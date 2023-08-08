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Украинские войска 28 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 08.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:24 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/dnr-1888753143.html
Украинские войска 28 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 28 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 08.08.2023
Украинские войска 28 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 100 единиц различных боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T00:24
2023-08-08T00:24
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
россия
украина
горловка
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 100 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)... На донецком направлении противник совершил 20 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском пять обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском три обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 100 единиц различных боеприпасов. Отмечается, что под огнем украинских войск оказались районы четырех населенных пунктов ДНР: Горловка (Центрально-Городской, Калининский, Никитовский районы), Ясиноватая, Ясиноватский район, город Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы). Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 53 обстрела.
https://ria.ru/20230808/donetsk-1888752811.html
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донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, россия, украина, горловка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Горловка, СЦКК
Украинские войска 28 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрела ВСУ
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 100 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)... На донецком направлении противник совершил 20 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском пять обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском три обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 100 единиц различных боеприпасов.
Отмечается, что под огнем украинских войск оказались районы четырех населенных пунктов ДНР: Горловка (Центрально-Городской, Калининский, Никитовский районы), Ясиноватая, Ясиноватский район, город Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы).
Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 53 обстрела.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаГорловкаСЦКК
 
 
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