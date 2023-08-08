https://ria.ru/20230808/ataki-1888846376.html
На Южнодонецком направлении отразили три атаки ВСУ
На Южнодонецком направлении отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 08.08.2023
На Южнодонецком направлении отразили три атаки ВСУ
На южнодонецком направлении российские войска отразили три атаки противника, Киев потерял до 125 военнослужащих, восемь бронемашин и две гаубицы, сообщили в... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:54
2023-08-08T13:54
2023-08-08T13:54
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. На южнодонецком направлении российские войска отразили три атаки противника, Киев потерял до 125 военнослужащих, восемь бронемашин и две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. "На южнодонецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии успешно отражены три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Никольское и Урожайное Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и техники 31-й механизированной бригады, 110-й, 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Старомайорское ДНР и Приютное Запорожской области. "Потери противника составили до 125 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и две гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230808/ukraina-1888797880.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, старомайорское, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Старомайорское, Вооруженные силы Украины
На Южнодонецком направлении отразили три атаки ВСУ
На Южнодонецком направлении отразили три атаки ВСУ, Киев потерял 125 военных