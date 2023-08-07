https://ria.ru/20230807/zelenskiy-1888622875.html

СБУ заподозрила жительницу Очакова в сборе данных о перемещениях Зеленского

СБУ заподозрила жительницу Очакова в сборе данных о перемещениях Зеленского - РИА Новости, 07.08.2023

СБУ заподозрила жительницу Очакова в сборе данных о перемещениях Зеленского

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании жительницы города Очакова Николаевской области, которая, по версии следствия, собирала информацию о... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T13:43

2023-08-07T13:43

2023-08-07T13:43

специальная военная операция на украине

в мире

николаевская область

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владимир зеленский

служба безопасности украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании жительницы города Очакова Николаевской области, которая, по версии следствия, собирала информацию о времени и месте передвижения Владимира Зеленского. По данным СБУ, "на горячем во время попытки передачи разведданных" задержана жительница Очакова, которая накануне поездки Зеленского в Николаевскую область "пыталась установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута главы государства на территории области". Кроме того, подозреваемая пыталась "выявить локацию систем радиоэлектронной борьбы и складов с боеприпасами ВСУ в районе Очакова". Подозреваемой предъявлено обвинение по статье "несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ". Она находится под стражей, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20230724/ukraina-1885935582.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, николаевская область, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр