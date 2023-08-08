https://ria.ru/20230808/italiya-1888899370.html
В Италии отменили последнее ограничение, связанное с коронавирусом
В Италии отменили последнее ограничение, связанное с коронавирусом - РИА Новости, 08.08.2023
В Италии отменили последнее ограничение, связанное с коронавирусом
Совет министров Италии одобрил правительственный декрет, получивший название Omnibus, который включает в себя целый пакет неотложных мер, в том числе, отменяет... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T17:12
2023-08-08T17:12
2023-08-08T17:22
в мире
италия
воз
коронавирус covid-19
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РИМ, 8 авг - РИА Новости. Совет министров Италии одобрил правительственный декрет, получивший название Omnibus, который включает в себя целый пакет неотложных мер, в том числе, отменяет обязательную изоляцию всех заболевших коронавирусной инфекцией, это последнее реальное ограничение, введенное ранее в связи с пандемией COVID-19."Эпидемиологическая ситуация, вакцины и лекарства не делают более необходимой эту меру, которая часто не выполнялась. Эта норма связана со здравым смыслом. Минздрав же будет продолжать наблюдения и в случае необходимости примет все необходимые меры", - заявил в этой связи министр здравоохранения Италии Орацио Скиллачи.Согласно последней еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ, только в 46% стран и территорий мира в июле был зарегистрирован хотя бы один случай COVID-19. По данным организации, в июле более миллиона человек заразились коронавирусом и около 3,1 тысячи умерли от него.
https://radiosputnik.ria.ru/20230808/covid-19-1888896215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, воз, коронавирус covid-19
В мире, Италия, ВОЗ, Коронавирус COVID-19
В Италии отменили последнее ограничение, связанное с коронавирусом
В Италии отменили последнее ограничение, введенное в связи с пандемией коронавируса
РИМ, 8 авг - РИА Новости. Совет министров Италии одобрил правительственный декрет, получивший название Omnibus, который включает в себя целый пакет неотложных мер, в том числе, отменяет обязательную изоляцию всех заболевших коронавирусной инфекцией, это последнее реальное ограничение, введенное ранее в связи с пандемией COVID-19.
"Эпидемиологическая ситуация, вакцины и лекарства не делают более необходимой эту меру, которая часто не выполнялась. Эта норма связана со здравым смыслом. Минздрав же будет продолжать наблюдения и в случае необходимости примет все необходимые меры", - заявил в этой связи министр здравоохранения Италии Орацио Скиллачи.
Согласно последней еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ
, только в 46% стран и территорий мира в июле был зарегистрирован хотя бы один случай COVID-19
. По данным организации, в июле более миллиона человек заразились коронавирусом и около 3,1 тысячи умерли от него.
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