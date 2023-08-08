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Делегация ООН, Африканского союза и ЭКОВАС посетит Нигер, сообщают СМИ - РИА Новости, 08.08.2023
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11:14 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/delegatsiya-1888795529.html
Делегация ООН, Африканского союза и ЭКОВАС посетит Нигер, сообщают СМИ
Делегация ООН, Африканского союза и ЭКОВАС посетит Нигер, сообщают СМИ - РИА Новости, 08.08.2023
Делегация ООН, Африканского союза и ЭКОВАС посетит Нигер, сообщают СМИ
Делегация из представителей Африканского союза, ООН и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ближайшие часы отправится в Нигер для... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T11:14
2023-08-08T11:14
в мире
африканский союз
оон
переворот в нигере — 2023
нигер
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Делегация из представителей Африканского союза, ООН и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ближайшие часы отправится в Нигер для переговоров с мятежниками, сообщает радиостанция RFI. "Посмотрим, какой прием будет оказан совместной делегации из Африканского союза, ЭКОВАС и ООН", - приводит радиостанция слова министра иностранных дел неназванной африканской страны. Согласно RFI, представители организаций должны прибыть в столицу Нигера Ниамей "в ближайшие часы". "Они будут говорить с путчистами от имени международного сообщества. Послание простое: восстановить расформированные институты республики", - указывает радиостанция. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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в мире, африканский союз, оон, переворот в нигере — 2023, нигер
В мире, Африканский союз, ООН, Переворот в Нигере — 2023, Нигер
Делегация ООН, Африканского союза и ЭКОВАС посетит Нигер, сообщают СМИ

RFI: делегация ООН, Африканского союза и ЭКОВАС скоро посетит Нигер для переговоров

© AP Photo / Sam MednickСторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Делегация из представителей Африканского союза, ООН и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ближайшие часы отправится в Нигер для переговоров с мятежниками, сообщает радиостанция RFI.
"Посмотрим, какой прием будет оказан совместной делегации из Африканского союза, ЭКОВАС и ООН", - приводит радиостанция слова министра иностранных дел неназванной африканской страны.
Согласно RFI, представители организаций должны прибыть в столицу Нигера Ниамей "в ближайшие часы".
"Они будут говорить с путчистами от имени международного сообщества. Послание простое: восстановить расформированные институты республики", - указывает радиостанция.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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