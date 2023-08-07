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В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочего дня в жару - РИА Новости, 07.08.2023
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13:39 07.08.2023 (обновлено: 13:43 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/zhara-1888621726.html
В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочего дня в жару
В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочего дня в жару - РИА Новости, 07.08.2023
В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочего дня в жару
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в палату законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, предполагающий сокращение рабочего дня или... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T13:39
2023-08-07T13:43
общество
россия
борис чернышов (депутат)
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в палату законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, предполагающий сокращение рабочего дня или смены в зависимости от температуры воздуха, он доступен в думской базе данных. "В целях защиты работника от воздействия повышенных температур (теплового излучения) и сохранения благоприятных условий труда на рабочем месте работник вправе требовать сокращения продолжительности рабочего дня. Работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день (смену): при температуре воздуха 28,5 градуса по Цельсию - на один час; при температуре воздуха от 28,6 °С до 29 °С - на два часа; при температуре воздуха от 29,1 °С и выше - на четыре часа", - говорится в тексте законопроекта. Предполагается изменить 92 статью Трудового кодекса.
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общество, россия, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочего дня в жару

Депутат от ЛДПР Чернышов внес в Госдуму законопроект о сокращении рабочего дня в жару

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в палату законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, предполагающий сокращение рабочего дня или смены в зависимости от температуры воздуха, он доступен в думской базе данных.
"В целях защиты работника от воздействия повышенных температур (теплового излучения) и сохранения благоприятных условий труда на рабочем месте работник вправе требовать сокращения продолжительности рабочего дня. Работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день (смену): при температуре воздуха 28,5 градуса по Цельсию - на один час; при температуре воздуха от 28,6 °С до 29 °С - на два часа; при температуре воздуха от 29,1 °С и выше - на четыре часа", - говорится в тексте законопроекта.
Предполагается изменить 92 статью Трудового кодекса.
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