https://ria.ru/20230808/avtomobili-1888868975.html

Алтайская больница передала участникам спецоперации три автомобиля

Алтайская больница передала участникам спецоперации три автомобиля - РИА Новости, 08.08.2023

Алтайская больница передала участникам спецоперации три автомобиля

Кош-Агачская районная больница Республики Алтай передала участникам спецоперации три автомобиля, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T15:21

2023-08-08T15:21

2023-08-08T15:21

надежные люди

республика алтай

россия

славяносербский район

ульяновский автомобильный завод (уаз)

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874839272_0:34:1776:1033_1920x0_80_0_0_e40419dc06ff030d8bb34bfedc326ae3.jpg

БАРНАУЛ, 8 авг - РИА Новости. Кош-Агачская районная больница Республики Алтай передала участникам спецоперации три автомобиля, сообщает пресс-служба республиканского правительства. "Министр труда, социального развития и занятости населения (Республики Алтай - ред.) Адар Сумин рассказал об отправке в зону специальной военной операции трёх автомобилей – двух "УАЗов" и "Нивы", которые предоставила Кош-Агачская районная больница. Ещё одна машина с гуманитарным грузом и автомобилем "Нива" уже прибыла в зону проведения спецоперации для нужд военнослужащих, мобилизованных из республики", - говорится в сообщении. Также уточняется, что из республиканского фонда добровольных пожертвований выделены деньги на покупку предметов личной гигиены пожилым жителям новых регионов России. "Для всех десятиклассников подшефного Славяносербского района ЛНР закуплено более 300 учебников по всеобщей истории и истории России, а также баннеры и стенды для создания единой системы оформления школьных пространств в образовательных организациях", - отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886901194.html

республика алтай

россия

славяносербский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика алтай, россия, славяносербский район, ульяновский автомобильный завод (уаз), вооруженные силы рф