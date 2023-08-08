https://ria.ru/20230808/dzhimbinova-1888753526.html

Раскрыты шокирующие подробности смерти режиссера Джимбиновой

Раскрыты шокирующие подробности смерти режиссера Джимбиновой - РИА Новости, 08.08.2023

Раскрыты шокирующие подробности смерти режиссера Джимбиновой

Театральный режиссер Светлана Джимбинова, чье тело нашли в квартире в Москве, числилась в злостных должниках, пишет "МК". РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T00:39

2023-08-08T00:39

2023-08-08T06:27

культура

москва

театр имени е. вахтангова

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Театральный режиссер Светлана Джимбинова, чье тело нашли в квартире в Москве, числилась в злостных должниках, пишет "МК".По данным издания, Джимбинову обнаружили мертвой в ее квартире на Университетском проспекте в воскресенье днем, дверь была заперта изнутри. Отмечается, что женщина имела ряд хронических заболеваний.По информации местных коммунальщиков, режиссер перестала платить за квартиру с декабря 2020 года, они предположили, что она умерла именно тогда. Сумма долга превысила 150 тысяч рублей, с конца прошлого года коммунальщики отсудили их, средства стали снимать с пенсионного счета Джимбиновой.Светлана Джимбинова родилась 1 января 1940 года. Первый спектакль "Золушка" в Театре имени Вахтангова она поставила в 1966-м. В число ее работ также вошли "Старые друзья" (1968), "Кот в сапогах" (1974) и "Про Ивана-не-великана" (1980).

https://ria.ru/20230806/kudryashov-1888460496.html

москва

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москва, театр имени е. вахтангова