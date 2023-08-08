https://ria.ru/20230808/donetsk-1888770499.html
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 08.08.2023
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска утром во вторник выпустили 29 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T07:37
2023-08-08T07:37
2023-08-08T07:39
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
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сцкк
вооруженные силы украины
нато
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска утром во вторник выпустили 29 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 06.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 06.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Кроме того, ВСУ в промежутке с 06.45 до 07.10 обстреляли Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив суммарно 22 снаряда натовского калибра. Куйбышевский район находится в западной части Донецка. Киевский - в северной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230808/soledar-1888764910.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО, Куйбышевский район
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
ВСУ выпустили 29 натовских снарядов по Донецку