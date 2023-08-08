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Под Херсоном артиллеристы уничтожили украинские гаубицу и миномет
Под Херсоном артиллеристы уничтожили украинские гаубицу и миномет - РИА Новости, 08.08.2023
Под Херсоном артиллеристы уничтожили украинские гаубицу и миномет
Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на херсонском направлении гаубицу Мста-Б и 120-милллиметровый миномет вместе с расчетами и РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T11:19
2023-08-08T11:19
2023-08-08T11:19
специальная военная операция на украине
херсон
днепр (город)
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 авг - РИА Новости. Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на херсонском направлении гаубицу Мста-Б и 120-милллиметровый миномет вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки на херсонском направлении в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" уничтожены: 120-миллиметровый миномет, расчет и боекомплект к нему, потери: 5 боевиков ВСУ уничтожены, 6 получили ранения, гаубица Мста-Б с боекомплектом, потери: 3 боевика ВСУ погибли, 4 ранены", сказал собеседник агентства. Также, по его словам, уничтожены несколько украинских позиций в районе островов, расположенных в устье Днепра, и место дислокации ВСУ у села Змиевка. Всего за сутки под Херсоном уничтожено 27 украинских боевиков, добавил он.
https://ria.ru/20230808/ukraina-1888599541.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, днепр (город), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Под Херсоном артиллеристы уничтожили украинские гаубицу и миномет
Под Херсоном артиллеристы уничтожили украинские гаубицу Мста-Б и миномет