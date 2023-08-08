https://ria.ru/20230808/genprokuratura-1888897251.html
Деятельность украинского движения "Аллатра" признали нежелательной
Деятельность украинского движения "Аллатра" признали нежелательной - РИА Новости, 08.08.2023
Деятельность украинского движения "Аллатра" признали нежелательной
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ украинского движения "Аллатра", чьи идеологи принуждают граждан РФ к экстремизму,... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T17:07
2023-08-08T17:07
2023-08-08T17:09
россия
генеральная прокуратура рф
безопасность
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ украинского движения "Аллатра", чьи идеологи принуждают граждан РФ к экстремизму, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности Международного общественного движения "АЛЛАТРА" (МОД "Аллатра", Громадська Спiлка "Мiжнародний Громадський Рух "АЛЛАТРА"), Украина", - говорится в сообщении.Отмечается, что идеологи движения, "пропагандирующего построение "созидательного общества", принуждают граждан Российской Федерации совершать экстремистские преступления".
https://ria.ru/20230803/tsentr-1887995671.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, генеральная прокуратура рф, безопасность
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Безопасность
Деятельность украинского движения "Аллатра" признали нежелательной
Деятельность движения "Аллатра", принуждавшего к экстремизму, признали нежелательной