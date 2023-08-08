https://ria.ru/20230808/dnr-1888753143.html

Украинские войска 28 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 28 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 08.08.2023

Украинские войска 28 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 100 единиц различных боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T00:24

2023-08-08T00:24

2023-08-08T00:24

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

россия

украина

горловка

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868599412_0:228:3017:1925_1920x0_80_0_0_c973767900343516a1d67655d4bc81c7.jpg

ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 100 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)... На донецком направлении противник совершил 20 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском пять обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском три обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 100 единиц различных боеприпасов. Отмечается, что под огнем украинских войск оказались районы четырех населенных пунктов ДНР: Горловка (Центрально-Городской, Калининский, Никитовский районы), Ясиноватая, Ясиноватский район, город Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы). Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 53 обстрела.

https://ria.ru/20230808/donetsk-1888752811.html

https://ria.ru/20230807/udary-1888745943.html

донецкая народная республика

россия

украина

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, донецкая народная республика, россия, украина, горловка, сцкк