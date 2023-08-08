https://ria.ru/20230808/avtomobili-1888868975.html
Алтайская больница передала участникам спецоперации три автомобиля
Алтайская больница передала участникам спецоперации три автомобиля - РИА Новости, 08.08.2023
Алтайская больница передала участникам спецоперации три автомобиля
Кош-Агачская районная больница Республики Алтай передала участникам спецоперации три автомобиля, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:21
2023-08-08T15:21
2023-08-08T15:21
надежные люди
республика алтай
россия
славяносербский район
ульяновский автомобильный завод (уаз)
вооруженные силы рф
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БАРНАУЛ, 8 авг - РИА Новости. Кош-Агачская районная больница Республики Алтай передала участникам спецоперации три автомобиля, сообщает пресс-служба республиканского правительства. "Министр труда, социального развития и занятости населения (Республики Алтай - ред.) Адар Сумин рассказал об отправке в зону специальной военной операции трёх автомобилей – двух "УАЗов" и "Нивы", которые предоставила Кош-Агачская районная больница. Ещё одна машина с гуманитарным грузом и автомобилем "Нива" уже прибыла в зону проведения спецоперации для нужд военнослужащих, мобилизованных из республики", - говорится в сообщении. Также уточняется, что из республиканского фонда добровольных пожертвований выделены деньги на покупку предметов личной гигиены пожилым жителям новых регионов России. "Для всех десятиклассников подшефного Славяносербского района ЛНР закуплено более 300 учебников по всеобщей истории и истории России, а также баннеры и стенды для создания единой системы оформления школьных пространств в образовательных организациях", - отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886901194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика алтай, россия, славяносербский район, ульяновский автомобильный завод (уаз), вооруженные силы рф
Надежные люди, Республика Алтай, Россия, Славяносербский район, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Вооруженные силы РФ
Алтайская больница передала участникам спецоперации три автомобиля
Алтайская Кош-Агачская районная больница передала участникам спецоперации три автомобиля