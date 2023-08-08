https://ria.ru/20230808/avtosoobschenie-1888895524.html

Рада одобрила выход из соглашений с Россией о международном автосообщении

Рада одобрила выход из соглашений с Россией о международном автосообщении - РИА Новости, 08.08.2023

Рада одобрила выход из соглашений с Россией о международном автосообщении

Парламент Украины одобрил выход из соглашений с Россией о международном автомобильном сообщении и в сфере охраны промышленной собственности, сообщил во вторник... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T17:00

2023-08-08T17:00

2023-08-08T17:00

украина

верховная рада украины

россия

киев

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Парламент Украины одобрил выход из соглашений с Россией о международном автомобильном сообщении и в сфере охраны промышленной собственности, сообщил во вторник представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук."Одобрен проект закона о прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о международном автомобильном сообщении, подписанное 20 марта 1995 года в Киеве и ратифицированных законом Украины от 20 ноября 1998 года N 275-XIV", - говорится в сообщении Мельничука, опубликованном в его телеграм-канале. По словам Мельничука, Украина также вышла из соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере охраны промышленной собственности, которое было подписано в Киеве 30 июня 1993 года.

https://ria.ru/20230806/ukraina-1888438737.html

украина

россия

киев

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украина, верховная рада украины, россия, киев