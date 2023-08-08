ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
ВСУ выпустили по районам Донецка 16 снарядов натовского калибра
Осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов натовского калибра по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.30 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.35 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
В 14.40 и 14.45 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка в общей сложности еще шесть снарядов такого же калибра.
Куйбышевский район находится в западной части Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.