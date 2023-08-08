Делегация ООН, Африканского союза и ЭКОВАС посетит Нигер, сообщают СМИ
RFI: делегация ООН, Африканского союза и ЭКОВАС скоро посетит Нигер для переговоров
© AP Photo / Sam MednickСторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Делегация из представителей Африканского союза, ООН и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ближайшие часы отправится в Нигер для переговоров с мятежниками, сообщает радиостанция RFI.
"Посмотрим, какой прием будет оказан совместной делегации из Африканского союза, ЭКОВАС и ООН", - приводит радиостанция слова министра иностранных дел неназванной африканской страны.
Согласно RFI, представители организаций должны прибыть в столицу Нигера Ниамей "в ближайшие часы".
"Они будут говорить с путчистами от имени международного сообщества. Послание простое: восстановить расформированные институты республики", - указывает радиостанция.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.