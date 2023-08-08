https://ria.ru/20230808/genkonsul-1888763581.html

Генконсул России обсудил с властями Суйфэньхэ улучшение погранпереходов

Генконсул России обсудил с властями Суйфэньхэ улучшение погранпереходов - РИА Новости, 08.08.2023

Генконсул России обсудил с властями Суйфэньхэ улучшение погранпереходов

Генеральный консул России в Харбине Сергей Линник обсудил с секретарем комитета Компартии Китая приграничного с РФ города Суйфэньхэ китайской северо-восточной... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T05:23

2023-08-08T05:23

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ПЕКИН, 8 авг – РИА Новости. Генеральный консул России в Харбине Сергей Линник обсудил с секретарем комитета Компартии Китая приграничного с РФ города Суйфэньхэ китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян Ло Хайтао торгово-экономическое сотрудничество и совершенствование работы пограничных пунктов пропуска, сообщает во вторник генеральное консульство РФ в Харбине. "Провели переговоры по вопросам приграничного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также совершенствования работы расположенных в Суйфэньхэ пунктов пропуска", - говорится в официальном Telegram-канале дипмиссии. Отмечается, что Ло Хайтао акцентировал внимание на необходимости улучшения взаимодействия с российской стороной в сфере трансграничной инфраструктуры и логистики, а также рассказал о заинтересованности китайских компаний в инвестировании в сельскохозяйственные и лесоперерабатывающие проекты на территории Дальнего Востока России. "Договорились продолжать регулярные контакты по всему спектру затронутых вопросов", - указано в сообщении. В городе Суйфэньхэ находятся железнодорожный погранпереход Гродеково – Суйфэньхэ и автомобильный пункт пропуска Пограничный – Суйфэньхэ.

https://ria.ru/20230808/kitay-1888763313.html

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