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Под Херсоном артиллеристы уничтожили украинские гаубицу и миномет - РИА Новости, 08.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:19 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/gaubitsa-1888796270.html
Под Херсоном артиллеристы уничтожили украинские гаубицу и миномет
Под Херсоном артиллеристы уничтожили украинские гаубицу и миномет - РИА Новости, 08.08.2023
Под Херсоном артиллеристы уничтожили украинские гаубицу и миномет
Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на херсонском направлении гаубицу Мста-Б и 120-милллиметровый миномет вместе с расчетами и РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T11:19
2023-08-08T11:19
специальная военная операция на украине
херсон
днепр (город)
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 авг - РИА Новости. Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на херсонском направлении гаубицу Мста-Б и 120-милллиметровый миномет вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки на херсонском направлении в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" уничтожены: 120-миллиметровый миномет, расчет и боекомплект к нему, потери: 5 боевиков ВСУ уничтожены, 6 получили ранения, гаубица Мста-Б с боекомплектом, потери: 3 боевика ВСУ погибли, 4 ранены", сказал собеседник агентства. Также, по его словам, уничтожены несколько украинских позиций в районе островов, расположенных в устье Днепра, и место дислокации ВСУ у села Змиевка. Всего за сутки под Херсоном уничтожено 27 украинских боевиков, добавил он.
https://ria.ru/20230808/ukraina-1888599541.html
херсон
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херсон, днепр (город), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Под Херсоном артиллеристы уничтожили украинские гаубицу и миномет

Под Херсоном артиллеристы уничтожили украинские гаубицу Мста-Б и миномет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета
Военнослужащий артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий артиллерийского расчета. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 авг - РИА Новости. Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на херсонском направлении гаубицу Мста-Б и 120-милллиметровый миномет вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"За прошедшие сутки на херсонском направлении в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" уничтожены: 120-миллиметровый миномет, расчет и боекомплект к нему, потери: 5 боевиков ВСУ уничтожены, 6 получили ранения, гаубица Мста-Б с боекомплектом, потери: 3 боевика ВСУ погибли, 4 ранены", сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, уничтожены несколько украинских позиций в районе островов, расположенных в устье Днепра, и место дислокации ВСУ у села Змиевка. Всего за сутки под Херсоном уничтожено 27 украинских боевиков, добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонДнепр (город)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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