил о срыве одного из таких прорывов в направлении двух сел.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Чеченские бойцы нанесли упреждающий удар по позициям ВСУ под Харьковом
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныЧеченская республика (Чечня)Белгородская область
 
 
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