https://ria.ru/20230808/dtp-1888778001.html

В ДТП с легковушкой и камазом в Воронежской области погибли три человека

В ДТП с легковушкой и камазом в Воронежской области погибли три человека - РИА Новости, 08.08.2023

В ДТП с легковушкой и камазом в Воронежской области погибли три человека

Три человека погибли, еще один получил травмы в результате столкновения автомобиля "ГАЗ" с "Камазом" в Воронежской области, сообщает во вторник ГУМВД по... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T09:15

2023-08-08T09:15

2023-08-08T09:16

происшествия

авто

воронежская область

бобровский район

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ВОРОНЕЖ, 8 авг - РИА Новости. Три человека погибли, еще один получил травмы в результате столкновения автомобиля "ГАЗ" с "Камазом" в Воронежской области, сообщает во вторник ГУМВД по региону. Авария произошла около 23.00 мск понедельника в Бобровском районе на 32-м километре автодороги Анна - Бобров. "По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля "ГАЗ", житель Павловского района, при встречном разъезде выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с тягачом "Камаз" с полуприцепом, под управлением 45-летнего жителя поселка Анна", - говорится в сообщении. В результате аварии водитель легковушки и два его пассажира от полученных травм скончались на месте. Водитель "Камаза" с травмами был доставлен в Бобровскую районную больницу.

https://ria.ru/20230807/dtp-1888742195.html

воронежская область

бобровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, воронежская область, бобровский район