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Раскрыты шокирующие подробности смерти режиссера Джимбиновой
Раскрыты шокирующие подробности смерти режиссера Джимбиновой - РИА Новости, 08.08.2023
Раскрыты шокирующие подробности смерти режиссера Джимбиновой
Театральный режиссер Светлана Джимбинова, чье тело нашли в квартире в Москве, числилась в злостных должниках, пишет "МК". РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T00:39
2023-08-08T00:39
2023-08-08T06:27
культура
москва
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Театральный режиссер Светлана Джимбинова, чье тело нашли в квартире в Москве, числилась в злостных должниках, пишет "МК".По данным издания, Джимбинову обнаружили мертвой в ее квартире на Университетском проспекте в воскресенье днем, дверь была заперта изнутри. Отмечается, что женщина имела ряд хронических заболеваний.По информации местных коммунальщиков, режиссер перестала платить за квартиру с декабря 2020 года, они предположили, что она умерла именно тогда. Сумма долга превысила 150 тысяч рублей, с конца прошлого года коммунальщики отсудили их, средства стали снимать с пенсионного счета Джимбиновой.Светлана Джимбинова родилась 1 января 1940 года. Первый спектакль "Золушка" в Театре имени Вахтангова она поставила в 1966-м. В число ее работ также вошли "Старые друзья" (1968), "Кот в сапогах" (1974) и "Про Ивана-не-великана" (1980).
https://ria.ru/20230806/kudryashov-1888460496.html
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москва, театр имени е. вахтангова
Культура, Москва, Театр имени Е. Вахтангова
Раскрыты шокирующие подробности смерти режиссера Джимбиновой
"МК": режиссер Джимбинова, найденная умершей в Москве, задолжала за ЖКХ 150 тысяч рублей