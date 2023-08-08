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Самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в Якутии - РИА Новости, 08.08.2023
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08:42 08.08.2023 (обновлено: 10:32 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/an-24-1888775302.html
Самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в Якутии
Самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в Якутии - РИА Новости, 08.08.2023
Самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в Якутии
Самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в якутском Мирном, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T08:42
2023-08-08T10:32
происшествия
мирный
республика саха (якутия)
ан-24
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в якутском Мирном, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. "При посадке &lt;...&gt; произошел разрыв пневматика правой стойки шасси. Организованы мероприятия по буксировке воздушного судна к месту стоянки", — говорится в сообщении. Как уточняется, в самолете находились три члена экипажа, никто из них не пострадал. Сейчас борт буксируют к месту стоянки.Инцидент произошел с Ан-24, выполнявшим грузовой рейс по маршруту Красноярск— Мирный — Магадан. Якутская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
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мирный
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происшествия, мирный, республика саха (якутия), ан-24
Происшествия, Мирный, Республика Саха (Якутия), Ан-24
Самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в Якутии

Самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в якутском Мирном, никто не пострадал

© РИА Новости / Яков АндреевСамолет АН-24
Самолет АН-24 - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Самолет АН-24. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в якутском Мирном, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"При посадке <...> произошел разрыв пневматика правой стойки шасси. Организованы мероприятия по буксировке воздушного судна к месту стоянки", — говорится в сообщении.
Как уточняется, в самолете находились три члена экипажа, никто из них не пострадал. Сейчас борт буксируют к месту стоянки.
Инцидент произошел с Ан-24, выполнявшим грузовой рейс по маршруту Красноярск— Мирный — Магадан.
Якутская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
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ПроисшествияМирныйРеспублика Саха (Якутия)Ан-24
 
 
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