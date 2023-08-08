https://ria.ru/20230808/genprokuratura-1888897251.html

Деятельность украинского движения "Аллатра" признали нежелательной

Деятельность украинского движения "Аллатра" признали нежелательной - РИА Новости, 08.08.2023

Деятельность украинского движения "Аллатра" признали нежелательной

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ украинского движения "Аллатра", чьи идеологи принуждают граждан РФ к экстремизму,... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T17:07

2023-08-08T17:07

2023-08-08T17:09

россия

генеральная прокуратура рф

безопасность

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ украинского движения "Аллатра", чьи идеологи принуждают граждан РФ к экстремизму, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности Международного общественного движения "АЛЛАТРА" (МОД "Аллатра", Громадська Спiлка "Мiжнародний Громадський Рух "АЛЛАТРА"), Украина", - говорится в сообщении.Отмечается, что идеологи движения, "пропагандирующего построение "созидательного общества", принуждают граждан Российской Федерации совершать экстремистские преступления".

https://ria.ru/20230803/tsentr-1887995671.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, генеральная прокуратура рф, безопасность