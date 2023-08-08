https://ria.ru/20230808/adygeya-1888787263.html

Глава Адыгеи встретится с талантливой молодежью у подножья горы Фишт

Глава Адыгеи встретится с талантливой молодежью у подножья горы Фишт - РИА Новости, 08.08.2023

Глава Адыгеи встретится с талантливой молодежью у подножья горы Фишт

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудит будущие проекты с участниками слета талантливой молодежи "Фишт" на встрече, которая пройдет у подножья одноименной горы,... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T10:39

2023-08-08T10:39

2023-08-08T10:41

республика адыгея

мурат кумпилов

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МАЙКОП, 8 авг - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудит будущие проекты с участниками слета талантливой молодежи "Фишт" на встрече, которая пройдет у подножья одноименной горы, сообщает пресс-служба республиканского правительства. "Мурат Кумпилов объявил о старте подготовки к главному молодежному событию в Адыгее – слёту талантливой молодежи "Фишт". Молодежь Адыгеи в пятый раз встретится с главой республики", - говорится в сообщении. Предварительно мероприятие намечено на 18–20 августа. Кроме молодежи Адыгеи сюда приедут ребята из Краснодарского края, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Калмыкии. Помимо горных походов по местам боевой славы, перевалам, ледникам и озёрам, они примут участие в просветительских акциях. "Традиционно руководитель Адыгеи вместе с министрами, главами городов и районов соберутся у костра с молодежью, обсудят интересующие ребят темы, ответят на волнующие их вопросы", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230727/fermery-1886710103.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурат кумпилов