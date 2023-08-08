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В ЭКОВАС выразили надежду на дипломатическое решение ситуации в Нигере - РИА Новости, 08.08.2023
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19:39 08.08.2023 (обновлено: 20:00 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/ekovas-1888935326.html
В ЭКОВАС выразили надежду на дипломатическое решение ситуации в Нигере
В ЭКОВАС выразили надежду на дипломатическое решение ситуации в Нигере - РИА Новости, 08.08.2023
В ЭКОВАС выразили надежду на дипломатическое решение ситуации в Нигере
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) предпочитает дипломатическое решение сложившейся в Нигере ситуации, однако прочие варианты также не... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T19:39
2023-08-08T20:00
нигерия
нигер
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
абуджа
в мире
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) предпочитает дипломатическое решение сложившейся в Нигере ситуации, однако прочие варианты также не исключаются, заявил представитель президента Нигерии Аджури Нгелале.В минувшее воскресенье истек срок, установленный ЭКОВАС для возврата мятежниками к власти свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума. В противном случае региональный блок грозил начать военное вмешательство."Президент Нигерии Бола Тинубу и региональный блок ЭКОВАС, который он возглавляет, предпочли бы дипломатическое и мирное урегулирование по военному перевороту в Нигере", - приводит слова Нгелале агентство Рейтер.При этом он отметил, что в блоке не исключают и прочие варианты решения вопроса.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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нигерия, нигер, мохамед базум, переворот в нигере — 2023, абуджа, в мире
Нигерия, Нигер, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023, Абуджа, В мире
В ЭКОВАС выразили надежду на дипломатическое решение ситуации в Нигере

Представитель главы Нигерии: ЭКОВАС предпочитает дипломатическое решение ситуации в Нигере

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) предпочитает дипломатическое решение сложившейся в Нигере ситуации, однако прочие варианты также не исключаются, заявил представитель президента Нигерии Аджури Нгелале.
В минувшее воскресенье истек срок, установленный ЭКОВАС для возврата мятежниками к власти свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума. В противном случае региональный блок грозил начать военное вмешательство.
"Президент Нигерии Бола Тинубу и региональный блок ЭКОВАС, который он возглавляет, предпочли бы дипломатическое и мирное урегулирование по военному перевороту в Нигере", - приводит слова Нгелале агентство Рейтер.
При этом он отметил, что в блоке не исключают и прочие варианты решения вопроса.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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НигерияНигерМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023АбуджаВ мире
 
 
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