https://ria.ru/20230808/italiya-1888899370.html

В Италии отменили последнее ограничение, связанное с коронавирусом

В Италии отменили последнее ограничение, связанное с коронавирусом - РИА Новости, 08.08.2023

В Италии отменили последнее ограничение, связанное с коронавирусом

Совет министров Италии одобрил правительственный декрет, получивший название Omnibus, который включает в себя целый пакет неотложных мер, в том числе, отменяет... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T17:12

2023-08-08T17:12

2023-08-08T17:22

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италия

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коронавирус covid-19

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РИМ, 8 авг - РИА Новости. Совет министров Италии одобрил правительственный декрет, получивший название Omnibus, который включает в себя целый пакет неотложных мер, в том числе, отменяет обязательную изоляцию всех заболевших коронавирусной инфекцией, это последнее реальное ограничение, введенное ранее в связи с пандемией COVID-19."Эпидемиологическая ситуация, вакцины и лекарства не делают более необходимой эту меру, которая часто не выполнялась. Эта норма связана со здравым смыслом. Минздрав же будет продолжать наблюдения и в случае необходимости примет все необходимые меры", - заявил в этой связи министр здравоохранения Италии Орацио Скиллачи.Согласно последней еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ, только в 46% стран и территорий мира в июле был зарегистрирован хотя бы один случай COVID-19. По данным организации, в июле более миллиона человек заразились коронавирусом и около 3,1 тысячи умерли от него.

https://radiosputnik.ria.ru/20230808/covid-19-1888896215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, италия, воз, коронавирус covid-19