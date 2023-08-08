https://ria.ru/20230808/donetsk-1888879567.html
Сочинские ученые возьмут патронаж над зоопарком Донецка
Сочинские ученые возьмут патронаж над зоопарком Донецка - РИА Новости, 08.08.2023
Сочинские ученые возьмут патронаж над зоопарком Донецка
Зоопарк Донецка поддержат ученые Сочинского географического общества (СГО), сейчас этот вопрос обговаривается с волгоградскими зоозащитниками, оказывающими... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:08
2023-08-08T16:08
2023-08-08T16:16
общество
донецк
россия
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888881437_0:52:1273:768_1920x0_80_0_0_720d8b474134bb3c553ab8463a748537.jpg
СОЧИ, 8 авг - РИА Новости. Зоопарк Донецка поддержат ученые Сочинского географического общества (СГО), сейчас этот вопрос обговаривается с волгоградскими зоозащитниками, оказывающими помощь новым регионам России, рассказал РИА Новости председатель общества Александр Зобнин. Он сказал, что к нему обратилась директор волгоградского благотворительного фонда защиты по спасению животных "Дино" Анжела Макарова, которая сейчас во избежание массового размножения бездомных совместно с волонтёрами занимается стерилизацией брошенных домашних кошек и собак в Мариуполе. "Сейчас прорабатывается вопрос с волгоградскими коллегами с зоозащитными, о том чтобы мы взяли патронаж над зоопарком Донецка, чтобы выезжали туда со специалистами, орнитологами, ветеринарами, осматривали животных, принимали нужное решение, проводили лечение", - пояснил Зобнин. Он отметил, что в составе географического общества работают учёные, которые открывали зоопарки ещё в советское время, они, по мнению Зобнина, обладают достаточным опытом, чтобы оказать квалифицированную поддержку животным в донецком зоопарке. Председатель общества рассказал, что в ближайшее время пройдёт встреча с Макаровой, после которой сочинские специалисты – ветеринары, биологи, и другие отправятся на собственной машине в Донецк. При этом Зобнин подчеркнул, что основное внимание будет уделено ветеринарной работе, поскольку животные в Донецком зоопарке скорее нуждаются в лечении. На вопрос корреспондента агентства, будут ли некоторых животных транспортировать из Донецка в Сочи, Зобнин ответил, что пока в этом необходимости нет. Как рассказала РИА Новости Макарова, волонтеры обратились к сочинским ученым, так как зоопарки новых регионов страны получают поддержку от коллег из городов России, чего не скажешь о Донецке. По её словам, за животными в донецком зоопарке смотрит его директор Генадий Кряжев, нуждающийся сейчас в помощи по уходу за питомцами. Кроме экзотических животных, на его попечении сейчас, как рассказывает Макарова, находятся ещё более ста домашних собак, владельцы которых отдали их в зоопарк на передержку и ушли на фронт. Макарова говорит, что Кряжев этих собак не отдаёт и верит, что все хозяева вернутся за своими питомцами.
https://ria.ru/20230801/tigrenok-1887606067.html
https://ria.ru/20220331/pomosch-1781080157.html
донецк
россия
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888881437_90:0:1185:821_1920x0_80_0_0_077e1db97851cb155655d2dd87e0daa0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецк, россия, мариуполь
Общество, Донецк, Россия, Мариуполь
Сочинские ученые возьмут патронаж над зоопарком Донецка
Сочинские ученые возьмут патронаж над зоопарком Донецка, где не хватает специалистов
СОЧИ, 8 авг - РИА Новости. Зоопарк Донецка поддержат ученые Сочинского географического общества (СГО), сейчас этот вопрос обговаривается с волгоградскими зоозащитниками, оказывающими помощь новым регионам России, рассказал РИА Новости председатель общества Александр Зобнин.
Он сказал, что к нему обратилась директор волгоградского благотворительного фонда защиты по спасению животных "Дино" Анжела Макарова, которая сейчас во избежание массового размножения бездомных совместно с волонтёрами занимается стерилизацией брошенных домашних кошек и собак в Мариуполе
.
Жители Петербурга подарили игрушки тигренку Зевсу из зоопарка Мариуполя
"Сейчас прорабатывается вопрос с волгоградскими коллегами с зоозащитными, о том чтобы мы взяли патронаж над зоопарком Донецка, чтобы выезжали туда со специалистами, орнитологами, ветеринарами, осматривали животных, принимали нужное решение, проводили лечение", - пояснил Зобнин.
Он отметил, что в составе географического общества работают учёные, которые открывали зоопарки ещё в советское время, они, по мнению Зобнина, обладают достаточным опытом, чтобы оказать квалифицированную поддержку животным в донецком зоопарке. Председатель общества рассказал, что в ближайшее время пройдёт встреча с Макаровой, после которой сочинские специалисты – ветеринары, биологи, и другие отправятся на собственной машине в Донецк.
При этом Зобнин подчеркнул, что основное внимание будет уделено ветеринарной работе, поскольку животные в Донецком зоопарке скорее нуждаются в лечении. На вопрос корреспондента агентства, будут ли некоторых животных транспортировать из Донецка в Сочи
, Зобнин ответил, что пока в этом необходимости нет.
Как рассказала РИА Новости Макарова, волонтеры обратились к сочинским ученым, так как зоопарки новых регионов страны получают поддержку от коллег из городов России, чего не скажешь о Донецке. По её словам, за животными в донецком зоопарке смотрит его директор Генадий Кряжев, нуждающийся сейчас в помощи по уходу за питомцами. Кроме экзотических животных, на его попечении сейчас, как рассказывает Макарова, находятся ещё более ста домашних собак, владельцы которых отдали их в зоопарк на передержку и ушли на фронт. Макарова говорит, что Кряжев этих собак не отдаёт и верит, что все хозяева вернутся за своими питомцами.
В России открылась кампания по сбору помощи для животных в Донбассе