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Украинские войска выпустили 24 снаряда по Донецку и Ясиноватой - РИА Новости, 08.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:24 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/donetsk-1888758212.html
Украинские войска выпустили 24 снаряда по Донецку и Ясиноватой
Украинские войска выпустили 24 снаряда по Донецку и Ясиноватой - РИА Новости, 08.08.2023
Украинские войска выпустили 24 снаряда по Донецку и Ясиноватой
Украинские войска за 25 минут выпустили 24 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T02:24
2023-08-08T02:24
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут выпустили 24 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 01.35 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 01.40 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 01.40 - населенный пункт Орловка – Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Кроме того, ВСУ в промежутке с 1.45 до 02.00 выпустили 14 снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR,
https://ria.ru/20230808/donetsk-1888754506.html
https://ria.ru/20230808/donetsk-1888752811.html
донецк
петровский район
донецкая народная республика
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происшествия, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО
Украинские войска выпустили 24 снаряда по Донецку и Ясиноватой

Украинские войска за 25 минут выпустили 24 снаряда по Донецку и Ясиноватой

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут выпустили 24 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 01.35 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 01.40 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 01.40 - населенный пункт Орловка – Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
ВСУ за час выпустили 24 натовских снаряда по Донецку
00:55
Кроме того, ВСУ в промежутке с 1.45 до 02.00 выпустили 14 снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR,
Донецк - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
00:19
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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