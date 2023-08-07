https://ria.ru/20230807/zhara-1888623957.html

Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за сильной жары

Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за сильной жары - РИА Новости, 07.08.2023

Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за сильной жары

Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за сильной жары, установившейся в столичном регионе, сообщил журналистам заммэра столицы по... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T13:46

2023-08-07T13:46

2023-08-07T13:46

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за сильной жары, установившейся в столичном регионе, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Бирюков отметил, что согласно прогнозам синоптиков, сегодня и завтра температура воздуха в дневные часы будет превышать плюс 30 градусов и может достигать отметки в плюс 35 градусов по Цельсию, что выше климатической нормы августа. "В связи с непростыми погодными условиями городские службы работают в усиленном режиме, принимаются дополнительные меры по поддержанию в нормативном состоянии дорожного покрытия, уходу за городскими цветниками и зелеными насаждениями", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что при аномальной жаре особое внимание уделяется обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения. В настоящее время они работают штатно, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения нет. "Под круглосуточным контролем пожарно-спасательного гарнизона находятся парковые, лесопарковые и особо охраняемые природные территорий, ведется их усиленное патрулирование для предотвращения возможных возгораний травы. Вблизи природных и озелененных территорий, парковых зон дежурят более 80 расчетов поливомоечной техники, чтобы при необходимости оказать оперативное содействие пожарным", - сказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что коммунальные службы в цикличном режиме проводят полив проезжей части, чтобы своевременно охлаждать поверхность дорожного полотна и снизить возможность его пластической деформации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы