https://ria.ru/20230808/ekovas-1888935326.html

В ЭКОВАС выразили надежду на дипломатическое решение ситуации в Нигере

В ЭКОВАС выразили надежду на дипломатическое решение ситуации в Нигере - РИА Новости, 08.08.2023

В ЭКОВАС выразили надежду на дипломатическое решение ситуации в Нигере

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) предпочитает дипломатическое решение сложившейся в Нигере ситуации, однако прочие варианты также не... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T19:39

2023-08-08T19:39

2023-08-08T20:00

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нигер

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) предпочитает дипломатическое решение сложившейся в Нигере ситуации, однако прочие варианты также не исключаются, заявил представитель президента Нигерии Аджури Нгелале.В минувшее воскресенье истек срок, установленный ЭКОВАС для возврата мятежниками к власти свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума. В противном случае региональный блок грозил начать военное вмешательство."Президент Нигерии Бола Тинубу и региональный блок ЭКОВАС, который он возглавляет, предпочли бы дипломатическое и мирное урегулирование по военному перевороту в Нигере", - приводит слова Нгелале агентство Рейтер.При этом он отметил, что в блоке не исключают и прочие варианты решения вопроса.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

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нигерия, нигер, мохамед базум, переворот в нигере — 2023, абуджа, в мире