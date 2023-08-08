Рейтинг@Mail.ru
Принуждение Грузии к миру было верным решением, заявили в Южной Осетии - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:14 08.08.2023 (обновлено: 01:17 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/gruziya-1888755894.html
Принуждение Грузии к миру было верным решением, заявили в Южной Осетии
Принуждение Грузии к миру было верным решением, заявили в Южной Осетии - РИА Новости, 08.08.2023
Принуждение Грузии к миру было верным решением, заявили в Южной Осетии
Решение России в августе 2008 года о защите Южной Осетии от грузинских войск было правильным, заявил РИА Новости министр иностранных дел республики Ахсар... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T01:14
2023-08-08T01:17
грузия
россия
южная осетия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149075/08/1490750817_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_8b0cedba166f2c4948feb3aa7cdae223.jpg
ЦХИНВАЛ, 8 авг - РИА Новости. Решение России в августе 2008 года о защите Южной Осетии от грузинских войск было правильным, заявил РИА Новости министр иностранных дел республики Ахсар Джиоев.Глава МИД напомнил, что в августе 2008 года, пока весь мир следил за открытием летних Олимпийских Игр в Пекине, грузинская армия, обученная по натовским стандартам, попыталась захватить Южную Осетию."Благодаря мужеству и стойкости российских и осетинских миротворцев, военнослужащих и ополченцев, Южная Осетия выстояла. Единственно верное решение руководства Российской Федерации - принуждение агрессора к миру и признание независимости Республики Южная Осетия - стали залогом ее стабильного развития и уверенности в спокойном будущем. Россия является надежным гарантом мира и безопасности Южной Осетии", - сказал министр.Джиоев отметил, что за прошедшие годы между Россией и Южной Осетией была сформирована солидная двусторонняя договорно-правовая база, охватывающая все сферы взаимодействия - обороны, внешней политики, правоохранительной, социально-экономической, культурной и др. "Проведена колоссальная работа по восстановлению полностью разрушенной грузинской агрессией инфраструктуры республики, реализуются проекты социально-экономического развития Южной Осетии в рамках инвестиционной программы", - подчеркнул он.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы города Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководство России не раз заявляло, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20230808/sukhum-1888755742.html
грузия
россия
южная осетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149075/08/1490750817_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_c0a9b4046e5eeb3b706b6c196a7f5953.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грузия, россия, южная осетия, в мире
Грузия, Россия, Южная Осетия, В мире
Принуждение Грузии к миру было верным решением, заявили в Южной Осетии

Джиоев: решение России по принуждению Грузии к миру было единственно верным

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПриспущенный флаг у входа на территорию российского батальона Смешанных сил по поддержанию мира в Южной Осетии
Приспущенный флаг у входа на территорию российского батальона Смешанных сил по поддержанию мира в Южной Осетии - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Приспущенный флаг у входа на территорию российского батальона Смешанных сил по поддержанию мира в Южной Осетии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦХИНВАЛ, 8 авг - РИА Новости. Решение России в августе 2008 года о защите Южной Осетии от грузинских войск было правильным, заявил РИА Новости министр иностранных дел республики Ахсар Джиоев.
Глава МИД напомнил, что в августе 2008 года, пока весь мир следил за открытием летних Олимпийских Игр в Пекине, грузинская армия, обученная по натовским стандартам, попыталась захватить Южную Осетию.
«
"Благодаря мужеству и стойкости российских и осетинских миротворцев, военнослужащих и ополченцев, Южная Осетия выстояла. Единственно верное решение руководства Российской Федерации - принуждение агрессора к миру и признание независимости Республики Южная Осетия - стали залогом ее стабильного развития и уверенности в спокойном будущем. Россия является надежным гарантом мира и безопасности Южной Осетии", - сказал министр.
Джиоев отметил, что за прошедшие годы между Россией и Южной Осетией была сформирована солидная двусторонняя договорно-правовая база, охватывающая все сферы взаимодействия - обороны, внешней политики, правоохранительной, социально-экономической, культурной и др. "Проведена колоссальная работа по восстановлению полностью разрушенной грузинской агрессией инфраструктуры республики, реализуются проекты социально-экономического развития Южной Осетии в рамках инвестиционной программы", - подчеркнул он.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы города Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководство России не раз заявляло, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
Участник акции Свеча памяти - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
В Сухуме вспомнили о жертвах войны в Южной Осетии
01:07
 
ГрузияРоссияЮжная ОсетияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала