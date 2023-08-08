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В ДТП с легковушкой и камазом в Воронежской области погибли три человека - РИА Новости, 08.08.2023
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09:15 08.08.2023 (обновлено: 09:16 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/dtp-1888778001.html
В ДТП с легковушкой и камазом в Воронежской области погибли три человека
В ДТП с легковушкой и камазом в Воронежской области погибли три человека - РИА Новости, 08.08.2023
В ДТП с легковушкой и камазом в Воронежской области погибли три человека
Три человека погибли, еще один получил травмы в результате столкновения автомобиля "ГАЗ" с "Камазом" в Воронежской области, сообщает во вторник ГУМВД по... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T09:15
2023-08-08T09:16
происшествия
авто
воронежская область
бобровский район
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ВОРОНЕЖ, 8 авг - РИА Новости. Три человека погибли, еще один получил травмы в результате столкновения автомобиля "ГАЗ" с "Камазом" в Воронежской области, сообщает во вторник ГУМВД по региону. Авария произошла около 23.00 мск понедельника в Бобровском районе на 32-м километре автодороги Анна - Бобров. "По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля "ГАЗ", житель Павловского района, при встречном разъезде выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с тягачом "Камаз" с полуприцепом, под управлением 45-летнего жителя поселка Анна", - говорится в сообщении. В результате аварии водитель легковушки и два его пассажира от полученных травм скончались на месте. Водитель "Камаза" с травмами был доставлен в Бобровскую районную больницу.
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воронежская область
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происшествия, авто, воронежская область, бобровский район
Происшествия, Авто, Воронежская область, Бобровский район
В ДТП с легковушкой и камазом в Воронежской области погибли три человека

В ДТП с легковушкой и камазом в Воронежской области погибли три человека, еще один ранен

© Фото : ГУ МВД России по Воронежской областиНа месте ДТП в Бобровском районе Воронежской области
На месте ДТП в Бобровском районе Воронежской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : ГУ МВД России по Воронежской области
На месте ДТП в Бобровском районе Воронежской области
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ВОРОНЕЖ, 8 авг - РИА Новости. Три человека погибли, еще один получил травмы в результате столкновения автомобиля "ГАЗ" с "Камазом" в Воронежской области, сообщает во вторник ГУМВД по региону.
Авария произошла около 23.00 мск понедельника в Бобровском районе на 32-м километре автодороги Анна - Бобров.
"По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля "ГАЗ", житель Павловского района, при встречном разъезде выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с тягачом "Камаз" с полуприцепом, под управлением 45-летнего жителя поселка Анна", - говорится в сообщении.
В результате аварии водитель легковушки и два его пассажира от полученных травм скончались на месте. Водитель "Камаза" с травмами был доставлен в Бобровскую районную больницу.
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