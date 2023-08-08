https://ria.ru/20230808/belorussiya-1888865627.html

ВС Белоруссии проводят учения вблизи границ с Польшей и Литвой

ВС Белоруссии проводят учения вблизи границ с Польшей и Литвой - РИА Новости, 08.08.2023

ВС Белоруссии проводят учения вблизи границ с Польшей и Литвой

Вооруженные силы Белоруссии проводят вблизи границ с Польшей и Литвой учения в обстановке, максимально приближенной к реальным боевым условиям, сообщила во... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T15:10

2023-08-08T15:10

2023-08-08T15:10

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МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Вооруженные силы Белоруссии проводят вблизи границ с Польшей и Литвой учения в обстановке, максимально приближенной к реальным боевым условиям, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны республики. "На полигоне Гожский прошел этап с боевой стрельбой, в ходе которого состоялся розыгрыш тактического эпизода с ведением засадных действий. Руководством учения была создана сложная обстановка, максимально приближенная к реальной боевой", - говорится в сообщении. Командно-штабные учения в войсках Западного оперативного командования вооруженных сил Белоруссии с шестой отдельной гвардейской механизированной бригадой началось в понедельник. Как отметили тогда в минобороны республики, при подготовке к учениям активно использовался опыт специальной военной операции на Украине.

https://ria.ru/20230808/aktivy-1888848930.html

белоруссия

польша

литва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, польша, литва