Италия приостановила выдачу "золотых виз" для россиян и белорусов

Италия приостановила выдачу "золотых виз" для россиян и белорусов

2023-08-08T13:36

РИМ, 8 авг – РИА Новости. Италия приостановила для граждан России и Белоруссии действие программы Investor Visa for Italy, созданной для желающих получить вид на жительство на Апеннинах в обмен на инвестиции, сообщает министерство по делам предприятий и продукции. "Сообщаем о приостановке программы для российских и белорусских граждан по распоряжению председателя комитета (министерства – ред.) от 14.07.2023 в соответствии с рекомендацией C (2022) 2028 Европейского союза", - говорится в краткой ноте, которая размещена на сайте министерства по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии". Государственная программа предоставления так называемых "золотых виз" для граждан не входящих в ЕС стран была запущена с 2017 года. В соответствии с ней получить ВНЖ в Италии может инвестор, внесший значительный вклад в экономику страны, а также члены его семьи. Однако этот проект не смог сразу достичь такой же популярности, как аналогичные программы в Греции, Испании и Португалии, предлагавшие более низкий порог инвестиционных вложений. В итоге в мае 2020 года правительство, стремясь оживить экономику страны в условиях пандемии COVID-19, фактически вдвое снизило финансовые требования по программе Investor Visa for Italy. Сейчас для получения инвесторской визы достаточно вложить в итальянский стартап 250 тысяч евро, инвестировать в местную компанию 500 тысяч евро, сделать благотворительный взнос в размере 1 миллиона евро в социально значимые инициативы или вложить 2 миллиона евро в государственные облигации. Обладатели "золотых виз" могут пользоваться специальным налоговым режимом, а через десять лет претендовать на получение гражданства Италии на общих основаниях. Однако в марте 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине Европейская комиссия выпустила рекомендацию для государств-членов, в которой подобные программы предоставления виз за инвестиции для граждан РФ и Белоруссии были охарактеризованы как нежелательные, в том числе потому, что они могли содействовать свободному передвижению в странах Шенгенской зоны лиц, попавших под санкции. Кроме того, по мнению руководящих органов ЕС, такого рода схемы представляют собой риск для европейской безопасности и европейских ценностей. Первыми в Европе отменили такого рода программы Великобритания и Ирландия. По информации РИА Новости, всего программой Investor Visa for Italy за время ее действия воспользовались более 200 человек. В прошлом году "золотые визы" в Италии получили около 30 инвесторов из России.

Дарья Буймова

