https://ria.ru/20230808/izbienie-1888842728.html

Обвиняемого в избиении участника СВО в Забайкалье арестовали на два месяца

Обвиняемого в избиении участника СВО в Забайкалье арестовали на два месяца - РИА Новости, 08.08.2023

Обвиняемого в избиении участника СВО в Забайкалье арестовали на два месяца

Суд Нерчинско-Заводского района на два месяца арестовал первого обвиняемого в избиении участника военной операции на Украине, сообщили в пресс-службе управления РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T13:45

2023-08-08T13:45

2023-08-08T14:58

происшествия

нерчинско-заводский район

забайкальский край

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ЧИТА, 8 авг — РИА Новости. Суд Нерчинско-Заводского района на два месяца арестовал первого обвиняемого в избиении участника военной операции на Украине, сообщили в пресс-службе управления СК по Забайкальскому краю. "Суд <...> удовлетворил ходатайство следователей СК. <...> Обвиняемый до 5 октября пробудет в следственном изоляторе", — говорится в публикации.Мужчине предъявлены обвинения по двум статьям — публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил, повлекшие причинение вреда здоровью и имуществу (часть вторая статьи 280 УК), а также умышленное причинение легкого вреда здоровью, умышленное уничтожение или повреждение имущества (статьи 115 и 167 УК).Инцидент произошел в минувшее воскресенье. По данным следствия, пьяная компания в селе Нерчинский Завод избила участника боевых действий, потерявшего ногу в ходе военной операции, и повредила его автомобиль. Полицейские задержали 27-летнего мужчину и его соучастника, еще одного предполагаемого фигуранта дела объявили в розыск. Всего расследуются три уголовных дела, материалы передали в СК.

https://ria.ru/20230808/kriminal-1888684733.html

нерчинско-заводский район

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, нерчинско-заводский район, забайкальский край