https://ria.ru/20230808/eksport-1888867043.html
Ставропольские предприятия экспортировали 66 тысяч тонн курятины
Ставропольские предприятия экспортировали 66 тысяч тонн курятины - РИА Новости, 08.08.2023
Ставропольские предприятия экспортировали 66 тысяч тонн курятины
Производители Ставропольского края за семь месяцев текущего года продали за границу 66 тысяч тонн курятины, что на 40% больше показателей аналогичного периода... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:14
2023-08-08T15:14
2023-08-08T15:14
ставропольский край
ставропольский край
сша
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СТАВРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Производители Ставропольского края за семь месяцев текущего года продали за границу 66 тысяч тонн курятины, что на 40% больше показателей аналогичного периода 2022 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства экономического развития региона. По его словам, экспорт мяса птицы превысил 135,6 миллиона долларов США. В сопоставимых ценах прошлого года рост составил 11%. Основными импортерами остаются Китай и Саудовская Аравия - 82% общего объема экспорта. Также впервые ставропольская курятина продана в Туркменистан. Туда экспортировано продукции на 60 тысяч долларов США. Торговля с иностранными партнерами ведется в рамках государственной программы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка". "Объемы производства позволяют быть Ставрополью в числе лидеров в России по экспорту мяса кур. Мы традиционно ведем поставки на Ближний Восток, в Африку, Китай, Мальдивскую Республику и другие страны. Так как куриное мясо — это более доступный, дешевый и легко воспроизводимый белок, спрос на него по сравнению с другими видами мяса в мире постоянно растет. Увеличение доли производства и экспорта мяса птицы – это долгосрочный тренд, который находится в "орбите" министерства с точки зрения привлечения инвестиций", - отметил министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин, слова которого привели в пресс-службе. Глава ведомства считает, что куриное мясо и в будущем будет более конкурентоспособно. Так, по оценкам экспертов, в ближайшие десять лет потребление мяса птицы в мире вырастет практически на 50%. Также рост объемов экспорта куриного мяса глава регионального Минэка связывает с восстановлением логистических цепочек, продолжающимся снижением стоимости морских перевозок, выходом на новые, перспективные рынки. На сегодняшний день в Ставропольском крае около 10 предприятий, производящих мясо кур. По итогам шести месяцев текущего года объем производства мяса птицы превысил 181 тысячу тонн, это 105,5% к уровню аналогичного периода 2022 года, напомнили в пресс-службе ведомства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ставропольский край, сша, китай
Ставропольский край, Ставропольский край, США, Китай
СТАВРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Производители Ставропольского края за семь месяцев текущего года продали за границу 66 тысяч тонн курятины, что на 40% больше показателей аналогичного периода 2022 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства экономического развития региона.
По его словам, экспорт мяса птицы превысил 135,6 миллиона долларов США
. В сопоставимых ценах прошлого года рост составил 11%. Основными импортерами остаются Китай
и Саудовская Аравия
- 82% общего объема экспорта. Также впервые ставропольская курятина продана в Туркменистан. Туда экспортировано продукции на 60 тысяч долларов США.
Торговля с иностранными партнерами ведется в рамках государственной программы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка".
"Объемы производства позволяют быть Ставрополью в числе лидеров в России
по экспорту мяса кур. Мы традиционно ведем поставки на Ближний Восток
, в Африку
, Китай, Мальдивскую Республику и другие страны. Так как куриное мясо — это более доступный, дешевый и легко воспроизводимый белок, спрос на него по сравнению с другими видами мяса в мире постоянно растет. Увеличение доли производства и экспорта мяса птицы – это долгосрочный тренд, который находится в "орбите" министерства с точки зрения привлечения инвестиций", - отметил министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин, слова которого привели в пресс-службе.
Ставропольский пищепром по итогам полугодия нарастил выпуск продукции на 7%
Глава ведомства считает, что куриное мясо и в будущем будет более конкурентоспособно. Так, по оценкам экспертов, в ближайшие десять лет потребление мяса птицы в мире вырастет практически на 50%. Также рост объемов экспорта куриного мяса глава регионального Минэка связывает с восстановлением логистических цепочек, продолжающимся снижением стоимости морских перевозок, выходом на новые, перспективные рынки.
На сегодняшний день в Ставропольском крае около 10 предприятий, производящих мясо кур. По итогам шести месяцев текущего года объем производства мяса птицы превысил 181 тысячу тонн, это 105,5% к уровню аналогичного периода 2022 года, напомнили в пресс-службе ведомства.