https://ria.ru/20230808/donetsk-1888770499.html

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 08.08.2023

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска утром во вторник выпустили 29 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T07:37

2023-08-08T07:37

2023-08-08T07:39

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

украина

сцкк

вооруженные силы украины

нато

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска утром во вторник выпустили 29 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 06.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 06.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Кроме того, ВСУ в промежутке с 06.45 до 07.10 обстреляли Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив суммарно 22 снаряда натовского калибра. Куйбышевский район находится в западной части Донецка. Киевский - в северной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230808/soledar-1888764910.html

https://ria.ru/20230808/plennyy-1888767707.html

донецк

украина

куйбышевский район

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происшествия, донецк, украина, сцкк, вооруженные силы украины, нато, куйбышевский район