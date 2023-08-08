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В ГД осудили безответственное отношение к электросамокатам и велосипедам - РИА Новости, 08.08.2023
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20:08 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/elektrosamokaty-1888939557.html
В ГД осудили безответственное отношение к электросамокатам и велосипедам
В ГД осудили безответственное отношение к электросамокатам и велосипедам - РИА Новости, 08.08.2023
В ГД осудили безответственное отношение к электросамокатам и велосипедам
Депутаты Госдумы осудили безответственное отношение к электросредствам индивидуальной мобильности и высказались о необходимости скорейшего регулирования этой... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T20:08
2023-08-08T20:08
общество
авто
владимир сипягин
госдума рф
лдпр
единая россия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы осудили безответственное отношение к электросредствам индивидуальной мобильности и высказались о необходимости скорейшего регулирования этой сферы в части введения номеров и фиксации нарушений, совершенных при их использовании. "Средства индивидуальной мобильности - это уже давно серьёзный вид транспорта. Но многие относятся к ним безответственно, как к игрушкам, мол, даже дети катаются. Поэтому, как и в случае, например, с автомобилями, нужно вводить государственный контроль СИМов, размещать на них номера, как на машинах, или в форме QR-кодов", - рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев (ЕР). Он также отметил, что в случае пьяного вождения или ДТП с жертвами, срок и наказание сопоставимы с наказанием в случае автомобильной аварии. Толмачев призвал тех, кто использует электросамокаты и велосипеды, не забывать, что правила ПДД их касаются тоже. Фракция ЛДПР также поддержала снабжение электросамокатов индивидуальными номерными знаками. "Сколько таких же происшествий происходит, и виновника невозможно идентифицировать и соответственно найти? Именно поэтому ЛДПР предложила обязательно снабжать электросамокаты для взрослых индивидуальными номерными знаками", - заявил РИА Новости депутат от ЛДПР Владимир Сипягин. Парламентарий заключил, что электрогаджеты для движения - это новая уличная реальность, и если она останется без регулирования, "наши тротуары превратятся в "дикий Запад" без правил и норм, либо вообще придется самокаты запретить". Ранее столичная прокуратура сообщила, что суд заключил под стражу московского курьера, сбившего на электровелосипеде женщину-пешехода, которая позднее скончалась в больнице от травм. По информации ведомства, 22-летний курьер на электровелосипеде сбил пешехода на улице Нижняя Красносельская. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась в медицинском учреждении.
https://ria.ru/20230801/dtp-1887689705.html
https://ria.ru/20230803/elektrosamokat-1888003714.html
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общество, авто, владимир сипягин, госдума рф, лдпр, единая россия
Общество, Авто, Владимир Сипягин, Госдума РФ, ЛДПР, Единая Россия
В ГД осудили безответственное отношение к электросамокатам и велосипедам

Депутаты Госдумы осудили безответственное отношение к электросамокатам и велосипедам

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМолодые люди катаются на прокатных электросамокатах в Москве
Молодые люди катаются на прокатных электросамокатах в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Молодые люди катаются на прокатных электросамокатах в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы осудили безответственное отношение к электросредствам индивидуальной мобильности и высказались о необходимости скорейшего регулирования этой сферы в части введения номеров и фиксации нарушений, совершенных при их использовании.
«
"Средства индивидуальной мобильности - это уже давно серьёзный вид транспорта. Но многие относятся к ним безответственно, как к игрушкам, мол, даже дети катаются. Поэтому, как и в случае, например, с автомобилями, нужно вводить государственный контроль СИМов, размещать на них номера, как на машинах, или в форме QR-кодов", - рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев (ЕР).
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Он также отметил, что в случае пьяного вождения или ДТП с жертвами, срок и наказание сопоставимы с наказанием в случае автомобильной аварии.
Толмачев призвал тех, кто использует электросамокаты и велосипеды, не забывать, что правила ПДД их касаются тоже.
Фракция ЛДПР также поддержала снабжение электросамокатов индивидуальными номерными знаками.
«
"Сколько таких же происшествий происходит, и виновника невозможно идентифицировать и соответственно найти? Именно поэтому ЛДПР предложила обязательно снабжать электросамокаты для взрослых индивидуальными номерными знаками", - заявил РИА Новости депутат от ЛДПР Владимир Сипягин.
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Парламентарий заключил, что электрогаджеты для движения - это новая уличная реальность, и если она останется без регулирования, "наши тротуары превратятся в "дикий Запад" без правил и норм, либо вообще придется самокаты запретить".
Ранее столичная прокуратура сообщила, что суд заключил под стражу московского курьера, сбившего на электровелосипеде женщину-пешехода, которая позднее скончалась в больнице от травм.
По информации ведомства, 22-летний курьер на электровелосипеде сбил пешехода на улице Нижняя Красносельская. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась в медицинском учреждении.
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