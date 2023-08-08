https://ria.ru/20230808/dnr-1888914976.html

В ДНР сотрудники Октябрьской РЭС получили ранения при обстреле

В ДНР сотрудники Октябрьской РЭС получили ранения при обстреле - РИА Новости, 08.08.2023

В ДНР сотрудники Октябрьской РЭС получили ранения при обстреле

Два сотрудника Октябрьской РЭС в Донецке пострадали в результате попадания взрывоопасного предмета на территорию предприятия, сообщило в телеграм-канале... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T17:57

2023-08-08T17:57

2023-08-08T17:57

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Два сотрудника Октябрьской РЭС в Донецке пострадали в результате попадания взрывоопасного предмета на территорию предприятия, сообщило в телеграм-канале министерство угля и энергетики ДНР. "Во время очередного обстрела столицы ДНР под вражеский огонь попала территория Октябрьского РЭС ТЕ "Донецкие городские электрические сети" "Региональной энергопоставляющей компании". В 15.58, в результате попадания взрывоопасного предмета на территорию РЭС, ранения получили два его сотрудника – электромонтер распределительной сети и водитель оперативно-выездной бригады", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. В министерстве угля и энергетики республики добавили, что пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. "Это далеко не первый случай, когда жертвами боевых действий оказываются энергетики. Так, в январе 2023 года в результате обстрела были ранены трое сотрудников Петровского западного РЭС, в июне от полученных ранений погиб водитель "Государственной магистральной сетевой компании", - подчеркнули в ведомстве. Министерство угля и энергетики ДНР отметило, что была повреждена машина оперативно-выездной бригады предприятия и бурильно-крановый механизм.

https://ria.ru/20230808/postradavshie-1888902101.html

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донецкая народная республика, донецк