https://ria.ru/20230808/gruziya-1888755894.html
Принуждение Грузии к миру было верным решением, заявили в Южной Осетии
Принуждение Грузии к миру было верным решением, заявили в Южной Осетии - РИА Новости, 08.08.2023
Принуждение Грузии к миру было верным решением, заявили в Южной Осетии
Решение России в августе 2008 года о защите Южной Осетии от грузинских войск было правильным, заявил РИА Новости министр иностранных дел республики Ахсар... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T01:14
2023-08-08T01:14
2023-08-08T01:17
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ЦХИНВАЛ, 8 авг - РИА Новости. Решение России в августе 2008 года о защите Южной Осетии от грузинских войск было правильным, заявил РИА Новости министр иностранных дел республики Ахсар Джиоев.Глава МИД напомнил, что в августе 2008 года, пока весь мир следил за открытием летних Олимпийских Игр в Пекине, грузинская армия, обученная по натовским стандартам, попыталась захватить Южную Осетию."Благодаря мужеству и стойкости российских и осетинских миротворцев, военнослужащих и ополченцев, Южная Осетия выстояла. Единственно верное решение руководства Российской Федерации - принуждение агрессора к миру и признание независимости Республики Южная Осетия - стали залогом ее стабильного развития и уверенности в спокойном будущем. Россия является надежным гарантом мира и безопасности Южной Осетии", - сказал министр.Джиоев отметил, что за прошедшие годы между Россией и Южной Осетией была сформирована солидная двусторонняя договорно-правовая база, охватывающая все сферы взаимодействия - обороны, внешней политики, правоохранительной, социально-экономической, культурной и др. "Проведена колоссальная работа по восстановлению полностью разрушенной грузинской агрессией инфраструктуры республики, реализуются проекты социально-экономического развития Южной Осетии в рамках инвестиционной программы", - подчеркнул он.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы города Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководство России не раз заявляло, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
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грузия, россия, южная осетия, в мире
Грузия, Россия, Южная Осетия, В мире
Принуждение Грузии к миру было верным решением, заявили в Южной Осетии
Джиоев: решение России по принуждению Грузии к миру было единственно верным
ЦХИНВАЛ, 8 авг - РИА Новости. Решение России в августе 2008 года о защите Южной Осетии от грузинских войск было правильным, заявил РИА Новости министр иностранных дел республики Ахсар Джиоев.
Глава МИД напомнил, что в августе 2008 года, пока весь мир следил за открытием летних Олимпийских Игр в Пекине, грузинская армия, обученная по натовским стандартам, попыталась захватить Южную Осетию.
«
"Благодаря мужеству и стойкости российских и осетинских миротворцев, военнослужащих и ополченцев, Южная Осетия выстояла. Единственно верное решение руководства Российской Федерации - принуждение агрессора к миру и признание независимости Республики Южная Осетия - стали залогом ее стабильного развития и уверенности в спокойном будущем. Россия является надежным гарантом мира и безопасности Южной Осетии", - сказал министр.
Джиоев отметил, что за прошедшие годы между Россией и Южной Осетией была сформирована солидная двусторонняя договорно-правовая база, охватывающая все сферы взаимодействия - обороны, внешней политики, правоохранительной, социально-экономической, культурной и др. "Проведена колоссальная работа по восстановлению полностью разрушенной грузинской агрессией инфраструктуры республики, реализуются проекты социально-экономического развития Южной Осетии в рамках инвестиционной программы", - подчеркнул он.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы города Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководство России не раз заявляло, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
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