https://ria.ru/20230808/donetsk-1888766628.html

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 08.08.2023

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска утром во вторник выпустили 6 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T06:41

2023-08-08T06:41

2023-08-08T06:41

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска утром во вторник выпустили 6 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 06.20 - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО",- говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях ничего неизвестно. Киевский район Донецка находится в северной части города.

https://ria.ru/20230808/soledar-1888764910.html

донецк

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк