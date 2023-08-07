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Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за сильной жары - РИА Новости, 07.08.2023
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13:46 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/zhara-1888623957.html
Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за сильной жары
Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за сильной жары - РИА Новости, 07.08.2023
Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за сильной жары
Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за сильной жары, установившейся в столичном регионе, сообщил журналистам заммэра столицы по... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T13:46
2023-08-07T13:46
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за сильной жары, установившейся в столичном регионе, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Бирюков отметил, что согласно прогнозам синоптиков, сегодня и завтра температура воздуха в дневные часы будет превышать плюс 30 градусов и может достигать отметки в плюс 35 градусов по Цельсию, что выше климатической нормы августа. "В связи с непростыми погодными условиями городские службы работают в усиленном режиме, принимаются дополнительные меры по поддержанию в нормативном состоянии дорожного покрытия, уходу за городскими цветниками и зелеными насаждениями", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что при аномальной жаре особое внимание уделяется обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения. В настоящее время они работают штатно, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения нет. "Под круглосуточным контролем пожарно-спасательного гарнизона находятся парковые, лесопарковые и особо охраняемые природные территорий, ведется их усиленное патрулирование для предотвращения возможных возгораний травы. Вблизи природных и озелененных территорий, парковых зон дежурят более 80 расчетов поливомоечной техники, чтобы при необходимости оказать оперативное содействие пожарным", - сказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что коммунальные службы в цикличном режиме проводят полив проезжей части, чтобы своевременно охлаждать поверхность дорожного полотна и снизить возможность его пластической деформации.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы

Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за сильной жары

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобиль коммунальной службы проводит аэрацию воздуха в Москве
Автомобиль коммунальной службы проводит аэрацию воздуха в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за сильной жары, установившейся в столичном регионе, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Бирюков отметил, что согласно прогнозам синоптиков, сегодня и завтра температура воздуха в дневные часы будет превышать плюс 30 градусов и может достигать отметки в плюс 35 градусов по Цельсию, что выше климатической нормы августа.
"В связи с непростыми погодными условиями городские службы работают в усиленном режиме, принимаются дополнительные меры по поддержанию в нормативном состоянии дорожного покрытия, уходу за городскими цветниками и зелеными насаждениями", - сказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что при аномальной жаре особое внимание уделяется обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения. В настоящее время они работают штатно, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения нет.
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"Под круглосуточным контролем пожарно-спасательного гарнизона находятся парковые, лесопарковые и особо охраняемые природные территорий, ведется их усиленное патрулирование для предотвращения возможных возгораний травы. Вблизи природных и озелененных территорий, парковых зон дежурят более 80 расчетов поливомоечной техники, чтобы при необходимости оказать оперативное содействие пожарным", - сказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что коммунальные службы в цикличном режиме проводят полив проезжей части, чтобы своевременно охлаждать поверхность дорожного полотна и снизить возможность его пластической деформации.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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