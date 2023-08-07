https://ria.ru/20230807/zdravookhranenie-1888546587.html
Мурашко заявил о развитии первичного звена здравоохранения в новых регионах
Мурашко заявил о развитии первичного звена здравоохранения в новых регионах - РИА Новости, 07.08.2023
Мурашко заявил о развитии первичного звена здравоохранения в новых регионах
Первичное звено здравоохранения в новых регионах России будет развиваться также, как и во всех остальных субъектах, первые средства уже в этом году будут... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T08:29
2023-08-07T08:29
2023-08-07T08:29
общество
россия
михаил мурашко
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УФА, 7 авг - РИА Новости. Первичное звено здравоохранения в новых регионах России будет развиваться также, как и во всех остальных субъектах, первые средства уже в этом году будут направлены, документы подписаны, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Все в этих субъектах будет развиваться в точности также, как и во всех остальных регионах Российской Федерации", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Он отметил, что в новых регионах с этого года будет реализован проект по модернизации первичного звена здравоохранения. Первые средства уже в этом году будут направлены на его реализацию, в том числе для дооснащения техникой, проведения капитальных ремонтов.
https://realty.ria.ru/20230803/regiony-1888029892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко заявил о развитии первичного звена здравоохранения в новых регионах
Мурашко: в новых регионах реализуют проект модернизации первичного звена здравоохранения
УФА, 7 авг - РИА Новости. Первичное звено здравоохранения в новых регионах России будет развиваться также, как и во всех остальных субъектах, первые средства уже в этом году будут направлены, документы подписаны, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Все в этих субъектах будет развиваться в точности также, как и во всех остальных регионах Российской Федерации", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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Он отметил, что в новых регионах с этого года будет реализован проект по модернизации первичного звена здравоохранения.
Первые средства уже в этом году будут направлены на его реализацию, в том числе для дооснащения техникой, проведения капитальных ремонтов.
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