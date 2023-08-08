https://ria.ru/20230808/donbass-1888785740.html

"Ассамблея народов России" направила помощь бойцам в ЛНР

"Ассамблея народов России" направила помощь бойцам в ЛНР - РИА Новости, 08.08.2023

"Ассамблея народов России" направила помощь бойцам в ЛНР

"Ассамблея народов России" направила 17-й гуманитарный конвой в помощь бойцам, выполняющим задачи на территории Луганской Народной Республики, сообщили РИА... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T10:28

2023-08-08T10:28

2023-08-08T10:28

специальная военная операция на украине

россия

мариуполь

луганская народная республика

владимир путин

общество

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ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. "Ассамблея народов России" направила 17-й гуманитарный конвой в помощь бойцам, выполняющим задачи на территории Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Ранее в пресс-службе организации сообщили, что отделения "Ассамблеи народов России" созданы во всех четырех новых субъектах Российской Федерации. "Семнадцатый рейс гумконвоя имени Подольских курсантов упакован и сейчас отправляется к нашим защитникам Отечества в сторону Сватово", - процитировали в пресс-службе Генерального директора Ассамблеи, Герой России Александра Дарковича. По его словам, в состав гуманитарного груза в том числе вошли маскировочные сети, коробка передач для санитарной машины, средства гигиены, сладости и прочее. Он уточнил, что груз формируется исходя из конкретных потребностей: сперва перечень самого необходимого направляют в Ассамблею, а уже после этого начинается основная работа по сбору и отправке. "Нас ждут дети в Мариуполе, казаки в Херсонской и Запорожской областях. Например, на сегодняшний день в Мариуполе проживают 439 детей-сирот и более 500 детей-инвалидов. Судьбы многих сильно пострадали, и, поверьте, наша помощь очень желанна", - подчеркнул Даркович. Общероссийская общественно-государственная организация " Ассамблея народов России" создана указом президента РФ от 13 ноября 2020 года для совершенствования государственной национальной политики, содействия укреплению общероссийской гражданской идентичности и межнационального согласия. В настоящее время проводится работа по созданию отделений Ассамблеи во всех регионах РФ. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям, который состоялся 19 мая, также отметил, что "Ассамблея народов России" призвана обеспечить диалог между представителями межнациональных и национальных культурных объединений страны и органов власти всех уровней.

https://ria.ru/20230718/pomosch-1884841003.html

https://ria.ru/20230623/kvadrokoptery-1879907863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, мариуполь, луганская народная республика, владимир путин, общество