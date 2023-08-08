https://ria.ru/20230808/arkhitektura-1888834601.html
Архитектура или жизнь. Как красота дома влияет на комфорт жильцов
Архитектура или жизнь. Как красота дома влияет на комфорт жильцов - РИА Новости, 08.08.2023
Архитектура или жизнь. Как красота дома влияет на комфорт жильцов
Нередко комфортные квартиры с удачной планировкой скрываются в невзрачных многоэтажках, а богато украшенные фасады так и остаются красивой картинкой, в которой неудобно жить. В вечном противостоянии "архитектура или жизнь" покупателю приходится выбирать между усладой для глаз и комфортными бытовыми условиями, и этот выбор не всегда очевиден.
2023-08-08T12:00
2023-08-08T12:00
2023-08-08T13:08
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подкаст
архитектура
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Архитектура или жизнь. Как красота дома влияет на комфорт жителя
Нередко комфортные квартиры с удачной планировкой скрываются в невзрачных многоэтажках, а богато украшенные фасады так и остаются красивой картинкой, в которой неудобно жить. В вечном противостоянии "архитектура или жизнь" покупателю приходится выбирать между усладой для глаз и комфортными бытовыми условиями, и этот выбор не всегда очевиден.
audio/mpeg
Архитектура или жизнь. Как красота дома влияет на комфорт жителя
Нередко комфортные квартиры с удачной планировкой скрываются в невзрачных многоэтажках, а богато украшенные фасады так и остаются красивой картинкой, в которой неудобно жить. В вечном противостоянии "архитектура или жизнь" покупателю приходится выбирать между усладой для глаз и комфортными бытовыми условиями, и этот выбор не всегда очевиден.
audio/mpeg
В домах каких архитектурных стилей удобнее жить, почему архитектура должна быть незаметной для жителя и реально ли выбрать удачную квартиру только по фасаду? Обсуждаем архитектурную начинку жилой застройки со старшим научным сотрудником Музея Москвы Денисом Ромодиным.00:51 Как жилая архитектура влияет на комфорт жителей и город03:11 Почему "сталинки" не всегда лучше "человейников"05:00 Зачем городу стилистическое единство в архитектуре09:01 Почему архитектура дома должна быть незаметной для жителя11:38 Что важнее для архитектора и застройщика – красота или функциональность?13:25 Какую архитектуру можно назвать красивой15:28 Смогут ли серые "человейники" стать "сталинскими небоскрёбами"17:20 Топ самых комфортных архитектурных стилей для жизниСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle PodcastsСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте, и в телеграм-канале РИА Недвижимость.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег Чижов
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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подкаст, архитектура, музей москвы, аудио
Пятый угол, Подкаст, Архитектура, Музей Москвы
Архитектура или жизнь. Как красота дома влияет на комфорт жильцов
Нередко комфортные квартиры с удачной планировкой скрываются в невзрачных многоэтажках, а богато украшенные фасады так и остаются красивой картинкой, в которой неудобно жить. В вечном противостоянии "архитектура или жизнь" покупателю приходится выбирать между усладой для глаз и комфортными бытовыми условиями, и этот выбор не всегда очевиден.
В домах каких архитектурных стилей удобнее жить, почему архитектура должна быть незаметной для жителя и реально ли выбрать удачную квартиру только по фасаду? Обсуждаем архитектурную начинку жилой застройки со старшим научным сотрудником Музея Москвы Денисом Ромодиным
.
00:51 Как жилая архитектура влияет на комфорт жителей и город
03:11 Почему "сталинки" не всегда лучше "человейников"
05:00 Зачем городу стилистическое единство в архитектуре
09:01 Почему архитектура дома должна быть незаметной для жителя
11:38 Что важнее для архитектора и застройщика – красота или функциональность?
13:25 Какую архитектуру можно назвать красивой
15:28 Смогут ли серые "человейники" стать "сталинскими небоскрёбами"
17:20 Топ самых комфортных архитектурных стилей для жизни
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