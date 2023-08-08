https://ria.ru/20230808/izbienie-1888842728.html
Обвиняемого в избиении участника СВО в Забайкалье арестовали на два месяца
Обвиняемого в избиении участника СВО в Забайкалье арестовали на два месяца - РИА Новости, 08.08.2023
Обвиняемого в избиении участника СВО в Забайкалье арестовали на два месяца
Суд Нерчинско-Заводского района на два месяца арестовал первого обвиняемого в избиении участника военной операции на Украине, сообщили в пресс-службе управления РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:45
2023-08-08T13:45
2023-08-08T14:58
происшествия
нерчинско-заводский район
забайкальский край
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ЧИТА, 8 авг — РИА Новости. Суд Нерчинско-Заводского района на два месяца арестовал первого обвиняемого в избиении участника военной операции на Украине, сообщили в пресс-службе управления СК по Забайкальскому краю. "Суд <...> удовлетворил ходатайство следователей СК. <...> Обвиняемый до 5 октября пробудет в следственном изоляторе", — говорится в публикации.Мужчине предъявлены обвинения по двум статьям — публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил, повлекшие причинение вреда здоровью и имуществу (часть вторая статьи 280 УК), а также умышленное причинение легкого вреда здоровью, умышленное уничтожение или повреждение имущества (статьи 115 и 167 УК).Инцидент произошел в минувшее воскресенье. По данным следствия, пьяная компания в селе Нерчинский Завод избила участника боевых действий, потерявшего ногу в ходе военной операции, и повредила его автомобиль. Полицейские задержали 27-летнего мужчину и его соучастника, еще одного предполагаемого фигуранта дела объявили в розыск. Всего расследуются три уголовных дела, материалы передали в СК.
https://ria.ru/20230808/kriminal-1888684733.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нерчинско-заводский район, забайкальский край
Происшествия, Нерчинско-Заводский район, Забайкальский край
Обвиняемого в избиении участника СВО в Забайкалье арестовали на два месяца
Одного из обвиняемых в избиении участника СВО в Забайкалье арестовали на два месяца
ЧИТА, 8 авг — РИА Новости.
Суд Нерчинско-Заводского района на два месяца арестовал первого обвиняемого в избиении участника военной операции на Украине, сообщили
в пресс-службе управления СК по Забайкальскому краю.
"Суд <...> удовлетворил ходатайство следователей СК. <...> Обвиняемый до 5 октября пробудет в следственном изоляторе", — говорится в публикации.
Мужчине предъявлены обвинения по двум статьям — публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил, повлекшие причинение вреда здоровью и имуществу (часть вторая статьи 280 УК), а также умышленное причинение легкого вреда здоровью, умышленное уничтожение или повреждение имущества (статьи 115 и 167 УК).
Инцидент произошел в минувшее воскресенье. По данным следствия, пьяная компания в селе Нерчинский Завод избила участника боевых действий, потерявшего ногу в ходе военной операции, и повредила его автомобиль. Полицейские задержали 27-летнего мужчину и его соучастника, еще одного предполагаемого фигуранта дела объявили в розыск.
Всего расследуются три уголовных дела, материалы передали в СК.
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