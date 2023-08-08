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ВС Белоруссии проводят учения вблизи границ с Польшей и Литвой - РИА Новости, 08.08.2023
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15:10 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/belorussiya-1888865627.html
ВС Белоруссии проводят учения вблизи границ с Польшей и Литвой
ВС Белоруссии проводят учения вблизи границ с Польшей и Литвой - РИА Новости, 08.08.2023
ВС Белоруссии проводят учения вблизи границ с Польшей и Литвой
Вооруженные силы Белоруссии проводят вблизи границ с Польшей и Литвой учения в обстановке, максимально приближенной к реальным боевым условиям, сообщила во... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:10
2023-08-08T15:10
в мире
белоруссия
польша
литва
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МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Вооруженные силы Белоруссии проводят вблизи границ с Польшей и Литвой учения в обстановке, максимально приближенной к реальным боевым условиям, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны республики. "На полигоне Гожский прошел этап с боевой стрельбой, в ходе которого состоялся розыгрыш тактического эпизода с ведением засадных действий. Руководством учения была создана сложная обстановка, максимально приближенная к реальной боевой", - говорится в сообщении. Командно-штабные учения в войсках Западного оперативного командования вооруженных сил Белоруссии с шестой отдельной гвардейской механизированной бригадой началось в понедельник. Как отметили тогда в минобороны республики, при подготовке к учениям активно использовался опыт специальной военной операции на Украине.
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в мире, белоруссия, польша, литва
В мире, Белоруссия, Польша, Литва
ВС Белоруссии проводят учения вблизи границ с Польшей и Литвой

ВС Белоруссии проводят учения вблизи Польши и Литвы в обстановке, приближенной к боевой

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащий вооруженных сил Белоруссии
Военнослужащий вооруженных сил Белоруссии - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащий вооруженных сил Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Вооруженные силы Белоруссии проводят вблизи границ с Польшей и Литвой учения в обстановке, максимально приближенной к реальным боевым условиям, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны республики.
"На полигоне Гожский прошел этап с боевой стрельбой, в ходе которого состоялся розыгрыш тактического эпизода с ведением засадных действий. Руководством учения была создана сложная обстановка, максимально приближенная к реальной боевой", - говорится в сообщении.
Командно-штабные учения в войсках Западного оперативного командования вооруженных сил Белоруссии с шестой отдельной гвардейской механизированной бригадой началось в понедельник. Как отметили тогда в минобороны республики, при подготовке к учениям активно использовался опыт специальной военной операции на Украине.
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