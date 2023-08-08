https://ria.ru/20230808/donetsk-1888754506.html
ВСУ за час выпустили 24 натовских снаряда по Донецку
ВСУ за час выпустили 24 натовских снаряда по Донецку - РИА Новости, 08.08.2023
ВСУ за час выпустили 24 натовских снаряда по Донецку
Украинские войска менее чем за час выпустили 24 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T00:55
2023-08-08T00:55
2023-08-08T00:56
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час выпустили 24 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 23.55 населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 00.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Кроме того, ВСУ в промежутке с 00.05 до 00.25 выпустили 17 снарядов калибра 155 миллиметров по петровскому району Донецка. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230808/dnr-1888753143.html
https://ria.ru/20230808/donetsk-1888752811.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ за час выпустили 24 натовских снаряда по Донецку
ВСУ менее чем за час выпустили 24 натовских снаряда по Донецку