https://ria.ru/20230808/donetsk-1888869459.html

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 08.08.2023

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска выпустили 16 снарядов натовского калибра по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T15:22

2023-08-08T15:22

2023-08-08T15:23

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

нато

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происшествия

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов натовского калибра по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.30 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.35 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. В 14.40 и 14.45 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка в общей сложности еще шесть снарядов такого же калибра. Куйбышевский район находится в западной части Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230808/obstrel-1888865163.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк, происшествия