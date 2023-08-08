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Генконсул России обсудил с властями Суйфэньхэ улучшение погранпереходов
Генконсул России обсудил с властями Суйфэньхэ улучшение погранпереходов - РИА Новости, 08.08.2023
Генконсул России обсудил с властями Суйфэньхэ улучшение погранпереходов
Генеральный консул России в Харбине Сергей Линник обсудил с секретарем комитета Компартии Китая приграничного с РФ города Суйфэньхэ китайской северо-восточной... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T05:23
2023-08-08T05:23
2023-08-08T05:23
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ПЕКИН, 8 авг – РИА Новости. Генеральный консул России в Харбине Сергей Линник обсудил с секретарем комитета Компартии Китая приграничного с РФ города Суйфэньхэ китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян Ло Хайтао торгово-экономическое сотрудничество и совершенствование работы пограничных пунктов пропуска, сообщает во вторник генеральное консульство РФ в Харбине. "Провели переговоры по вопросам приграничного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также совершенствования работы расположенных в Суйфэньхэ пунктов пропуска", - говорится в официальном Telegram-канале дипмиссии. Отмечается, что Ло Хайтао акцентировал внимание на необходимости улучшения взаимодействия с российской стороной в сфере трансграничной инфраструктуры и логистики, а также рассказал о заинтересованности китайских компаний в инвестировании в сельскохозяйственные и лесоперерабатывающие проекты на территории Дальнего Востока России. "Договорились продолжать регулярные контакты по всему спектру затронутых вопросов", - указано в сообщении. В городе Суйфэньхэ находятся железнодорожный погранпереход Гродеково – Суйфэньхэ и автомобильный пункт пропуска Пограничный – Суйфэньхэ.
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в мире, россия, харбин, китай
В мире, Россия, Харбин, Китай
Генконсул России обсудил с властями Суйфэньхэ улучшение погранпереходов
Генконсул Линник обсудил с властями китайского Суйфэньхэ улучшение работы погранпереходов
ПЕКИН, 8 авг – РИА Новости. Генеральный консул России в Харбине Сергей Линник обсудил с секретарем комитета Компартии Китая приграничного с РФ города Суйфэньхэ китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян Ло Хайтао торгово-экономическое сотрудничество и совершенствование работы пограничных пунктов пропуска, сообщает во вторник генеральное консульство РФ в Харбине.
"Провели переговоры по вопросам приграничного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также совершенствования работы расположенных в Суйфэньхэ пунктов пропуска", - говорится в официальном Telegram-канале дипмиссии.
Генконсул России высказался о новых проектах с Китаем
Отмечается, что Ло Хайтао акцентировал внимание на необходимости улучшения взаимодействия с российской стороной в сфере трансграничной инфраструктуры и логистики, а также рассказал о заинтересованности китайских компаний в инвестировании в сельскохозяйственные и лесоперерабатывающие проекты на территории Дальнего Востока
России.
«
"Договорились продолжать регулярные контакты по всему спектру затронутых вопросов", - указано в сообщении.
В городе Суйфэньхэ находятся железнодорожный погранпереход Гродеково – Суйфэньхэ и автомобильный пункт пропуска Пограничный – Суйфэньхэ.
Генконсул России заявил о драйвере сотрудничества с Китаем