https://ria.ru/20230808/donetsk-1888879567.html

Сочинские ученые возьмут патронаж над зоопарком Донецка

Сочинские ученые возьмут патронаж над зоопарком Донецка - РИА Новости, 08.08.2023

Сочинские ученые возьмут патронаж над зоопарком Донецка

Зоопарк Донецка поддержат ученые Сочинского географического общества (СГО), сейчас этот вопрос обговаривается с волгоградскими зоозащитниками, оказывающими... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T16:08

2023-08-08T16:08

2023-08-08T16:16

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СОЧИ, 8 авг - РИА Новости. Зоопарк Донецка поддержат ученые Сочинского географического общества (СГО), сейчас этот вопрос обговаривается с волгоградскими зоозащитниками, оказывающими помощь новым регионам России, рассказал РИА Новости председатель общества Александр Зобнин. Он сказал, что к нему обратилась директор волгоградского благотворительного фонда защиты по спасению животных "Дино" Анжела Макарова, которая сейчас во избежание массового размножения бездомных совместно с волонтёрами занимается стерилизацией брошенных домашних кошек и собак в Мариуполе. "Сейчас прорабатывается вопрос с волгоградскими коллегами с зоозащитными, о том чтобы мы взяли патронаж над зоопарком Донецка, чтобы выезжали туда со специалистами, орнитологами, ветеринарами, осматривали животных, принимали нужное решение, проводили лечение", - пояснил Зобнин. Он отметил, что в составе географического общества работают учёные, которые открывали зоопарки ещё в советское время, они, по мнению Зобнина, обладают достаточным опытом, чтобы оказать квалифицированную поддержку животным в донецком зоопарке. Председатель общества рассказал, что в ближайшее время пройдёт встреча с Макаровой, после которой сочинские специалисты – ветеринары, биологи, и другие отправятся на собственной машине в Донецк. При этом Зобнин подчеркнул, что основное внимание будет уделено ветеринарной работе, поскольку животные в Донецком зоопарке скорее нуждаются в лечении. На вопрос корреспондента агентства, будут ли некоторых животных транспортировать из Донецка в Сочи, Зобнин ответил, что пока в этом необходимости нет. Как рассказала РИА Новости Макарова, волонтеры обратились к сочинским ученым, так как зоопарки новых регионов страны получают поддержку от коллег из городов России, чего не скажешь о Донецке. По её словам, за животными в донецком зоопарке смотрит его директор Генадий Кряжев, нуждающийся сейчас в помощи по уходу за питомцами. Кроме экзотических животных, на его попечении сейчас, как рассказывает Макарова, находятся ещё более ста домашних собак, владельцы которых отдали их в зоопарк на передержку и ушли на фронт. Макарова говорит, что Кряжев этих собак не отдаёт и верит, что все хозяева вернутся за своими питомцами.

https://ria.ru/20230801/tigrenok-1887606067.html

https://ria.ru/20220331/pomosch-1781080157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, донецк, россия, мариуполь