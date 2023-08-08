https://ria.ru/20230808/an-24-1888775302.html
Самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в Якутии
Самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в Якутии - РИА Новости, 08.08.2023
Самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в Якутии
Самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в якутском Мирном, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T08:42
2023-08-08T08:42
2023-08-08T10:32
происшествия
мирный
республика саха (якутия)
ан-24
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в якутском Мирном, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. "При посадке <...> произошел разрыв пневматика правой стойки шасси. Организованы мероприятия по буксировке воздушного судна к месту стоянки", — говорится в сообщении. Как уточняется, в самолете находились три члена экипажа, никто из них не пострадал. Сейчас борт буксируют к месту стоянки.Инцидент произошел с Ан-24, выполнявшим грузовой рейс по маршруту Красноярск— Мирный — Магадан. Якутская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
https://ria.ru/20230805/airbus-1888329896.html
мирный
республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мирный, республика саха (якутия), ан-24
Происшествия, Мирный, Республика Саха (Якутия), Ан-24
Самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в Якутии
Самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в якутском Мирном, никто не пострадал