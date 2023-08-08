https://ria.ru/20230808/donetsk-1888765977.html

ВСУ выпустили 25 натовских снарядов по Донецку

ВСУ выпустили 25 натовских снарядов по Донецку - РИА Новости, 08.08.2023

ВСУ выпустили 25 натовских снарядов по Донецку

Украинские войска утром во вторник выпустили 25 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T06:29

2023-08-08T06:29

2023-08-08T06:29

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

нато

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска утром во вторник выпустили 25 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 05.05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 05.20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Кроме того, ВСУ в 05.25 обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив четыре снаряда натовского калибра, в 05.35 Кировский район Донецка, выпустив три снаряда такого же калибра. Затем в 05.55, 06.05 и 06.10 под обстрел попали Куйбышевский и Киевский районы, суммарно было выпущено 11 снарядов. Куйбышевский район находится в западной части Донецка. Киевский - в северной части города. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230808/soledar-1888764770.html

https://ria.ru/20230808/dnr-1888763009.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, нато