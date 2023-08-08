https://ria.ru/20230808/dtp-1888952632.html

В Екатеринбурге шесть человек пострадали в ДТП со скорой и автобусом

В Екатеринбурге шесть человек пострадали в ДТП со скорой и автобусом - РИА Новости, 08.08.2023

В Екатеринбурге шесть человек пострадали в ДТП со скорой и автобусом

Шесть человек пострадали в ДТП с участием кареты скорой помощи, пассажирского рейсового автобуса и каршерингового автомобиля в Екатеринбурге, сообщила... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T22:35

2023-08-08T22:35

2023-08-08T22:36

происшествия

екатеринбург

гибдд мвд рф

hyundai creta

алапаевск

авто

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Шесть человек пострадали в ДТП с участием кареты скорой помощи, пассажирского рейсового автобуса и каршерингового автомобиля в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба областной ГИБДД. "Шесть человек доставлены в Центральную городскую больницу №23 Екатеринбурга, сейчас их осматривают медики", – говорится в релизе, опубликованном в телеграм-канале областной ГИБДД. По данным ведомства, столкновение каршерингового автомобиля Hyundai Solaris, кареты скорой медицинской помощи и маршрутного автобуса произошло на перекрестке улиц Расточная-Монтажников. Движение транспорта на участке, где случилась авария, ограничено, дорожная полиция выясняет обстоятельства ДТП. Прокуратура Железнодорожного района столицы Урала организовала проверку по факту аварии, в ведомстве отметили, что авария случилась около 19.50 по местному времени (17.50 по мск). "Автомобиль скорой помощи доставлял пациентку из города Алапаевска. Согласно первоначальной информации, каршеринговый автомобиль при проезде перекрестка столкнулся со "скорой", которая двигалась с включенными синими маячками и звуковым сигналом. При столкновении машины отбросило на двигавшийся пассажирский автобус. Точная причина ДТП будет установлена по результатам расследования", – добавила пресс-служба областной прокуратуры.

https://ria.ru/20230808/dtp-1888935576.html

екатеринбург

алапаевск

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происшествия, екатеринбург, гибдд мвд рф, hyundai creta, алапаевск, авто