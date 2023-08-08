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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 08.08.2023
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска утром во вторник выпустили 6 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T06:41
2023-08-08T06:41
2023-08-08T06:41
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска утром во вторник выпустили 6 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 06.20 - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО",- говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях ничего неизвестно. Киевский район Донецка находится в северной части города.
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка