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В ДНР сотрудники Октябрьской РЭС получили ранения при обстреле
В ДНР сотрудники Октябрьской РЭС получили ранения при обстреле - РИА Новости, 08.08.2023
В ДНР сотрудники Октябрьской РЭС получили ранения при обстреле
Два сотрудника Октябрьской РЭС в Донецке пострадали в результате попадания взрывоопасного предмета на территорию предприятия, сообщило в телеграм-канале... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T17:57
2023-08-08T17:57
2023-08-08T17:57
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Два сотрудника Октябрьской РЭС в Донецке пострадали в результате попадания взрывоопасного предмета на территорию предприятия, сообщило в телеграм-канале министерство угля и энергетики ДНР. "Во время очередного обстрела столицы ДНР под вражеский огонь попала территория Октябрьского РЭС ТЕ "Донецкие городские электрические сети" "Региональной энергопоставляющей компании". В 15.58, в результате попадания взрывоопасного предмета на территорию РЭС, ранения получили два его сотрудника – электромонтер распределительной сети и водитель оперативно-выездной бригады", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. В министерстве угля и энергетики республики добавили, что пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. "Это далеко не первый случай, когда жертвами боевых действий оказываются энергетики. Так, в январе 2023 года в результате обстрела были ранены трое сотрудников Петровского западного РЭС, в июне от полученных ранений погиб водитель "Государственной магистральной сетевой компании", - подчеркнули в ведомстве. Министерство угля и энергетики ДНР отметило, что была повреждена машина оперативно-выездной бригады предприятия и бурильно-крановый механизм.
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донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк
В ДНР сотрудники Октябрьской РЭС получили ранения при обстреле
В ДНР два сотрудника Октябрьской РЭС пострадали при попадании взрывоопасного предмета
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости.
Два сотрудника Октябрьской РЭС в Донецке пострадали в результате попадания взрывоопасного предмета на территорию предприятия, сообщило в телеграм-канале
министерство угля и энергетики ДНР.
"Во время очередного обстрела столицы ДНР под вражеский огонь попала территория Октябрьского РЭС ТЕ "Донецкие городские электрические сети" "Региональной энергопоставляющей компании". В 15.58, в результате попадания взрывоопасного предмета на территорию РЭС, ранения получили два его сотрудника – электромонтер распределительной сети и водитель оперативно-выездной бригады", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
В министерстве угля и энергетики республики добавили, что пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
"Это далеко не первый случай, когда жертвами боевых действий оказываются энергетики. Так, в январе 2023 года в результате обстрела были ранены трое сотрудников Петровского западного РЭС, в июне от полученных ранений погиб водитель "Государственной магистральной сетевой компании", - подчеркнули в ведомстве.
Министерство угля и энергетики ДНР отметило, что была повреждена машина оперативно-выездной бригады предприятия и бурильно-крановый механизм.
При обстреле Донецка пострадали четверо взрослых и ребенок