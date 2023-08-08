https://ria.ru/20230808/gladkov-1888927069.html

Гладков проверил ход работ на спортивных объектах Белгорода

Гладков проверил ход работ на спортивных объектах Белгорода - РИА Новости, 08.08.2023

Гладков проверил ход работ на спортивных объектах Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проверил ход работ на спортивных объектах в столице региона и дал ряд поручений по дальнейшей реализации... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T18:50

2023-08-08T18:50

2023-08-08T18:50

белгородская область

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белгород

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проверил ход работ на спортивных объектах в столице региона и дал ряд поручений по дальнейшей реализации проектов, сообщила пресс-служба правительства области. Сообщается, что в рамках рабочей поездки глава региона посмотрел готовность Центра адаптивных видов спорта, до открытия которого остается чуть больше месяца. В спортивном объекте общей площадью 4 тысячи квадратных метров оборудовали универсальный зал, помещение для настольного тенниса, игровых видов спорта и волейбола сидя. В ближайшее время в Центре будет дособрана и расставлена вся мебель и оборудование. Кроме того, подрядчик до пятницы прольет кровлю, чтобы протестировать все исправления и устранить недочеты, отметили в пресс-службе. По соседству с новым спортивным объектом находится легкоатлетический стадион. Если зеленый газон футбольного поля соответствует всем стандартам, то легкоатлетические дорожки необходимо переделать для безопасности спортсменов и любителей активного образа жизни. "Принимать объект в том виде, в котором он сейчас находится, нецелесообразно. Необходимо в кратчайшие сроки отработать правовые и финансовые вопросы, но это никаким образом не должно сказаться на последующей эксплуатации", - отметил глава региона. Также губернатор проверил ход обустройства велолыжероллерной трассы "Олимпия". В текущем году на объекте планируется завершить строительство водоотводного лотка с устройством решёток для возможности увеличения площади оснежения трассы в 3,33 километра. Также должны быть завершены работы по строительству дополнительного участка в 1,7 километра для увеличения общей протяженности трассы до пяти километров. Сейчас на завершающем этапе "привязка" небольших модульных домиков для размещения лыжников, которые приезжают на соревнования, и административно-бытового блока. Главные требования при проектировании — сохранение лесного массива и максимальная разумность при строительстве, пояснили в правительстве региона. "У нас нет задачи проводить здесь масштабные чемпионаты. Наша основная задача — создать условия для семейного отдыха, физкультуры и занятий лыжным спортом, в первую очередь для детей и подростков", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20230403/molodezh-1862653072.html

https://ria.ru/20230711/natsproekt-1883529406.html

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, белгород, белгородская область, вячеслав гладков