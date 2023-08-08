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Архитектура или жизнь. Как красота дома влияет на комфорт жильцов - РИА Новости, 08.08.2023
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12:00 08.08.2023 (обновлено: 13:08 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/arkhitektura-1888834601.html
Архитектура или жизнь. Как красота дома влияет на комфорт жильцов
Архитектура или жизнь. Как красота дома влияет на комфорт жильцов - РИА Новости, 08.08.2023
Архитектура или жизнь. Как красота дома влияет на комфорт жильцов
Нередко комфортные квартиры с удачной планировкой скрываются в невзрачных многоэтажках, а богато украшенные фасады так и остаются красивой картинкой, в которой неудобно жить. В вечном противостоянии "архитектура или жизнь" покупателю приходится выбирать между усладой для глаз и комфортными бытовыми условиями, и этот выбор не всегда очевиден.
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архитектура
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Архитектура или жизнь. Как красота дома влияет на комфорт жителя
Нередко комфортные квартиры с удачной планировкой скрываются в невзрачных многоэтажках, а богато украшенные фасады так и остаются красивой картинкой, в которой неудобно жить. В вечном противостоянии "архитектура или жизнь" покупателю приходится выбирать между усладой для глаз и комфортными бытовыми условиями, и этот выбор не всегда очевиден.
audio/mpeg
Архитектура или жизнь. Как красота дома влияет на комфорт жителя
Нередко комфортные квартиры с удачной планировкой скрываются в невзрачных многоэтажках, а богато украшенные фасады так и остаются красивой картинкой, в которой неудобно жить. В вечном противостоянии "архитектура или жизнь" покупателю приходится выбирать между усладой для глаз и комфортными бытовыми условиями, и этот выбор не всегда очевиден.
audio/mpeg
В домах каких архитектурных стилей удобнее жить, почему архитектура должна быть незаметной для жителя и реально ли выбрать удачную квартиру только по фасаду? Обсуждаем архитектурную начинку жилой застройки со старшим научным сотрудником Музея Москвы Денисом Ромодиным.00:51 Как жилая архитектура влияет на комфорт жителей и город03:11 Почему "сталинки" не всегда лучше "человейников"05:00 Зачем городу стилистическое единство в архитектуре09:01 Почему архитектура дома должна быть незаметной для жителя11:38 Что важнее для архитектора и застройщика – красота или функциональность?13:25 Какую архитектуру можно назвать красивой15:28 Смогут ли серые "человейники" стать "сталинскими небоскрёбами"17:20 Топ самых комфортных архитектурных стилей для жизниСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle PodcastsСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте, и в телеграм-канале РИА Недвижимость.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег Чижов
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96
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7 495 645-6601
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7 495 645-6601
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подкаст, архитектура, музей москвы, аудио
Пятый угол, Подкаст, Архитектура, Музей Москвы
Пятый угол

Архитектура или жизнь. Как красота дома влияет на комфорт жильцов

Пятый угол
Архитектура или жизнь. Как красота дома влияет на комфорт жителя
12:00
Читать ria.ru в
Нередко комфортные квартиры с удачной планировкой скрываются в невзрачных многоэтажках, а богато украшенные фасады так и остаются красивой картинкой, в которой неудобно жить. В вечном противостоянии "архитектура или жизнь" покупателю приходится выбирать между усладой для глаз и комфортными бытовыми условиями, и этот выбор не всегда очевиден.
В домах каких архитектурных стилей удобнее жить, почему архитектура должна быть незаметной для жителя и реально ли выбрать удачную квартиру только по фасаду? Обсуждаем архитектурную начинку жилой застройки со старшим научным сотрудником Музея Москвы Денисом Ромодиным.
00:51 Как жилая архитектура влияет на комфорт жителей и город
03:11 Почему "сталинки" не всегда лучше "человейников"
05:00 Зачем городу стилистическое единство в архитектуре
09:01 Почему архитектура дома должна быть незаметной для жителя
11:38 Что важнее для архитектора и застройщика – красота или функциональность?
13:25 Какую архитектуру можно назвать красивой
15:28 Смогут ли серые "человейники" стать "сталинскими небоскрёбами"
17:20 Топ самых комфортных архитектурных стилей для жизни
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Монтаж: Олег Чижов
 
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