https://ria.ru/20230808/bespilotnik-1888836215.html

ВСУ тестируют беспилотник SpyGun украинского производства

ВСУ тестируют беспилотник SpyGun украинского производства - РИА Новости, 08.08.2023

ВСУ тестируют беспилотник SpyGun украинского производства

На Украине тестируют новый беспилотник SpyGun отечественного производства, который помимо глубинной разведки может использоваться для корректировки огня,... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T13:16

2023-08-08T13:16

2023-08-08T13:16

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. На Украине тестируют новый беспилотник SpyGun отечественного производства, который помимо глубинной разведки может использоваться для корректировки огня, заявили в телеграм-канале Главного управления разведки (ГУР) минобороны страны. "Разведчики тестируют новый украинский беспилотник. После тыловых испытаний новый украинский БПЛА SpyGun был передан для тестирования в зону боевых действий. Беспилотник SpyGun предназначен для глубинной разведки, но при необходимости его можно использовать и для корректировки огня", - говорится в сообщении. В ведомстве отмечают, что благодаря современной системе радиоуправления с высоким уровнем защиты от помех радиоэлектронной борьбы машина способна работать на дальности до 50 километров. Беспилотник, в названии которого обыгрывается украинское слово "шпигун" (рус. "шпион") способен развивать скорость до 90 километров в час и оборудован системой автоматического возврата к точке взлета. Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов" для помощи военным, чтобы "закрыть" линию фронта протяженностью в 2470 километров. При этом, по словам вице-премьера Украины Михаила Федорова, часть беспилотников уже выполняют боевые задания - в частности, это сотни дронов DJI Matrice RTK 300, DJI Mavic 3, Autel Evo 2, украинских UkrJet, Skyeton и SKIF помогают военным эффективнее вести разведку. Он уточнил, что дроны-камикадзе Warmate 3.0 выявляют и поражают легкобронированную технику и ПВО, беспилотники Penguin C-MIL Mk 2 UAS передают полученные данные по зашифрованным цифровым каналам.

https://ria.ru/20230807/bespilotnik-1888735356.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, технологии, ситуация в днр и лнр