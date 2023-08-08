https://ria.ru/20230808/bolshakov-1888808837.html

Глава Ульяновской области раскрыл подробности задержания мэра Димитровграда

Глава Ульяновской области раскрыл подробности задержания мэра Димитровграда - РИА Новости, 08.08.2023

Глава Ульяновской области раскрыл подробности задержания мэра Димитровграда

Силовики задержали главу Димитровграда Андрея Большакова "при порочащих обстоятельствах", сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T12:10

2023-08-08T12:10

2023-08-08T15:06

димитровград

ульяновская область

алексей русских

происшествия

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САМАРА, 8 авг — РИА Новости. Силовики задержали главу Димитровграда Андрея Большакова "при порочащих обстоятельствах", сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем телеграм-канале."Мы не будем ждать следствия и суда. Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его по утрате доверия", — добавил глава региона.Русских отметил, что в ближайшее время должен быть назначен новый конкурс по выборам главы администрации.Губернатор также рассказал, что у региональных властей было много вопросов и претензий к Большакову, так как мэр оставлял без внимания многочисленные проблемы горожан. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, против главы города расследуют дело о коррупции.Андрей Большаков работал в администрации Димитровграда с 2008 года. Пост мэра занял в январе 2022 года.

https://ria.ru/20230713/korruptsiya-1883883998.html

димитровград

ульяновская область

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Влада Копылова

димитровград, ульяновская область, алексей русских, происшествия