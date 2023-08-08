Рейтинг@Mail.ru
Генконсул России обсудил с властями Суйфэньхэ улучшение погранпереходов - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:23 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/genkonsul-1888763581.html
Генконсул России обсудил с властями Суйфэньхэ улучшение погранпереходов
Генконсул России обсудил с властями Суйфэньхэ улучшение погранпереходов - РИА Новости, 08.08.2023
Генконсул России обсудил с властями Суйфэньхэ улучшение погранпереходов
Генеральный консул России в Харбине Сергей Линник обсудил с секретарем комитета Компартии Китая приграничного с РФ города Суйфэньхэ китайской северо-восточной... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T05:23
2023-08-08T05:23
в мире
россия
харбин
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601846490_0:88:1300:819_1920x0_80_0_0_d320420802b538f3d339f6995cf78462.jpg
ПЕКИН, 8 авг – РИА Новости. Генеральный консул России в Харбине Сергей Линник обсудил с секретарем комитета Компартии Китая приграничного с РФ города Суйфэньхэ китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян Ло Хайтао торгово-экономическое сотрудничество и совершенствование работы пограничных пунктов пропуска, сообщает во вторник генеральное консульство РФ в Харбине. "Провели переговоры по вопросам приграничного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также совершенствования работы расположенных в Суйфэньхэ пунктов пропуска", - говорится в официальном Telegram-канале дипмиссии. Отмечается, что Ло Хайтао акцентировал внимание на необходимости улучшения взаимодействия с российской стороной в сфере трансграничной инфраструктуры и логистики, а также рассказал о заинтересованности китайских компаний в инвестировании в сельскохозяйственные и лесоперерабатывающие проекты на территории Дальнего Востока России. "Договорились продолжать регулярные контакты по всему спектру затронутых вопросов", - указано в сообщении. В городе Суйфэньхэ находятся железнодорожный погранпереход Гродеково – Суйфэньхэ и автомобильный пункт пропуска Пограничный – Суйфэньхэ.
https://ria.ru/20230808/kitay-1888763313.html
https://ria.ru/20230808/kitay-1888762404.html
россия
харбин
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601846490_0:0:1300:975_1920x0_80_0_0_fbe8376cd2bec3232644be72341a6550.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, харбин, китай
В мире, Россия, Харбин, Китай
Генконсул России обсудил с властями Суйфэньхэ улучшение погранпереходов

Генконсул Линник обсудил с властями китайского Суйфэньхэ улучшение работы погранпереходов

CC BY-SA 4.0 / Senkaku Islands / 琿春口岸正門 / Cropped imageКПП
КПП - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
CC BY-SA 4.0 / Senkaku Islands / 琿春口岸正門 / Cropped image
КПП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 8 авг – РИА Новости. Генеральный консул России в Харбине Сергей Линник обсудил с секретарем комитета Компартии Китая приграничного с РФ города Суйфэньхэ китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян Ло Хайтао торгово-экономическое сотрудничество и совершенствование работы пограничных пунктов пропуска, сообщает во вторник генеральное консульство РФ в Харбине.
"Провели переговоры по вопросам приграничного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также совершенствования работы расположенных в Суйфэньхэ пунктов пропуска", - говорится в официальном Telegram-канале дипмиссии.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Генконсул России высказался о новых проектах с Китаем
05:13
Отмечается, что Ло Хайтао акцентировал внимание на необходимости улучшения взаимодействия с российской стороной в сфере трансграничной инфраструктуры и логистики, а также рассказал о заинтересованности китайских компаний в инвестировании в сельскохозяйственные и лесоперерабатывающие проекты на территории Дальнего Востока России.
«
"Договорились продолжать регулярные контакты по всему спектру затронутых вопросов", - указано в сообщении.
В городе Суйфэньхэ находятся железнодорожный погранпереход Гродеково – Суйфэньхэ и автомобильный пункт пропуска Пограничный – Суйфэньхэ.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Генконсул России заявил о драйвере сотрудничества с Китаем
04:58
 
В миреРоссияХарбинКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала