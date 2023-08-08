https://ria.ru/20230808/arkhitektura-1888834601.html

Архитектура или жизнь. Как красота дома влияет на комфорт жильцов

Архитектура или жизнь. Как красота дома влияет на комфорт жильцов - РИА Новости, 08.08.2023

Архитектура или жизнь. Как красота дома влияет на комфорт жильцов

Нередко комфортные квартиры с удачной планировкой скрываются в невзрачных многоэтажках, а богато украшенные фасады так и остаются красивой картинкой, в которой неудобно жить. В вечном противостоянии "архитектура или жизнь" покупателю приходится выбирать между усладой для глаз и комфортными бытовыми условиями, и этот выбор не всегда очевиден.

2023-08-08T12:00

2023-08-08T12:00

2023-08-08T13:08

пятый угол

подкаст

архитектура

музей москвы

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Архитектура или жизнь. Как красота дома влияет на комфорт жителя Нередко комфортные квартиры с удачной планировкой скрываются в невзрачных многоэтажках, а богато украшенные фасады так и остаются красивой картинкой, в которой неудобно жить. В вечном противостоянии "архитектура или жизнь" покупателю приходится выбирать между усладой для глаз и комфортными бытовыми условиями, и этот выбор не всегда очевиден. audio/mpeg

Архитектура или жизнь. Как красота дома влияет на комфорт жителя Нередко комфортные квартиры с удачной планировкой скрываются в невзрачных многоэтажках, а богато украшенные фасады так и остаются красивой картинкой, в которой неудобно жить. В вечном противостоянии "архитектура или жизнь" покупателю приходится выбирать между усладой для глаз и комфортными бытовыми условиями, и этот выбор не всегда очевиден. audio/mpeg

В домах каких архитектурных стилей удобнее жить, почему архитектура должна быть незаметной для жителя и реально ли выбрать удачную квартиру только по фасаду? Обсуждаем архитектурную начинку жилой застройки со старшим научным сотрудником Музея Москвы Денисом Ромодиным.00:51 Как жилая архитектура влияет на комфорт жителей и город03:11 Почему "сталинки" не всегда лучше "человейников"05:00 Зачем городу стилистическое единство в архитектуре09:01 Почему архитектура дома должна быть незаметной для жителя11:38 Что важнее для архитектора и застройщика – красота или функциональность?13:25 Какую архитектуру можно назвать красивой15:28 Смогут ли серые "человейники" стать "сталинскими небоскрёбами"17:20 Топ самых комфортных архитектурных стилей для жизниСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle PodcastsСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте, и в телеграм-канале РИА Недвижимость.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег Чижов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, архитектура, музей москвы, аудио