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Террористы пытались проникнуть из зоны деэскалации в Сирии - РИА Новости, 08.08.2023
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23:28 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/deeskalatsiya-1888956671.html
Террористы пытались проникнуть из зоны деэскалации в Сирии
Террористы пытались проникнуть из зоны деэскалации в Сирии - РИА Новости, 08.08.2023
Террористы пытались проникнуть из зоны деэскалации в Сирии
В Сирии отмечены попытки проникновения террористов с территории зоны деэскалации Идлиб за линию соприкосновения в провинциях Алеппо и Латакия, сообщил на... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T23:28
2023-08-08T23:28
в мире
сирия
идлиб (мухафаза)
алеппо
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В Сирии отмечены попытки проникновения террористов с территории зоны деэскалации Идлиб за линию соприкосновения в провинциях Алеппо и Латакия, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "Отмечаются попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп террористов с территории зоны деэскалации Идлиб за линию соприкосновения в провинциях Алеппо и Латакия. Командование российской группировки войск и вооруженных сил Сирийской Арабской Республики принимает все необходимые меры для исключения террористической угрозы мирному населению и военнослужащим правительственных войск", - заявил Кулить на брифинге.
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сирия
идлиб (мухафаза)
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в мире, сирия, идлиб (мухафаза), алеппо
В мире, Сирия, Идлиб (мухафаза), Алеппо
Террористы пытались проникнуть из зоны деэскалации в Сирии

Террористы пытались проникнуть из зоны деэскалации в Сирии за линию соприкосновения

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы в зоне деэскалации Идлиб в Сирии - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости
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Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В Сирии отмечены попытки проникновения террористов с территории зоны деэскалации Идлиб за линию соприкосновения в провинциях Алеппо и Латакия, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
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"Отмечаются попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп террористов с территории зоны деэскалации Идлиб за линию соприкосновения в провинциях Алеппо и Латакия. Командование российской группировки войск и вооруженных сил Сирийской Арабской Республики принимает все необходимые меры для исключения террористической угрозы мирному населению и военнослужащим правительственных войск", - заявил Кулить на брифинге.
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