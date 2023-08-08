https://ria.ru/20230808/deeskalatsiya-1888956671.html

Террористы пытались проникнуть из зоны деэскалации в Сирии

Террористы пытались проникнуть из зоны деэскалации в Сирии - РИА Новости, 08.08.2023

Террористы пытались проникнуть из зоны деэскалации в Сирии

В Сирии отмечены попытки проникновения террористов с территории зоны деэскалации Идлиб за линию соприкосновения в провинциях Алеппо и Латакия, сообщил на... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T23:28

2023-08-08T23:28

2023-08-08T23:28

в мире

сирия

идлиб (мухафаза)

алеппо

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В Сирии отмечены попытки проникновения террористов с территории зоны деэскалации Идлиб за линию соприкосновения в провинциях Алеппо и Латакия, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "Отмечаются попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп террористов с территории зоны деэскалации Идлиб за линию соприкосновения в провинциях Алеппо и Латакия. Командование российской группировки войск и вооруженных сил Сирийской Арабской Республики принимает все необходимые меры для исключения террористической угрозы мирному населению и военнослужащим правительственных войск", - заявил Кулить на брифинге.

https://ria.ru/20230808/bespilotnik-1888956314.html

сирия

идлиб (мухафаза)

алеппо

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в мире, сирия, идлиб (мухафаза), алеппо