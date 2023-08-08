https://ria.ru/20230808/gaubitsa-1888796270.html

Под Херсоном артиллеристы уничтожили украинские гаубицу и миномет

Под Херсоном артиллеристы уничтожили украинские гаубицу и миномет - РИА Новости, 08.08.2023

Под Херсоном артиллеристы уничтожили украинские гаубицу и миномет

Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на херсонском направлении гаубицу Мста-Б и 120-милллиметровый миномет вместе с расчетами и РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T11:19

2023-08-08T11:19

2023-08-08T11:19

специальная военная операция на украине

херсон

днепр (город)

вооруженные силы украины

безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 авг - РИА Новости. Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на херсонском направлении гаубицу Мста-Б и 120-милллиметровый миномет вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки на херсонском направлении в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" уничтожены: 120-миллиметровый миномет, расчет и боекомплект к нему, потери: 5 боевиков ВСУ уничтожены, 6 получили ранения, гаубица Мста-Б с боекомплектом, потери: 3 боевика ВСУ погибли, 4 ранены", сказал собеседник агентства. Также, по его словам, уничтожены несколько украинских позиций в районе островов, расположенных в устье Днепра, и место дислокации ВСУ у села Змиевка. Всего за сутки под Херсоном уничтожено 27 украинских боевиков, добавил он.

https://ria.ru/20230808/ukraina-1888599541.html

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсон, днепр (город), вооруженные силы украины, безопасность