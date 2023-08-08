В ЭКОВАС выразили надежду на дипломатическое решение ситуации в Нигере
Представитель главы Нигерии: ЭКОВАС предпочитает дипломатическое решение ситуации в Нигере
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) предпочитает дипломатическое решение сложившейся в Нигере ситуации, однако прочие варианты также не исключаются, заявил представитель президента Нигерии Аджури Нгелале.
В минувшее воскресенье истек срок, установленный ЭКОВАС для возврата мятежниками к власти свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума. В противном случае региональный блок грозил начать военное вмешательство.
"Президент Нигерии Бола Тинубу и региональный блок ЭКОВАС, который он возглавляет, предпочли бы дипломатическое и мирное урегулирование по военному перевороту в Нигере", - приводит слова Нгелале агентство Рейтер.
При этом он отметил, что в блоке не исключают и прочие варианты решения вопроса.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.