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Глава Ульяновской области раскрыл подробности задержания мэра Димитровграда - РИА Новости, 08.08.2023
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12:10 08.08.2023 (обновлено: 15:06 08.08.2023)
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Глава Ульяновской области раскрыл подробности задержания мэра Димитровграда
Глава Ульяновской области раскрыл подробности задержания мэра Димитровграда - РИА Новости, 08.08.2023
Глава Ульяновской области раскрыл подробности задержания мэра Димитровграда
Силовики задержали главу Димитровграда Андрея Большакова "при порочащих обстоятельствах", сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T12:10
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димитровград
ульяновская область
алексей русских
происшествия
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САМАРА, 8 авг — РИА Новости. Силовики задержали главу Димитровграда Андрея Большакова "при порочащих обстоятельствах", сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем телеграм-канале."Мы не будем ждать следствия и суда. Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его по утрате доверия", — добавил глава региона.Русских отметил, что в ближайшее время должен быть назначен новый конкурс по выборам главы администрации.Губернатор также рассказал, что у региональных властей было много вопросов и претензий к Большакову, так как мэр оставлял без внимания многочисленные проблемы горожан. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, против главы города расследуют дело о коррупции.Андрей Большаков работал в администрации Димитровграда с 2008 года. Пост мэра занял в январе 2022 года.
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димитровград, ульяновская область, алексей русских, происшествия
Димитровград, Ульяновская область, Алексей Русских, Происшествия
Глава Ульяновской области раскрыл подробности задержания мэра Димитровграда

Мэра Димитровграда Андрея Большакова задержали силовики за коррупцию

© Фото : Андрей Большаков/TelegramГлава города Димитровграда Андрей Большаков
Глава города Димитровграда Андрей Большаков - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : Андрей Большаков/Telegram
Глава города Димитровграда Андрей Большаков. Архивное фото
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САМАРА, 8 авг — РИА Новости. Силовики задержали главу Димитровграда Андрея Большакова "при порочащих обстоятельствах", сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем телеграм-канале.
«
"Мы не будем ждать следствия и суда. Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его по утрате доверия", — добавил глава региона.
Русских отметил, что в ближайшее время должен быть назначен новый конкурс по выборам главы администрации.
Губернатор также рассказал, что у региональных властей было много вопросов и претензий к Большакову, так как мэр оставлял без внимания многочисленные проблемы горожан.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, против главы города расследуют дело о коррупции.
Андрей Большаков работал в администрации Димитровграда с 2008 года. Пост мэра занял в январе 2022 года.
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