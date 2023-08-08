https://ria.ru/20230808/dorozhka-1888905290.html

Дорожку к могиле Татищева в Подмосковье открыли после благоустройства

Дорожку к могиле Татищева в Подмосковье открыли после благоустройства - РИА Новости, 08.08.2023

Дорожку к могиле Татищева в Подмосковье открыли после благоустройства

Пешеходную дорожку, ведущую к могиле историка и государственного деятеля XVIII века Василия Татищева, открыли в Подмосковье, её протяжённость составила 1,3... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T17:25

2023-08-08T17:25

2023-08-08T17:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

владимир мединский

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Пешеходную дорожку, ведущую к могиле историка и государственного деятеля XVIII века Василия Татищева, открыли в Подмосковье, её протяжённость составила 1,3 километра, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с помощником президента РФ Владимиром Мединским, главой Свердловской области Евгением Куйвашевым и директором Центрального музея Великой Отечественной войны Александром Школьником открыл пешеходную дорожку протяжённостью 1300 метров, ведущую к могиле Василия Никитича Татищева. Это уральский проект, приуроченный к 300-летию Екатеринбурга, которое отмечается 12-19 августа", - отметили в ведомстве. По данным пресс-службы, в ходе благоустройства тропинку расширили до 2,5 метров, уложили деревянные настилы, обустроили мостовые переходы через овраги. На всей её протяженности установлены скамейки для отдыха, наружное освещение, урны и информационные щиты. Подъездная дорога к тропинке отремонтирована, территория вокруг нее очищена, что делает тропинку доступной круглогодично. Василий Татищев был знаменитым учёным и выдающимся государственным деятелем петровской эпохи. Татищев - основатель Екатеринбурга, Перми и Тольятти. Последние годы жизни он провёл в усадьбе Болдино под Солнечногорском, где и был похоронен, напомнили в ведомстве. "Мы стараемся дружить и дорожить партнёрством с нашими регионами, губернаторами, мэрами, перенимаем лучшие практики. Это касается истории, культуры, технологии. Отдельно хочу поблагодарить Владимира Мединского, который активно участвует в жизни Подмосковья, общается со школьниками, сопровождает Российское военно-историческое общество. Благодаря таким людям мы можем возрождать имена, которые прославили нашу страну, являются героями разных эпох – Достоевский, Чехов, Менделеев, Татищев", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20230804/podmoskove-1888201588.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, владимир мединский