https://ria.ru/20230807/zhara-1888623957.html
Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за сильной жары
Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за сильной жары - РИА Новости, 07.08.2023
Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за сильной жары
Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за сильной жары, установившейся в столичном регионе, сообщил журналистам заммэра столицы по... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T13:46
2023-08-07T13:46
2023-08-07T13:46
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за сильной жары, установившейся в столичном регионе, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Бирюков отметил, что согласно прогнозам синоптиков, сегодня и завтра температура воздуха в дневные часы будет превышать плюс 30 градусов и может достигать отметки в плюс 35 градусов по Цельсию, что выше климатической нормы августа. "В связи с непростыми погодными условиями городские службы работают в усиленном режиме, принимаются дополнительные меры по поддержанию в нормативном состоянии дорожного покрытия, уходу за городскими цветниками и зелеными насаждениями", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что при аномальной жаре особое внимание уделяется обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения. В настоящее время они работают штатно, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения нет. "Под круглосуточным контролем пожарно-спасательного гарнизона находятся парковые, лесопарковые и особо охраняемые природные территорий, ведется их усиленное патрулирование для предотвращения возможных возгораний травы. Вблизи природных и озелененных территорий, парковых зон дежурят более 80 расчетов поливомоечной техники, чтобы при необходимости оказать оперативное содействие пожарным", - сказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что коммунальные службы в цикличном режиме проводят полив проезжей части, чтобы своевременно охлаждать поверхность дорожного полотна и снизить возможность его пластической деформации.
https://realty.ria.ru/20230807/zhara-1888551782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за сильной жары, установившейся в столичном регионе, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Бирюков отметил, что согласно прогнозам синоптиков, сегодня и завтра температура воздуха в дневные часы будет превышать плюс 30 градусов и может достигать отметки в плюс 35 градусов по Цельсию, что выше климатической нормы августа.
"В связи с непростыми погодными условиями городские службы работают в усиленном режиме, принимаются дополнительные меры по поддержанию в нормативном состоянии дорожного покрытия, уходу за городскими цветниками и зелеными насаждениями", - сказал Бирюков
.
Заммэра подчеркнул, что при аномальной жаре особое внимание уделяется обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения. В настоящее время они работают штатно, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения нет.
По тенечку: где гулять, когда в Москве жара
"Под круглосуточным контролем пожарно-спасательного гарнизона находятся парковые, лесопарковые и особо охраняемые природные территорий, ведется их усиленное патрулирование для предотвращения возможных возгораний травы. Вблизи природных и озелененных территорий, парковых зон дежурят более 80 расчетов поливомоечной техники, чтобы при необходимости оказать оперативное содействие пожарным", - сказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что коммунальные службы в цикличном режиме проводят полив проезжей части, чтобы своевременно охлаждать поверхность дорожного полотна и снизить возможность его пластической деформации.