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Дорожку к могиле Татищева в Подмосковье открыли после благоустройства - РИА Новости, 08.08.2023
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Новости Подмосковья
 
17:25 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/dorozhka-1888905290.html
Дорожку к могиле Татищева в Подмосковье открыли после благоустройства
Дорожку к могиле Татищева в Подмосковье открыли после благоустройства - РИА Новости, 08.08.2023
Дорожку к могиле Татищева в Подмосковье открыли после благоустройства
Пешеходную дорожку, ведущую к могиле историка и государственного деятеля XVIII века Василия Татищева, открыли в Подмосковье, её протяжённость составила 1,3... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T17:25
2023-08-08T17:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
владимир мединский
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Пешеходную дорожку, ведущую к могиле историка и государственного деятеля XVIII века Василия Татищева, открыли в Подмосковье, её протяжённость составила 1,3 километра, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с помощником президента РФ Владимиром Мединским, главой Свердловской области Евгением Куйвашевым и директором Центрального музея Великой Отечественной войны Александром Школьником открыл пешеходную дорожку протяжённостью 1300 метров, ведущую к могиле Василия Никитича Татищева. Это уральский проект, приуроченный к 300-летию Екатеринбурга, которое отмечается 12-19 августа", - отметили в ведомстве. По данным пресс-службы, в ходе благоустройства тропинку расширили до 2,5 метров, уложили деревянные настилы, обустроили мостовые переходы через овраги. На всей её протяженности установлены скамейки для отдыха, наружное освещение, урны и информационные щиты. Подъездная дорога к тропинке отремонтирована, территория вокруг нее очищена, что делает тропинку доступной круглогодично. Василий Татищев был знаменитым учёным и выдающимся государственным деятелем петровской эпохи. Татищев - основатель Екатеринбурга, Перми и Тольятти. Последние годы жизни он провёл в усадьбе Болдино под Солнечногорском, где и был похоронен, напомнили в ведомстве. "Мы стараемся дружить и дорожить партнёрством с нашими регионами, губернаторами, мэрами, перенимаем лучшие практики. Это касается истории, культуры, технологии. Отдельно хочу поблагодарить Владимира Мединского, который активно участвует в жизни Подмосковья, общается со школьниками, сопровождает Российское военно-историческое общество. Благодаря таким людям мы можем возрождать имена, которые прославили нашу страну, являются героями разных эпох – Достоевский, Чехов, Менделеев, Татищев", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, владимир мединский
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Владимир Мединский

Дорожку к могиле Татищева в Подмосковье открыли после благоустройства

© Фото : правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев и помощник президента России Владимир Мединский открыли пешеходную дорожку, ведущую к могиле Василия Никитича Татищева
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и помощник президента России Владимир Мединский открыли пешеходную дорожку, ведущую к могиле Василия Никитича Татищева - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и помощник президента России Владимир Мединский открыли пешеходную дорожку, ведущую к могиле Василия Никитича Татищева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Пешеходную дорожку, ведущую к могиле историка и государственного деятеля XVIII века Василия Татищева, открыли в Подмосковье, её протяжённость составила 1,3 километра, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
"Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с помощником президента РФ Владимиром Мединским, главой Свердловской области Евгением Куйвашевым и директором Центрального музея Великой Отечественной войны Александром Школьником открыл пешеходную дорожку протяжённостью 1300 метров, ведущую к могиле Василия Никитича Татищева. Это уральский проект, приуроченный к 300-летию Екатеринбурга, которое отмечается 12-19 августа", - отметили в ведомстве.
По данным пресс-службы, в ходе благоустройства тропинку расширили до 2,5 метров, уложили деревянные настилы, обустроили мостовые переходы через овраги. На всей её протяженности установлены скамейки для отдыха, наружное освещение, урны и информационные щиты. Подъездная дорога к тропинке отремонтирована, территория вокруг нее очищена, что делает тропинку доступной круглогодично.
Более 300 народных троп благоустроили в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Более 300 народных троп благоустроили в Подмосковье
4 августа, 15:10
Василий Татищев был знаменитым учёным и выдающимся государственным деятелем петровской эпохи. Татищев - основатель Екатеринбурга, Перми и Тольятти. Последние годы жизни он провёл в усадьбе Болдино под Солнечногорском, где и был похоронен, напомнили в ведомстве.
"Мы стараемся дружить и дорожить партнёрством с нашими регионами, губернаторами, мэрами, перенимаем лучшие практики. Это касается истории, культуры, технологии. Отдельно хочу поблагодарить Владимира Мединского, который активно участвует в жизни Подмосковья, общается со школьниками, сопровождает Российское военно-историческое общество. Благодаря таким людям мы можем возрождать имена, которые прославили нашу страну, являются героями разных эпох – Достоевский, Чехов, Менделеев, Татищев", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевВладимир Мединский
 
 
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