https://ria.ru/20230808/deeskalatsiya-1888956671.html
Террористы пытались проникнуть из зоны деэскалации в Сирии
Террористы пытались проникнуть из зоны деэскалации в Сирии - РИА Новости, 08.08.2023
Террористы пытались проникнуть из зоны деэскалации в Сирии
В Сирии отмечены попытки проникновения террористов с территории зоны деэскалации Идлиб за линию соприкосновения в провинциях Алеппо и Латакия, сообщил на... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T23:28
2023-08-08T23:28
2023-08-08T23:28
в мире
сирия
идлиб (мухафаза)
алеппо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571016942_0:149:1233:843_1920x0_80_0_0_12fb9c30ab2d2c9bc739922aa2ae3a31.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В Сирии отмечены попытки проникновения террористов с территории зоны деэскалации Идлиб за линию соприкосновения в провинциях Алеппо и Латакия, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "Отмечаются попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп террористов с территории зоны деэскалации Идлиб за линию соприкосновения в провинциях Алеппо и Латакия. Командование российской группировки войск и вооруженных сил Сирийской Арабской Республики принимает все необходимые меры для исключения террористической угрозы мирному населению и военнослужащим правительственных войск", - заявил Кулить на брифинге.
https://ria.ru/20230808/bespilotnik-1888956314.html
сирия
идлиб (мухафаза)
алеппо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571016942_282:176:1172:843_1920x0_80_0_0_6d572d6bac2d9e567455a6f5d86f87df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, идлиб (мухафаза), алеппо
В мире, Сирия, Идлиб (мухафаза), Алеппо
Террористы пытались проникнуть из зоны деэскалации в Сирии
Террористы пытались проникнуть из зоны деэскалации в Сирии за линию соприкосновения