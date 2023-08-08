https://ria.ru/20230808/adygeya-1888787263.html
Глава Адыгеи встретится с талантливой молодежью у подножья горы Фишт
Глава Адыгеи встретится с талантливой молодежью у подножья горы Фишт - РИА Новости, 08.08.2023
Глава Адыгеи встретится с талантливой молодежью у подножья горы Фишт
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудит будущие проекты с участниками слета талантливой молодежи "Фишт" на встрече, которая пройдет у подножья одноименной горы,... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T10:39
2023-08-08T10:39
2023-08-08T10:41
республика адыгея
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 8 авг - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудит будущие проекты с участниками слета талантливой молодежи "Фишт" на встрече, которая пройдет у подножья одноименной горы, сообщает пресс-служба республиканского правительства. "Мурат Кумпилов объявил о старте подготовки к главному молодежному событию в Адыгее – слёту талантливой молодежи "Фишт". Молодежь Адыгеи в пятый раз встретится с главой республики", - говорится в сообщении. Предварительно мероприятие намечено на 18–20 августа. Кроме молодежи Адыгеи сюда приедут ребята из Краснодарского края, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Калмыкии. Помимо горных походов по местам боевой славы, перевалам, ледникам и озёрам, они примут участие в просветительских акциях. "Традиционно руководитель Адыгеи вместе с министрами, главами городов и районов соберутся у костра с молодежью, обсудят интересующие ребят темы, ответят на волнующие их вопросы", - пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230727/fermery-1886710103.html
РИА Новости
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РИА Новости
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мурат кумпилов
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов
МАЙКОП, 8 авг - РИА Новости.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
обсудит будущие проекты с участниками слета талантливой молодежи "Фишт" на встрече, которая пройдет у подножья одноименной горы, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Мурат Кумпилов объявил о старте подготовки к главному молодежному событию в Адыгее – слёту талантливой молодежи "Фишт". Молодежь Адыгеи в пятый раз встретится с главой республики", - говорится в сообщении.
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Предварительно мероприятие намечено на 18–20 августа. Кроме молодежи Адыгеи сюда приедут ребята из Краснодарского края, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Калмыкии. Помимо горных походов по местам боевой славы, перевалам, ледникам и озёрам, они примут участие в просветительских акциях.
"Традиционно руководитель Адыгеи вместе с министрами, главами городов и районов соберутся у костра с молодежью, обсудят интересующие ребят темы, ответят на волнующие их вопросы", - пояснили в пресс-службе.