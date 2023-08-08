https://ria.ru/20230808/elektrosamokaty-1888939557.html

В ГД осудили безответственное отношение к электросамокатам и велосипедам

В ГД осудили безответственное отношение к электросамокатам и велосипедам - РИА Новости, 08.08.2023

В ГД осудили безответственное отношение к электросамокатам и велосипедам

Депутаты Госдумы осудили безответственное отношение к электросредствам индивидуальной мобильности и высказались о необходимости скорейшего регулирования этой... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T20:08

2023-08-08T20:08

2023-08-08T20:08

общество

авто

владимир сипягин

госдума рф

лдпр

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747482502_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab9fdd55854057968f4cd8a86e6d3496.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы осудили безответственное отношение к электросредствам индивидуальной мобильности и высказались о необходимости скорейшего регулирования этой сферы в части введения номеров и фиксации нарушений, совершенных при их использовании. "Средства индивидуальной мобильности - это уже давно серьёзный вид транспорта. Но многие относятся к ним безответственно, как к игрушкам, мол, даже дети катаются. Поэтому, как и в случае, например, с автомобилями, нужно вводить государственный контроль СИМов, размещать на них номера, как на машинах, или в форме QR-кодов", - рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев (ЕР). Он также отметил, что в случае пьяного вождения или ДТП с жертвами, срок и наказание сопоставимы с наказанием в случае автомобильной аварии. Толмачев призвал тех, кто использует электросамокаты и велосипеды, не забывать, что правила ПДД их касаются тоже. Фракция ЛДПР также поддержала снабжение электросамокатов индивидуальными номерными знаками. "Сколько таких же происшествий происходит, и виновника невозможно идентифицировать и соответственно найти? Именно поэтому ЛДПР предложила обязательно снабжать электросамокаты для взрослых индивидуальными номерными знаками", - заявил РИА Новости депутат от ЛДПР Владимир Сипягин. Парламентарий заключил, что электрогаджеты для движения - это новая уличная реальность, и если она останется без регулирования, "наши тротуары превратятся в "дикий Запад" без правил и норм, либо вообще придется самокаты запретить". Ранее столичная прокуратура сообщила, что суд заключил под стражу московского курьера, сбившего на электровелосипеде женщину-пешехода, которая позднее скончалась в больнице от травм. По информации ведомства, 22-летний курьер на электровелосипеде сбил пешехода на улице Нижняя Красносельская. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась в медицинском учреждении.

https://ria.ru/20230801/dtp-1887689705.html

https://ria.ru/20230803/elektrosamokat-1888003714.html

https://ria.ru/20230802/shtraf-1887717481.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, авто, владимир сипягин, госдума рф, лдпр, единая россия