Рейтинг@Mail.ru
Глава Адыгеи встретится с талантливой молодежью у подножья горы Фишт - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
 
10:39 08.08.2023 (обновлено: 10:41 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/adygeya-1888787263.html
Глава Адыгеи встретится с талантливой молодежью у подножья горы Фишт
Глава Адыгеи встретится с талантливой молодежью у подножья горы Фишт - РИА Новости, 08.08.2023
Глава Адыгеи встретится с талантливой молодежью у подножья горы Фишт
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудит будущие проекты с участниками слета талантливой молодежи "Фишт" на встрече, которая пройдет у подножья одноименной горы,... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T10:39
2023-08-08T10:41
республика адыгея
мурат кумпилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151102/88/1511028867_0:98:1795:1108_1920x0_80_0_0_fe478e92bf67bd81972c026a6816a73d.jpg
МАЙКОП, 8 авг - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудит будущие проекты с участниками слета талантливой молодежи "Фишт" на встрече, которая пройдет у подножья одноименной горы, сообщает пресс-служба республиканского правительства. "Мурат Кумпилов объявил о старте подготовки к главному молодежному событию в Адыгее – слёту талантливой молодежи "Фишт". Молодежь Адыгеи в пятый раз встретится с главой республики", - говорится в сообщении. Предварительно мероприятие намечено на 18–20 августа. Кроме молодежи Адыгеи сюда приедут ребята из Краснодарского края, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Калмыкии. Помимо горных походов по местам боевой славы, перевалам, ледникам и озёрам, они примут участие в просветительских акциях. "Традиционно руководитель Адыгеи вместе с министрами, главами городов и районов соберутся у костра с молодежью, обсудят интересующие ребят темы, ответят на волнующие их вопросы", - пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230727/fermery-1886710103.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151102/88/1511028867_95:0:1702:1205_1920x0_80_0_0_958b47826390d7c8f9d93819e5b00ed2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурат кумпилов
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов

Глава Адыгеи встретится с талантливой молодежью у подножья горы Фишт

© Фото : пресс-служба главы Республики АдыгеяГлава республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : пресс-служба главы Республики Адыгея
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов
Читать ria.ru в
МАЙКОП, 8 авг - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудит будущие проекты с участниками слета талантливой молодежи "Фишт" на встрече, которая пройдет у подножья одноименной горы, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Мурат Кумпилов объявил о старте подготовки к главному молодежному событию в Адыгее – слёту талантливой молодежи "Фишт". Молодежь Адыгеи в пятый раз встретится с главой республики", - говорится в сообщении.
Выращивание риса в Адыгее - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
В Адыгее создано 42 фермерских хозяйства благодаря господдержке в 2023 году
27 июля, 19:24
Предварительно мероприятие намечено на 18–20 августа. Кроме молодежи Адыгеи сюда приедут ребята из Краснодарского края, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Калмыкии. Помимо горных походов по местам боевой славы, перевалам, ледникам и озёрам, они примут участие в просветительских акциях.
"Традиционно руководитель Адыгеи вместе с министрами, главами городов и районов соберутся у костра с молодежью, обсудят интересующие ребят темы, ответят на волнующие их вопросы", - пояснили в пресс-службе.
 
Республика АдыгеяМурат Кумпилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала