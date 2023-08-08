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ВСУ тестируют беспилотник SpyGun украинского производства - РИА Новости, 08.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:16 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/bespilotnik-1888836215.html
ВСУ тестируют беспилотник SpyGun украинского производства
ВСУ тестируют беспилотник SpyGun украинского производства - РИА Новости, 08.08.2023
ВСУ тестируют беспилотник SpyGun украинского производства
На Украине тестируют новый беспилотник SpyGun отечественного производства, который помимо глубинной разведки может использоваться для корректировки огня,... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:16
2023-08-08T13:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
технологии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. На Украине тестируют новый беспилотник SpyGun отечественного производства, который помимо глубинной разведки может использоваться для корректировки огня, заявили в телеграм-канале Главного управления разведки (ГУР) минобороны страны. "Разведчики тестируют новый украинский беспилотник. После тыловых испытаний новый украинский БПЛА SpyGun был передан для тестирования в зону боевых действий. Беспилотник SpyGun предназначен для глубинной разведки, но при необходимости его можно использовать и для корректировки огня", - говорится в сообщении. В ведомстве отмечают, что благодаря современной системе радиоуправления с высоким уровнем защиты от помех радиоэлектронной борьбы машина способна работать на дальности до 50 километров. Беспилотник, в названии которого обыгрывается украинское слово "шпигун" (рус. "шпион") способен развивать скорость до 90 километров в час и оборудован системой автоматического возврата к точке взлета. Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов" для помощи военным, чтобы "закрыть" линию фронта протяженностью в 2470 километров. При этом, по словам вице-премьера Украины Михаила Федорова, часть беспилотников уже выполняют боевые задания - в частности, это сотни дронов DJI Matrice RTK 300, DJI Mavic 3, Autel Evo 2, украинских UkrJet, Skyeton и SKIF помогают военным эффективнее вести разведку. Он уточнил, что дроны-камикадзе Warmate 3.0 выявляют и поражают легкобронированную технику и ПВО, беспилотники Penguin C-MIL Mk 2 UAS передают полученные данные по зашифрованным цифровым каналам.
https://ria.ru/20230807/bespilotnik-1888735356.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, технологии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Технологии, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ тестируют беспилотник SpyGun украинского производства

ГУР Минобороны Украины сообщило о тестах нового дрона SpyGun местного производства

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. На Украине тестируют новый беспилотник SpyGun отечественного производства, который помимо глубинной разведки может использоваться для корректировки огня, заявили в телеграм-канале Главного управления разведки (ГУР) минобороны страны.
"Разведчики тестируют новый украинский беспилотник. После тыловых испытаний новый украинский БПЛА SpyGun был передан для тестирования в зону боевых действий. Беспилотник SpyGun предназначен для глубинной разведки, но при необходимости его можно использовать и для корректировки огня", - говорится в сообщении. В ведомстве отмечают, что благодаря современной системе радиоуправления с высоким уровнем защиты от помех радиоэлектронной борьбы машина способна работать на дальности до 50 километров. Беспилотник, в названии которого обыгрывается украинское слово "шпигун" (рус. "шпион") способен развивать скорость до 90 километров в час и оборудован системой автоматического возврата к точке взлета.
Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов" для помощи военным, чтобы "закрыть" линию фронта протяженностью в 2470 километров. При этом, по словам вице-премьера Украины Михаила Федорова, часть беспилотников уже выполняют боевые задания - в частности, это сотни дронов DJI Matrice RTK 300, DJI Mavic 3, Autel Evo 2, украинских UkrJet, Skyeton и SKIF помогают военным эффективнее вести разведку. Он уточнил, что дроны-камикадзе Warmate 3.0 выявляют и поражают легкобронированную технику и ПВО, беспилотники Penguin C-MIL Mk 2 UAS передают полученные данные по зашифрованным цифровым каналам.
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