https://ria.ru/20230807/zdravookhranenie-1888546587.html

Мурашко заявил о развитии первичного звена здравоохранения в новых регионах

Мурашко заявил о развитии первичного звена здравоохранения в новых регионах - РИА Новости, 07.08.2023

Мурашко заявил о развитии первичного звена здравоохранения в новых регионах

Первичное звено здравоохранения в новых регионах России будет развиваться также, как и во всех остальных субъектах, первые средства уже в этом году будут... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T08:29

2023-08-07T08:29

2023-08-07T08:29

общество

россия

михаил мурашко

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УФА, 7 авг - РИА Новости. Первичное звено здравоохранения в новых регионах России будет развиваться также, как и во всех остальных субъектах, первые средства уже в этом году будут направлены, документы подписаны, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Все в этих субъектах будет развиваться в точности также, как и во всех остальных регионах Российской Федерации", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Он отметил, что в новых регионах с этого года будет реализован проект по модернизации первичного звена здравоохранения. Первые средства уже в этом году будут направлены на его реализацию, в том числе для дооснащения техникой, проведения капитальных ремонтов.

https://realty.ria.ru/20230803/regiony-1888029892.html

https://ria.ru/20230803/uchebnik-1887945926.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, михаил мурашко