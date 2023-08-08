Рейтинг@Mail.ru
В Италии отменили последнее ограничение, связанное с коронавирусом - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 08.08.2023 (обновлено: 17:22 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/italiya-1888899370.html
В Италии отменили последнее ограничение, связанное с коронавирусом
В Италии отменили последнее ограничение, связанное с коронавирусом - РИА Новости, 08.08.2023
В Италии отменили последнее ограничение, связанное с коронавирусом
Совет министров Италии одобрил правительственный декрет, получивший название Omnibus, который включает в себя целый пакет неотложных мер, в том числе, отменяет... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T17:12
2023-08-08T17:22
в мире
италия
воз
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569840500_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a7dbed6374986bb3c8803d7393903702.jpg
РИМ, 8 авг - РИА Новости. Совет министров Италии одобрил правительственный декрет, получивший название Omnibus, который включает в себя целый пакет неотложных мер, в том числе, отменяет обязательную изоляцию всех заболевших коронавирусной инфекцией, это последнее реальное ограничение, введенное ранее в связи с пандемией COVID-19."Эпидемиологическая ситуация, вакцины и лекарства не делают более необходимой эту меру, которая часто не выполнялась. Эта норма связана со здравым смыслом. Минздрав же будет продолжать наблюдения и в случае необходимости примет все необходимые меры", - заявил в этой связи министр здравоохранения Италии Орацио Скиллачи.Согласно последней еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ, только в 46% стран и территорий мира в июле был зарегистрирован хотя бы один случай COVID-19. По данным организации, в июле более миллиона человек заразились коронавирусом и около 3,1 тысячи умерли от него.
https://radiosputnik.ria.ru/20230808/covid-19-1888896215.html
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569840500_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_317d55716c6782075f897d076560b4fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, воз, коронавирус covid-19
В мире, Италия, ВОЗ, Коронавирус COVID-19
В Италии отменили последнее ограничение, связанное с коронавирусом

В Италии отменили последнее ограничение, введенное в связи с пандемией коронавируса

© РИА Новости / Светлана Волобуева | Перейти в медиабанкПрохожие на одной из улиц Милана
Прохожие на одной из улиц Милана - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Светлана Волобуева
Перейти в медиабанк
Прохожие на одной из улиц Милана. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 8 авг - РИА Новости. Совет министров Италии одобрил правительственный декрет, получивший название Omnibus, который включает в себя целый пакет неотложных мер, в том числе, отменяет обязательную изоляцию всех заболевших коронавирусной инфекцией, это последнее реальное ограничение, введенное ранее в связи с пандемией COVID-19.
"Эпидемиологическая ситуация, вакцины и лекарства не делают более необходимой эту меру, которая часто не выполнялась. Эта норма связана со здравым смыслом. Минздрав же будет продолжать наблюдения и в случае необходимости примет все необходимые меры", - заявил в этой связи министр здравоохранения Италии Орацио Скиллачи.
Согласно последней еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ, только в 46% стран и территорий мира в июле был зарегистрирован хотя бы один случай COVID-19. По данным организации, в июле более миллиона человек заразились коронавирусом и около 3,1 тысячи умерли от него.
Компьютерная модель вируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
В Индии обнаружен новый штамм COVID-19, пишут СМИ
Вчера, 17:00
 
В миреИталияВОЗКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала