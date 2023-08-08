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ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 08.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 08.08.2023 (обновлено: 15:23 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/donetsk-1888869459.html
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 08.08.2023
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска выпустили 16 снарядов натовского калибра по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:22
2023-08-08T15:23
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов натовского калибра по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.30 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.35 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. В 14.40 и 14.45 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка в общей сложности еще шесть снарядов такого же калибра. Куйбышевский район находится в западной части Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230808/obstrel-1888865163.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

ВСУ выпустили по районам Донецка 16 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов натовского калибра по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.30 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.35 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
В 14.40 и 14.45 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка в общей сложности еще шесть снарядов такого же калибра.
Куйбышевский район находится в западной части Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
В Донецке при обстреле повреждены две шахты
15:08
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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