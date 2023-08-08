https://ria.ru/20230808/arenda-1888781607.html

Источник: в Анталье намерены ужесточить контроль за сдачей квартир в аренду

Источник: в Анталье намерены ужесточить контроль за сдачей квартир в аренду - РИА Новости, 08.08.2023

Источник: в Анталье намерены ужесточить контроль за сдачей квартир в аренду

Власти курортной турецкой провинции Анталья намерены ужесточить контроль за нелегальной сдачей квартир в аренду туристам, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T09:42

2023-08-08T09:42

2023-08-08T10:04

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СТАМБУЛ, 8 авг - РИА Новости. Власти курортной турецкой провинции Анталья намерены ужесточить контроль за нелегальной сдачей квартир в аренду туристам, сообщил РИА Новости источник в руководстве провинции."В провинции теперь будет уделяться особое внимание случаям сдачи недвижимости в аренду туристам без официального уведомления властей об этом", - сказал источник.По его словам, власти призывают граждан сообщать об известных им случаях нелегальной сдачи квартир в аренду туристам. При этом никаких рейдов или проверок на данный момент не проводится. Предполагается, что после получения таких сообщений владельца недвижимости привлекут к ответственности за уклонение от выплаты налогов.В свою очередь губернатор провинции Эрсин Языджы, согласно местным СМИ, провел встречи с представителями секторов туризма и недвижимости и принял решение проверять случаи нелегальной сдачи квартир туристам после жалоб в связи с низкой заполняемостью отелей.Глава минтуризма Турции Мехмет Нури Эрсой в конце июля назвал купивших в стране квартиры россиян и граждан русскоговорящих стран одной из причин, ввиду которой дорогие отели на курортах оказались не столь популярны в этом году. По его словам, эти туристы предпочитают свои квартиры отелям, а со временем и сдают их другим туристам.Заполняемость гостиниц составляет 60% в Эгейском регионе и 70% на средиземноморском побережье, заявил ранее глава совета директоров туристической компании Jolly Мете Вардар.Россияне по итогам июня лидировали среди иностранных покупателей недвижимости в Турции за июнь, однако общие показатели близки к минимальным за два года, сообщило ранее Бюро статистики Турции (TUIK). Всего, по данным статбюро, в июне в Турции продано более 83 тысяч квартир, иностранцы приобрели из этого числа 2625 объектов недвижимости, а россияне - лишь 733. К примеру, в декабре 2022 года россияне приобрели более 2400 квартир.По данным ЦБ Турции, стоимость недвижимости за год с мая 2022 года номинально увеличилась более чем в два раза, а с учетом инфляции на 45%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе предвыборной кампании обещал решить проблему постоянно растущих цен на аренду недвижимости, на данный момент власти обсуждают введение налога для владельцев пустующих квартир - ряд арендодателей предпочитают не сдавать квартиры, а подождать стабилизации курса лиры или найти арендатора, готового заключить контракт в долларах.

https://ria.ru/20230725/antalya-1886135516.html

https://ria.ru/20230808/turtsiya-1888719946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, анталья (провинция), новости - туризм, турция