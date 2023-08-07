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СБУ заподозрила жительницу Очакова в сборе данных о перемещениях Зеленского - РИА Новости, 07.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:43 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/zelenskiy-1888622875.html
СБУ заподозрила жительницу Очакова в сборе данных о перемещениях Зеленского
СБУ заподозрила жительницу Очакова в сборе данных о перемещениях Зеленского - РИА Новости, 07.08.2023
СБУ заподозрила жительницу Очакова в сборе данных о перемещениях Зеленского
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании жительницы города Очакова Николаевской области, которая, по версии следствия, собирала информацию о... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T13:43
2023-08-07T13:43
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
владимир зеленский
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании жительницы города Очакова Николаевской области, которая, по версии следствия, собирала информацию о времени и месте передвижения Владимира Зеленского. По данным СБУ, "на горячем во время попытки передачи разведданных" задержана жительница Очакова, которая накануне поездки Зеленского в Николаевскую область "пыталась установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута главы государства на территории области". Кроме того, подозреваемая пыталась "выявить локацию систем радиоэлектронной борьбы и складов с боеприпасами ВСУ в районе Очакова". Подозреваемой предъявлено обвинение по статье "несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ". Она находится под стражей, ей грозит до 12 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885935582.html
николаевская область
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в мире, николаевская область, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СБУ заподозрила жительницу Очакова в сборе данных о перемещениях Зеленского

СБУ задержала жительницу Очакова, заподозрив в сборе данных о передвижениях Зеленского

© AP Photo / Felipe DanaСотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома
Сотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании жительницы города Очакова Николаевской области, которая, по версии следствия, собирала информацию о времени и месте передвижения Владимира Зеленского.
По данным СБУ, "на горячем во время попытки передачи разведданных" задержана жительница Очакова, которая накануне поездки Зеленского в Николаевскую область "пыталась установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута главы государства на территории области". Кроме того, подозреваемая пыталась "выявить локацию систем радиоэлектронной борьбы и складов с боеприпасами ВСУ в районе Очакова".
Подозреваемой предъявлено обвинение по статье "несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ". Она находится под стражей, ей грозит до 12 лет тюрьмы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьУкраинаВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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