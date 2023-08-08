https://ria.ru/20230808/delegatsiya-1888795529.html

Делегация ООН, Африканского союза и ЭКОВАС посетит Нигер, сообщают СМИ

Делегация ООН, Африканского союза и ЭКОВАС посетит Нигер, сообщают СМИ - РИА Новости, 08.08.2023

Делегация ООН, Африканского союза и ЭКОВАС посетит Нигер, сообщают СМИ

Делегация из представителей Африканского союза, ООН и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ближайшие часы отправится в Нигер для... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T11:14

2023-08-08T11:14

2023-08-08T11:14

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африканский союз

оон

переворот в нигере — 2023

нигер

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Делегация из представителей Африканского союза, ООН и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ближайшие часы отправится в Нигер для переговоров с мятежниками, сообщает радиостанция RFI. "Посмотрим, какой прием будет оказан совместной делегации из Африканского союза, ЭКОВАС и ООН", - приводит радиостанция слова министра иностранных дел неназванной африканской страны. Согласно RFI, представители организаций должны прибыть в столицу Нигера Ниамей "в ближайшие часы". "Они будут говорить с путчистами от имени международного сообщества. Послание простое: восстановить расформированные институты республики", - указывает радиостанция. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, африканский союз, оон, переворот в нигере — 2023, нигер