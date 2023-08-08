https://ria.ru/20230808/bolshakov-1888808837.html
Глава Ульяновской области раскрыл подробности задержания мэра Димитровграда
Глава Ульяновской области раскрыл подробности задержания мэра Димитровграда - РИА Новости, 08.08.2023
Глава Ульяновской области раскрыл подробности задержания мэра Димитровграда
Силовики задержали главу Димитровграда Андрея Большакова "при порочащих обстоятельствах", сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T12:10
2023-08-08T12:10
2023-08-08T15:06
димитровград
ульяновская область
алексей русских
происшествия
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САМАРА, 8 авг — РИА Новости. Силовики задержали главу Димитровграда Андрея Большакова "при порочащих обстоятельствах", сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем телеграм-канале."Мы не будем ждать следствия и суда. Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его по утрате доверия", — добавил глава региона.Русских отметил, что в ближайшее время должен быть назначен новый конкурс по выборам главы администрации.Губернатор также рассказал, что у региональных властей было много вопросов и претензий к Большакову, так как мэр оставлял без внимания многочисленные проблемы горожан. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, против главы города расследуют дело о коррупции.Андрей Большаков работал в администрации Димитровграда с 2008 года. Пост мэра занял в январе 2022 года.
https://ria.ru/20230713/korruptsiya-1883883998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
димитровград, ульяновская область, алексей русских, происшествия
Димитровград, Ульяновская область, Алексей Русских, Происшествия
Глава Ульяновской области раскрыл подробности задержания мэра Димитровграда
Мэра Димитровграда Андрея Большакова задержали силовики за коррупцию
САМАРА, 8 авг — РИА Новости.
Силовики задержали главу Димитровграда Андрея Большакова "при порочащих обстоятельствах", сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем телеграм-канале
.
«
"Мы не будем ждать следствия и суда. Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его по утрате доверия", — добавил глава региона.
Русских отметил, что в ближайшее время должен быть назначен новый конкурс по выборам главы администрации.
Губернатор также рассказал, что у региональных властей было много вопросов и претензий к Большакову, так как мэр оставлял без внимания многочисленные проблемы горожан.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, против главы города расследуют дело о коррупции.
Андрей Большаков работал в администрации Димитровграда с 2008 года. Пост мэра занял в январе 2022 года.
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