https://ria.ru/20230808/chelyabinsk-1888942693.html

На трассе в Челябинской области столкнулись пять автомобилей

На трассе в Челябинской области столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 08.08.2023

На трассе в Челябинской области столкнулись пять автомобилей

Пять автомобилей столкнулись на автодороге Москва-Челябинск в Челябинской области во вторник, погиб один человек, двое доставлены в больницу, сообщила... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T20:33

2023-08-08T20:33

2023-08-08T20:33

происшествия

камаз (завод)

минский автомобильный завод

toyota corolla

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 авг – РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на автодороге Москва-Челябинск в Челябинской области во вторник, погиб один человек, двое доставлены в больницу, сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. По данным правоохранителей, ДТП произошло в 16.50 (14.50 мск) на 1601-м километре автодороги Москва-Челябинск в Ашинском районе. Предварительно, водитель автомобиля КамАЗ с буксируемым на жесткой сцепке КамАЗом при неустановленных обстоятельствах допустил занос буксируемого автомобиля, столкнулся со встречным автомобилем "ГАЗель", который столкнулся с МАЗ. МАЗ наехал на барьерное ограждение, а КамАЗ столкнулся со встречным автомобилем Toyota Corolla, после чего КамАЗ съехал в кювет и опрокинулся. "В результате ДТП водитель автомобиля "ГАЗель" 1977 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель и пассажир КамАЗ доставлены в больницу", - говорится в сообщении. На место происшествия незамедлительно прибыли три экипажа ДПС, временно вводилось реверсивное движение, сейчас движение идет в штатном режиме, уточняется в сообщении. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

https://ria.ru/20230808/dtp-1888935576.html

челябинская область

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происшествия, камаз (завод), минский автомобильный завод, toyota corolla, челябинская область