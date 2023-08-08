https://ria.ru/20230808/eksport-1888867043.html

Ставропольские предприятия экспортировали 66 тысяч тонн курятины

Ставропольские предприятия экспортировали 66 тысяч тонн курятины - РИА Новости, 08.08.2023

Ставропольские предприятия экспортировали 66 тысяч тонн курятины

Производители Ставропольского края за семь месяцев текущего года продали за границу 66 тысяч тонн курятины, что на 40% больше показателей аналогичного периода... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T15:14

2023-08-08T15:14

2023-08-08T15:14

ставропольский край

ставропольский край

сша

китай

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СТАВРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Производители Ставропольского края за семь месяцев текущего года продали за границу 66 тысяч тонн курятины, что на 40% больше показателей аналогичного периода 2022 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства экономического развития региона. По его словам, экспорт мяса птицы превысил 135,6 миллиона долларов США. В сопоставимых ценах прошлого года рост составил 11%. Основными импортерами остаются Китай и Саудовская Аравия - 82% общего объема экспорта. Также впервые ставропольская курятина продана в Туркменистан. Туда экспортировано продукции на 60 тысяч долларов США. Торговля с иностранными партнерами ведется в рамках государственной программы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка". "Объемы производства позволяют быть Ставрополью в числе лидеров в России по экспорту мяса кур. Мы традиционно ведем поставки на Ближний Восток, в Африку, Китай, Мальдивскую Республику и другие страны. Так как куриное мясо — это более доступный, дешевый и легко воспроизводимый белок, спрос на него по сравнению с другими видами мяса в мире постоянно растет. Увеличение доли производства и экспорта мяса птицы – это долгосрочный тренд, который находится в "орбите" министерства с точки зрения привлечения инвестиций", - отметил министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин, слова которого привели в пресс-службе. Глава ведомства считает, что куриное мясо и в будущем будет более конкурентоспособно. Так, по оценкам экспертов, в ближайшие десять лет потребление мяса птицы в мире вырастет практически на 50%. Также рост объемов экспорта куриного мяса глава регионального Минэка связывает с восстановлением логистических цепочек, продолжающимся снижением стоимости морских перевозок, выходом на новые, перспективные рынки. На сегодняшний день в Ставропольском крае около 10 предприятий, производящих мясо кур. По итогам шести месяцев текущего года объем производства мяса птицы превысил 181 тысячу тонн, это 105,5% к уровню аналогичного периода 2022 года, напомнили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20230802/pischeprom-1887759191.html

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сша

китай

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ставропольский край, сша, китай